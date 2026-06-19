AVITA、アジア最大級のスタートアップカンファレンス「NextRise 2026」にて「International Innovator Award」を受賞

AVITA株式会社NextRise 2026「International Innovator Award」授賞式の様子（2026年6月19日、韓国・ソウル）

AVITA株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：石黒 浩、以下「AVITA」）は、韓国・ソウルで開催されるアジア最大級のスタートアップカンファレンス「NextRise 2026」において、「International Innovator Award」を受賞したことをお知らせいたします。なお、AVITAはNextRise 2026において唯一アワードを受賞した日本企業となりました。

本賞は、革新的な技術や事業モデルを通じて新たな価値創出に取り組む企業を対象に授与されるものです。今回は約44倍の倍率となる中、AVITAのアバター・AI領域における社会実装の実績や、韓国市場での積極的な事業展開が高く評価され、受賞に至りました。

受賞の背景

AVITAは「アバターで人類を進化させる」というビジョンのもと、アバター接客サービス「AVACOM」やAIロープレ・AI面接サービス「アバトレ」を通じて、人手不足の解消や新たな働き方の創出に取り組んできました。

アバター技術とAI技術を組み合わせることで、接客・案内・教育・研修などさまざまな領域において、人とテクノロジーが共生する新たな顧客体験や業務モデルの実現を推進しています。

グローバル展開においても、2026年2月の韓国支社設立をはじめ、韓国政府機関が主導する協業促進プログラムへの選抜、アジア最大級のクラウドマネージドサービスプロバイダーとの戦略的パートナーシップ締結、現地企業との共同実証など、韓国市場における事業基盤の構築を積極的に進めてまいりました。

また近年では、アバターやAIを活用したコミュニケーション技術の知見を活かし、フィジカルAI領域への取り組みも推進しています。

今回、こうしたアバター・AI領域における社会実装の実績や、フィジカルAI領域への先進的な取り組み、韓国市場における事業展開が高く評価され、「International Innovator Award」の受賞に至りました。

「NextRise 2026」および授賞式について

「NextRise」は、韓国国際貿易協会（KITA）と韓国産業銀行（KDB）が主催する韓国最大規模のスタートアップ・ビジネスカンファレンスです。本年は「Shaping the Future（未来を形作る）」をテーマに、世界各国のスタートアップ、大企業、投資家、政府機関などが集結しました。

＜授賞式 概要＞

日時：2026年6月19日（金）16:30～17:30（韓国時間）

会場：COEX Hall A Rise Stage（韓国・ソウル）

登壇者：AVITA株式会社 取締役副社長 COO／CFO 西口 昇吾

今後の展望

今回の受賞を契機に、AVITAは韓国をはじめとするアジア市場での事業展開をさらに加速させてまいります。今後も現地パートナーとの連携を強化しながら、アバター・AI技術の社会実装を推進するとともに、フィジカルAI領域における研究開発や事業化にも取り組んでまいります。

また、人手不足や労働力不足といった社会課題の解決に貢献するとともに、人とAIが共生する新たな顧客体験や働き方の創出を目指し、グローバル市場における事業展開を進めてまいります。

会社概要

会社名：AVITA株式会社

代表者：代表取締役社長 CEO 石黒 浩

役員：取締役副社長 COO／CFO 西口 昇吾、社外取締役 濱口 秀司

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1

設立：2021年6月

事業内容：アバターやAIを活用したサービス開発（アバター接客サービス「AVACOM」、AIロープレ・AI面接サービス「アバトレ」）、アバターやAIを活用したマーケティング支援、ヒューマノイド・フィジカルAIの開発

URL：https://avita.co.jp/(https://avita.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260619)