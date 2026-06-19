CYBIRD SHOPの事後通販スタート！
新宿マルイ アネックス 7Fにて開催しておりましたCYBIRD SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4727
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年6月19日(金)18:00～7月2日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送
【製品情報】
イケメン革命◆アリスと恋の魔法
キラキラカンバッジ(ランダム)
2026 Summer ver.
価格：660円（税込）
種類数：全9種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
イラストカード(ランダム)
2026 Summer ver.
価格：440円（税込）
種類数：全9種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
アクリルスタンド(ランダム)
2026 Summer ver.
価格：990円（税込）
種類数：全9種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
ハート型アクリルブロック
2026 Summer ver.
価格：各1,210円（税込）
種類数：全9種
販売元：株式会社コンテンツシード
アクリルカードホルダー
2026 Summer ver.
価格：1,320円（税込）
種類数：全1種
販売元：株式会社コンテンツシード
アクリルステッカー(ランダム)
彼ぐるみ 2026 Summer ver.
価格：660円（税込）
種類数：全17種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
アクリルフィギュア
彼ぐるみ 2026 Summer ver.
価格：各1,430円（税込）
種類数：全17種
販売元：株式会社コンテンツシード
イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋
トレーディング57mm缶バッジ
Memory ver.
価格：440円（税込）
種類数：全12種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社サイバード
トレーディングカード Memory ver.
価格：330円（税込）
種類数：全12種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社サイバード
トレーディングアクリルスタンド
Memory ver.
価格：880円（税込）
種類数：全12種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社サイバード
スライドキーホルダー Memory ver.
価格：各1,100円（税込）
種類数：全12種
販売元：株式会社サイバード
デカブロマイド Memory ver.
価格：各1,100円（税込）
種類数：全12種
販売元：株式会社サイバード
B3半裁ラメタペストリー
Memory ver.
価格：各3,080円（税込）
種類数：全12種
販売元：株式会社サイバード
トレーディングアンブレラマーカー Rain ver.
価格：770円（税込）
種類数：全9種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社サイバード
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4727
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年6月19日(金)18:00～7月2日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送
【権利表記】
(C)CYBIRD
【関連サイト】
イケメン革命◆アリスと恋の魔法：https://ikemen.cybird.ne.jp/title/kakumei/
イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋：https://ikemen.cybird.ne.jp/title/villains/
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【株式会社サイバード会社概要】
会社名：株式会社サイバード
所在地：東京都品川区西五反田7丁目22番17号
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之
設立：1998年9月29日
URL：https://www.cybird.co.jp/
事業内容：モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネス支援、クロスメディアソリューションの開発/提供、モバイル/Webサイト構築、eコマース、次世代プラットフォーム/テクノロジーの研究開発など
【株式会社コンテンツシード会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売