【徳島県立図書館】直木賞作家・森絵都氏の最新刊『デモクラシーのいろは』執筆時の参考資料241冊を受贈。

徳島県

徳島県立図書館では、直木賞作家・森絵都氏より、同氏の最新刊『デモクラシーのいろは』（2025年10月刊行）を執筆された際の貴重な参考資料241冊をご寄贈いただきました。

寄贈資料は、作品の舞台となった戦後占領下の生活や街の風景がわかる書籍、GHQ関係者の回顧録、民主主義に関する当時の出版物など、森氏が執筆にあたって実際に収集・精読された資料で、この度当館の所蔵資料となりました。

現在、これらの貴重な資料を一堂に集めたミニ展示を開催しております。展示資料はすべて貸出も可能です。作家が実際に物語を紡ぐために読み込んだ資料を一般に公開し、貸出まで行う大変貴重な機会となります。なお、展示期間が終了した後は、一般資料コーナーの各書棚へ配架され、展示終了後も他の資料と同様に借りることができますが、森氏の息遣いが感じられる資料群をまとめてご覧になりたい方は、ぜひ展示期間中に足をお運びください。

また、去る2026年6月13日（土）には、同氏を招いた目録贈呈式およびトークショーを開催いたしました。トークショーでは、森氏がこれまでの作品や最新刊に込めた想いや願いを広く語られ、会場から寄せられた多くの質問に答えられるなど、大盛況のうちに終了いたしました。

展示スペースでは、資料とともに森氏からの貴重なメッセージも掲示しております。ぜひお越しください。

【ミニ展示 概要】

期間： 開催中 ～ 2026年7月12日（日）まで

場所： 徳島県立図書館(https://library.bunmori.tokushima.jp/)（文化の森総合公園内(https://comet.bunmori.tokushima.jp/#section4)） 2階 一般資料コーナー

備考： 展示資料(https://library.bunmori.tokushima.jp/image/osirase/mori-etobooklist.pdf)の貸出可（※当館の資料を借りるには、徳島県内に在住・在学・在勤の方を対象に発行する貸出カードが必要です）

森絵都氏と寄贈資料