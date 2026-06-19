明石インクルーシブビーチ in 大蔵海岸

NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

障がいがある人もない人もみんなが一緒に楽しめるビーチづくりを目指すNPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクトは、兵庫県明石市にある大蔵海岸海水浴場にて海のバリアフリー化とユニバーサルビーチ実現に向けてビーチマットの設置と水陸両用車イスを用いてのユニバーサルビーチ体験会『明石インクルーシブビーチ2026in大蔵海岸』を8月11日(火・祝)10:00~15:00に実施いたします。

主催・明石市の想い

明石のたからものの一つである「海」

夏になれば、たくさんの人が海岸に出かけ、思い思いに海を楽しんでいます。

中でも大蔵海岸はJR朝霧駅から歩道橋を渡り、エレベーターを使って海岸までアクセスできるすばらしい環境が整っています。

しかしながら、砂浜につながるスロープまで備わっているこの海岸でも、車いすを利用する人が海辺まで行って水の中に入るには、実はまだまだハードルがあります。

車いすのままでは砂浜を横断して海にたどり着けないし、障害の影響で体温調整が難しい人もいます。

着替えやトイレはもちろん、自分の車いすに乗ったまま海に入ることもできません。

車いすを利用している人は、海を楽しむことをあきらめなくてはいけないのでしょうか？

明石市には、「あかしインクルーシブ条例」があります。

その中では、「誰もが地域で安心して楽しみながら生活することができる」という言葉でインクルーシブ社会のことが説明されています。

誰一人取り残すことのないインクルーシブ社会を実現することがこの条例の目的です。

さらに、「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画」では、誰もが自由に出かけることができるまちを実現していくことを理念に掲げています。

つまり、誰もがビーチを含むあらゆる場所に出かけ、楽しむことができるまちを目指しています。

誰もが明石のたからものである「海」をあきらめることのないまちにしたい！

そんな思いから2024年度より体験会の取り組みが始まりました。

体験会は事前申込制ですが、当日は海の近くまで来てもらえるよう、専用のビーチマットを敷いていますので、誰でも波打ち際までいって海を眺めてもらうことはできますよ。

イベント概要

名称：明石インクルーシブビーチ2026 in 大蔵海岸

主催：明石市

協力：NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト、

一般社団法人Future for Kids、ボナパルト兵庫サッカースクール、

フレスコボール明石GPA、兵庫県立大学看護学部デジタルヘルスケア・センター、

神戸学院大学バレーボール部

日時：2026年8月11日(火・祝) 10:00～15:00 ※雨天決行・荒天中止

場所：大蔵海岸海水浴場

内容：障がいのある方の海水浴の体験会

※海に入らなくてもOKです！ビーチマットで波打ち際まで行きましょう！

募集人数：12組（応募多数時抽選）

参加費：無料

対象：障がいのある人・そのご家族（明石市在住の方優先）

申込期限：2026年7月12日(日)迄

【問合せ先】明石市インクルーシブ推進課

TEL：078-918-6037 FAX：078-918-5617

Mail：inclusive@city.akashi.lg.jp

参加申込は下記リンクからお申込みください。（申込期限：7月12日(日)）

https://forms.gle/g6a9Lo5Rgoy1WRuY6

サポートスタッフ（ボランティア）も募集中！

https://forms.gle/7nhwsUNgfTndcmUn8

＜法人概要＞

法人名：NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

所在地：兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町１丁目14-10ドルフ21-102

代表者：木戸俊介

設立：2017年11月2日

URL：https://sumauniversalbeach.com/

事業内容：みんなの”できない”を”できた！”に変えるを合言葉に、障がいをおもちの方や

お年寄り、小さなお子さんまで、誰もが楽しめるユニバーサルデザインなビーチを普及していく活動をしています。令和3年度より、中学社会公民の教科書に「持続可能な未来を目指す人々」と題し、SDGs達成に向けた先進事例として掲載されています。

＜主な受賞歴＞

・官民連携アワード優秀賞受賞（2026年）

・ICCサミットカタパルト登壇（2025年・2026年）

・政府広報公式SNS掲載（2025年度）

・ブルーフラッグベストプラクティス賞世界2位（2023年度）

・観光庁ブルーフラッグ認証事例（2022年度・2023年度 ）

・教育出版中学公民の教科書掲載（2021年度 ）

・観光庁持続可能な観光の実現に向けた先進事例（2020年度）

・IAUD国際ユニバーサルデザイン賞金賞（2019年）

・ひょうごユニバーサル社会づくり賞（2018年）

＜問い合わせ先＞

須磨ユニバーサルビーチプロジェクトPR事務局

事務局長 土原翔吾

HP：https://sumauniversalbeach.com/ のフォームより

TEL：080-3782-4405

e-mail：sumauniversalbeach@gmail.com