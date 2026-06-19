アイドルグループ・ラフ×ラフの新番組がFM大阪でスタート！『ラフ×ラフのワラカシタモンガチ!?』

株式会社エフエム大阪

FM大阪では、7月5日（日）より、アイドルグループ・ラフ×ラフによる新番組『ラフ×ラフのワラカシタモンガチ!?』を放送します。

ラフ×ラフは、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が総合プロデュースを手がけるアイドルグループ。新番組では、メンバーがコーナー企画やリスナー投稿を通じて、笑いの街・大阪に、“ガチ”で“ワラカシ”に挑みます。

番組では、日常の理不尽やモヤモヤ、珍事件を募集する「ガチなんでやねん！ワラカシ解決団」、実際には言えないけれど、言えたら面白い一言を考える「ガチでいうたらあかんけど」、全国のご当地あるあるや地元ネタを集める「全国ワラカシマップ」など、リスナー参加型のコーナーを展開します。笑わせたら「ワラカシポイント」を獲得し、ポイントが少なかったメンバーには“美味しい”何かが待っているかもしれません。

アイドルでありながら“笑い”にも本気で向き合うラフ×ラフが、大阪のリスナーとどのような掛け合いを生み出すのか。新番組『ラフ×ラフのワラカシタモンガチ!?』は、7月5日（日）21:30より放送開始です。ぜひお聴きください。

【番組概要】

■番組名 ：『ラフ×ラフのワラカシタモンガチ!?』

■放送日時 ：毎週日曜日21:30～22:00

■初回放送日 ：2026年７月５日（日）

■DJ ：ラフ×ラフ

■番組ページ ：https://www.fmosaka.net/_ct/17847040

■リクエスト ：https://fmosaka.futureartist.net/enquete/358887

■radiko ：https://radiko.jp/#!/ts/FMO/20260705213000

※放送1週前より有効になるリンクです。