ハヤカワ新書創刊3周年！　記念フェア＆イベントを開催

株式会社 早川書房

株式会社早川書房による新書レーベル「ハヤカワ新書」は、2026年6月に創刊3周年を迎えました。

創刊以来、「未知への扉をひらく」をコンセプトとして、ホラーブームに棹さす『ネット怪談の民俗学』（廣田龍平著）、塩崎省吾による「焼きそば」三部作、時宜をいち早くとらえた『ChatGPTの頭の中』（スティーヴン・ウルフラム著 稲葉通将監訳 高橋 聡訳）など、独自のラインナップを築いてきました。

この6月には、新機軸となるような新刊を刊行するとともに、創刊3周年を記念して書店フェアとトークイベントを開催します。

3周年記念フェアを全国の書店で開催

ハヤカワ新書創刊3周年を記念した書店フェアを、2026月6月中旬より全国の書店150店舗で開催します。

フェアでは、「ホラー」「日常」「テクノロジー」「歴史」「文学」というテーマのもとで、ハヤカワ新書を代表する書籍を展開。そして3周年記念小冊子も配布します。

3周年記念小冊子。ハヤカワ新書の著者や編集長がコラムを執筆「トーク3本勝負＠紀伊國屋書店新宿本店」を開催

2026年6月より、紀伊國屋書店新宿本店アカデミック・ラウンジにて全3回のトークイベント（無料）を開催します。ハヤカワ新書の著者たちによる、哲学あり、歴史あり、怪談ありの、バラエティ豊かなトークをお楽しみください。

ハヤカワ新書3周年記念 トーク3本勝負＠紀伊國屋書店新宿本店

第1回 宗教と怪談から現代を読み解く――ハヤカワ新書の視点

登壇者：廣田龍平（『ネット怪談の民俗学』）、藤井修平（『神を生み出す脳』）、一ノ瀬翔太（ハヤカワ新書編集長）

日時：2026年6月26日（金） 19:00～（18:40開場）

場所：紀伊國屋書店新宿本店 3階アカデミック・ラウンジ

申込：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1778320463/

第2回 五胡十六国、それは英雄たちの時代

登壇者：小野 響（『五胡十六国時代』）

日時：2026年7月17日（金） 19:00～（18:40開場）

場所：紀伊國屋書店新宿本店 3階アカデミック・ラウンジ

申込：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1778322246/

第3回 はじめての懐疑論

登壇者：山口 尚（『哲学の始め方』）、古田徹也（『懐疑論』中公新書）

日時：2026年8月1日（土） 14:00～（13:40開場）

場所：紀伊國屋書店新宿本店 3階アカデミック・ラウンジ

申込：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1778323106/

2026年6月新刊のご紹介

片岡龍峰『怖い宇宙――巨大太陽フレアと磁気嵐の脅威』

オーロラ研究者は見た！ 宇宙の「本当の姿」……とても住めたものじゃない!?

核爆弾の数億倍のエネルギーを放つ「太陽フレア」、IT社会を根こそぎクラッシュさせる破壊力を秘める「コロナ質量放出」、ほぼ光速で飛来し人体を襲う「太陽プロトン」……。最先端の研究をもとに、「漆黒の闇と静寂」といった従来の宇宙観を鮮やかに覆す。

藤井修平『神を生み出す脳――「宗教認知科学」入門』

「推し」は現代の神か？

日本宗教学会賞受賞の気鋭が、私たちの宗教観を大胆に塗り替える！

異なる文化で、なぜ似たような神が信仰されているのか？ 神の誕生が農耕革命を可能にした？ 推し活や陰謀論はどこまで宗教か？ 従来の宗教学では答えの出せなかった巨大な問いに、認知科学や進化論の見地から迫る！ 日本宗教学会賞受賞の気鋭による初の新書。

山口 尚『哲学の始め方』

何を疑い、何を信じるべきか――脳が沸き立つ思考のレッスン！

もしすべてが夢だったら？ 目の前の相手に「心」はあるのだろうか？ 果たして、私たちは何事かを語りえるのか……？ 理学部に通う大学生の「ぼく」と、平穏な日常を徹底的に掘り崩す「懐疑論」との戦いがいま始まる。専門用語ゼロ、素手で触れる哲学の本質！