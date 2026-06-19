楽天モバイル、公衆Wi-Fi(R)サービス「楽天モバイルWiFiスポット」の提供を開始

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）は、「Rakuten最強プラン」、「Rakuten最強U-NEXT」、「Rakuten最強プラン（データタイプ）」、法人のお客様向けサービス「音声＋データプラン」、「データ専用プラン」のご契約者様を対象に、公衆Wi-Fiサービス「楽天モバイルWiFiスポット」（以下「本サービス」）の提供を、2026年6月19日（金）より順次開始します（注1、2、3）。

近年、動画視聴やSNS利用の急速な拡大を背景に、モバイルデータ通信の利用シーンはますます多様化し、データ利用量も増加傾向にあります。実際、こうした背景やギガ無制限でご利用いただけることから、楽天モバイルにおける1カ月あたりの平均データ利用量は、直近3年で2倍以上に増加しています（注4）。楽天モバイルでは、お客様により快適な通信環境を提供するため、様々な取り組みを推進しています。

本サービスはその取り組みの一環として、混雑しやすい都心部の商業施設などから順次提供を開始いたします。今後、お客様の利用状況やニーズなどを踏まえながら、提供エリアについて検討してまいります。「楽天モバイルWiFiスポット」の提供エリアについては、「楽天モバイル」公式サイトお客様サポートページにてご確認いただけます。

楽天モバイルは今後も、安定した高品質な通信環境の提供を通じて、お客様により快適な通信体験をお届けできるよう努めてまいります。

■「楽天モバイルWiFiスポット」提供エリア詳細

＜お客様サポートページ＞

https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/10001317/

（注1）スマートウォッチ、Wi-Fiルーター、Wi-Fi機能がないスマートフォンと一部の製品では本サービスをご利用いただけません。

（注2）本サービス経由のデータ通信は、月々のデータ利用量には含まれません。

（注3）本サービスはiOS26.4以降のiPhone、およびGoogleが提供するGoogle Wi-Fi Provisioner（GWP）が搭載されたAndroid11以降のAndroid(TM)製品でご利用いただけます。

（注4）楽天モバイル（B2C）の2023年第1四半期と2026年第1四半期の一人あたりの月間平均データ使用量を比較。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

※U-NEXT、U-NEXTロゴは、株式会社U-NEXTの商標または登録商標です。

※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

※iPhoneは、米国および他の国と地域で登録されたApple Inc.の商標です。

※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※Google Wi-Fi ProvisionerおよびAndroidは、Google LLCの商標または登録商標です。

※その他、本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースにおける各社の商標記載においては、(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。

以 上