プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」APEX LEGENDS部門『ZETA-SITE APEX LEGENDS FAN MEETING Powered by ZENAIM』を開催！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、APEX LEGENDS部門によるファンミーティングイベント『ZETA-SITE APEX LEGENDS FAN MEETING Powered by ZENAIM』を開催することをお知らせいたします。

■ イベント概要

ALGS OPENからALGS 2026 Split 1 Pro League - APAC Northを走り切ったAPEX LEGENDS部門の選手たちと、ファンが直接交流できるファンミーティングイベントです。ここでしか聞けないトークやミニゲームなど、来場者も一緒に楽しめるコンテンツを多数ご用意しています。

▼開催日程

開催日： 2026年7月18日（土）

13:00：開場

15:00：開演

17:00：終演、お見送り

17:30：アップグレードチケット限定グリーティング

19:00：閉場

※開場時間より前に入場することはできかねます。

※終演時間は変わる可能性がございます。

▼出演者

MC： すでたき

APEX LEGENDS部門： YukaF・Mike・Satuki・Yamato（コーチ）・Takuron（アナリスト）

▼当日プログラム

１.フォーカスを合わせろ！クイズ トリプルテイク

チームの結束力はどれほどか！？回答を揃えてチームのシナジーを確かめよう！

２.選手の物資調査！ZETAブラックマーケット

みんながいつも持ち歩いているバッグの中身は...？

３.EWCの振り返り！ZETA note

アナリストTakuronによる、この日限りの解説を見逃すな！

▼来場者特典

１. FAN MEETING限定チケット風カード

２. Takuron note

３. 特製ツインマーカー

▼開催場所

竹芝ポートホール

〒105-7501 東京都港区海岸１丁目７－１ 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー 1階

▼チケット情報

一般チケット：\6,000

一般席

選手のお見送り



アップグレードチケット：+ \2,000

S席

選手とのグリーティング（各選手サイン1つ・写真撮影1枚）

※一般チケット先行抽選に当選された方にアップグレードチケットの抽選サイトをご案内いたします。

※アップグレードチケットのみでの入場はできません。

※チケット料金の他に、各種手数料が必要となります。

販売スケジュール

- １.一般チケット先行抽選受付期間：2026年6月19日（金）18:00～6月26日（金）23:59当落発表：2026年6月27日（土）夕方頃入金期間：2026年6月30日（火）23:59まで- ２.アップグレードチケット抽選受付期間：2026年7月1日（水）18:00～7月5日（日）23:59当落発表：2026年7月6日（月）夕方頃入金期間：2026年7月9日（木）23:59まで- ３.一般チケット先着販売販売期間：2026年7月6日（月）21:00～▼安全なイベント開催のために

本イベントの安全な運営に支障をきたす、もしくは他のお客様のご迷惑になると主催者が判断した場合、ご退場もしくはご入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼お問い合わせ

イベントに関するお問い合わせは以下のアドレスまでお願いします。

event@zetadivision.com

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision