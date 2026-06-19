人気のCCP ミドルサイズシリーズより、ツルマイ模型限定カラーとして、「ゴジラ（2001）」のレトロソフビフィギュアが300体限定で発売！

CCPJAPAN株式会社

ホビーの通信販売専門店、ツルマイ模型にてフィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社の人気フィギュアシリーズ「CCP ミドルサイズシリーズ」から限定カラーのソフビ製品『CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2001）アビサルリフレクション Ver.』を300体限定で2026年6月19日より予約開始いたします。

■商品特長

名古屋のホビーショップ「ツルマイ模型」にて、CCPJAPANの大人気ゴジラソフビ「ミドルサイズシリーズ」から限定カラーが登場！！

今や「怪獣」という枠を飛び越え、「アート」としても多くの方より支持を頂いているCCPJAPANのミドルサイズシリーズ。

オーロラフィルムを内蔵した美しい輝きを放つゴジラ（2001）が「アビサルリフレクション Ver.」としてツルマイ模型限定にて登場となりました！！

今作の最大のポイントは、見る角度によって虹色に光るホログラムフィルムを組み込みこんだボディ。

■オーロラフィルムとは

天候や見る角度によって青、緑、紫など様々な色に変化して見える自動車用にも使用されるフィルム。

モルフォ蝶の羽のように、着色ではなく光の干渉によって色を表現する技術（多層屈折構造発色）が使われている。

フィルム自体は無色透明だが光の反射で色づいて見えるもので、光の当たり方や角度・天候によって色が変化し、独特の高級感やドレスアップ効果を持つ。

「アビサル＝深海」「リフレクション＝反射」という名から、海底に潜むゴジラをイメージしたカラーリングで仕上げられています。

内部にオーロラフィルムを内蔵していることで、体表が光によって色を変えて反射する、まさに、「水中の光の揺らめき」を感じられる煌びやかな一品。

ソフビこだわりのあるメーカーだからこそ可能とも言える限定仕様のソフビゴジラを、どうぞお手元にてお楽しみください。

■商品概要

商品名 ：CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2001）アビサルリフレクション Ver.【ツルマイ模型限定カラー】

価格 ：7,480円（税込）

発売日 ：2026年9月

予約開始日：2026年6月19日より予約開始

サイズ ：全高約13cm

素材 ：PVC（ソフビ製）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 ：日本

著作 ：ＴＭ ＆ (C) ＴＯＨＯ

■ツルマイ模型 ご注文ページはこちら↓

https://tsurumai-hobby.jp/info/godzilla202606/

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。