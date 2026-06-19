株式会社フェローシップ、コーポレートブランドを刷新

株式会社フェローシップ

株式会社フェローシップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小山 剛生、以下「フェローシップ」）は、2026年6月19日より、コーポレートブランドを刷新し、コーポレートロゴの変更およびコーポレートサイトのリニューアルを実施することをお知らせいたします。

フェローシップは、2004年の創業以来、人材派遣・人材紹介を核に、グローバル人材、IT・DX人材など、多様な人材サービスを通じて企業の成長と個人のキャリア形成を支援してまいりました。

今回のリブランディングは、これまでフェローシップが大切にしてきた使命「世界中の人々がその人らしさを活かし輝きつづける社会を創る」という想いを継承しながら、AIやDX、グローバル化など、社会や企業を取り巻く環境が大きく変化する中で、フェローシップが提供する価値や目指す姿をより分かりやすく発信していくために実施するものです。

新たなコーポレートロゴとコーポレートサイトのもと、フェローシップは、国内外のクライアント企業様、求職者の皆様、パートナー企業様とともに、人とテクノロジーの可能性を最大限に引き出し、新たな価値創造に挑戦してまいります。

1. リブランディングの背景と目的

変化する社会の中で、フェローシップが提供する価値をより明確に

日本国内では、少子高齢化による労働人口の減少、グローバル人材の活用、DX推進、AI活用など、企業の人材課題はますます複雑化しています。

フェローシップは創業以来、人材派遣・人材紹介事業を中心に、企業と求職者のより良い出会いを支援してまいりました。近年では、グローバル人材サービスやIT・DX人材領域にも注力し、国内外の多様な人材が活躍できる社会の実現に向けた取り組みを進めています。

この度のリブランディングは、こうした事業領域の広がりと、フェローシップが今後さらに目指していく方向性を、社内外の皆様により分かりやすく伝えるためのものです。

コーポレートロゴの刷新に加え、コーポレートサイトをリニューアルすることで、企業としての姿勢、事業内容、提供価値をより直感的に伝えられるブランド接点へと進化させます。

フェローシップは、新たなブランド表現を通じて、企業と人、テクノロジーと人材、日本と世界をつなぎ、社会に新たな価値を提供していくという想いを発信してまいります。

2. コーポレートサイトリニューアルについて

事業の広がりとフェローシップの強みを、より分かりやすく伝えるサイトへ

今回のリブランディングにあわせて、フェローシップはコーポレートサイトをリニューアルいたします。

サイト上で私たちが大切にしている価値観や作りたい世界観を表現しつつ、事業領域がわかりやすく伝わるように制作しました。

新しいコーポレートサイトは、単なる情報発信の場ではなく、フェローシップの事業姿勢や価値観を伝え、企業と人の新たな出会いを生み出すブランド接点として運用してまいります。

また、コーポレートロゴには、以下のような意味を込めています。

3. 新コーポレートロゴについて

新しくなったコーポレートロゴは「超えていく」象徴。

2026年6月より、フェローシップは人材会社の枠を超え、人と企業の挑戦と成長を「加速させる」存在へと進化します。

個人の可能性を解き放ち、企業の進化を推し進め、その先の社会変革まで伴走していきます。

ロゴタイプを横断する力強い線は、VIの核となる”Beyond Line”。停滞を断ち切り、未来へ突き進む推進力の象徴です。

あらゆる境界・常識・限界を超えて、未来を切り拓くフェローシップのダイナミズムを体現しています。

カラーは、多様性を受け入れる器としてグレーを採用。グラフィック展開においても、この”Beyond Line”を基軸に設計。紙面・WEB・映像・空間を横断しながら、一貫したブランド体験と世界観を形成していきます。

4. 今後の展望

グローバル人材・IT/DX人材・AI時代のキャリア支援を通じて、社会に新たな価値を

昨今の著しいAI技術の発展に伴い、企業が求める人材像や働き方は今後も大きく変化していくことが見込まれます。

フェローシップは今後も、「人材提供（エグゼクティブ/ハイクラス人材、AI人材、グローバル人材）」と「AI・グローバルコンサルティング」の両面で、企業の人材課題に向き合い、国内外の多様な人材が活躍できる機会を創出してまいります。

5. 求職者・登録者の皆様へ

私たちは、一人ひとりの経験やスキル、価値観に寄り添い、その方に合った働き方やキャリアの実現を支援してまいりました。

新しいコーポレートロゴには、「多様なバックグラウンドを持つ方々が、その人らしく力を発揮し、新たな可能性に出会えるような支援を行う」「人や企業の挑戦と成長を加速させる存在として、私たち自身が挑戦しつづける」という強い想いを込めています。

これからもフェローシップは、求職者・登録者の皆様にとって、キャリアの選択肢を広げ、ともに未来を考えるパートナーであり続けます。

6. クライアント企業様へ

フェローシップは、これまで以上に多様化・高度化する企業の人材課題に対し、幅広いソリューションを通じて伴走してまいります。

新しいコーポレートロゴでは、「未来を進む推進力として、企業の課題解決に伴走する」「企業の挑戦と成長を推し進め、その先にある社会変革までご一緒する」という覚悟を表現しています。

組織づくり、グローバル化、AI活用やDX推進など、企業が直面する変化に対し、より実効性の高い支援を提供してまいります。

7. 代表コメント

株式会社フェローシップ 代表取締役社長 小山 剛生

人口減少や産業の停滞という危機に直面する日本において、私たちは「人材ビジネス」の枠を超え、AIとグローバリゼーションの力で社会変革を推進します。

人の育成・提供を軸としつつも、企業の変革を導くコンサルティングと、それらを加速させるプロダクトを自ら生み出し、提供する集団であることを宣言します。

このたびのコーポレートロゴおよびサイトのリニューアルは、私たちが新たなステージに進む決意を象徴するものです。

新たなステージへと歩み出すフェローシップに対し、今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

8. 新ロゴの展開について

新しいコーポレートロゴは、2026年6月19日より、コーポレートサイト、サービスサイト、各種資料、名刺、採用関連ツール、広告物などに順次展開してまいります。

なお、一定期間は旧ロゴと新ロゴが併用される場合がございます。

【株式会社フェローシップ 会社概要】

会社名：株式会社フェローシップ

所在地：東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル3F

代表者：代表取締役社長 小山 剛生

設立 ：2004年8月3日

資本金：5,210万円

URL：http://www.f-ship.jp