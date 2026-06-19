ラジドラ魔道祖師（MiMi）公式茶屋（鳥獣遊戯 ver.A）の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年6月19日(金)よりラジドラ魔道祖師（MiMi）公式茶屋（鳥獣遊戯 ver.A）の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

グランドスケープ池袋 地下1階「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋2号店」にて開催しておりましたラジドラ魔道祖師（MiMi）公式茶屋（鳥獣遊戯 ver.A）の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3807

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月19日(金)18:00～7月6日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年8月下旬～9月下旬以降順次発送



【製品情報】

和紙カンバッジ(ランダム) 鳥獣遊戯 ver.A

価格：660円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルアート 鳥獣遊戯 ver.A

価格：各2,530円（税込）

種類数：全8種

クリアファイル 鳥獣遊戯 ver.A

価格：各550円（税込）

種類数：全8種

ポストカードセット 鳥獣遊戯 ver.A

価格：1,320円（税込）

種類数：全1種

※8枚入り

チケット風キラキラカード(ランダム) 鳥獣遊戯 ver.A

価格：770円（税込）

種類数：全16種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

クリアカード(ランダム)鳥獣遊戯 ver.A

価格：440円（税込）

種類数：全16種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

箔押し風色紙(ランダム)鳥獣遊戯 ver.A

価格：935円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ましかくカンバッジ(ランダム)デフォルメ 鳥獣遊戯 ver.A

価格：550円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

クリアカード(ランダム) デフォルメ 鳥獣遊戯 ver.A

価格：440円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルフィギュア 鳥獣遊戯 ver.A

価格：各2,200円（税込）

種類数：全8種

アクリルコースター 鳥獣遊戯 ver.A

価格：各1,320円（税込）

種類数：全8種

和紙ステッカー 鳥獣遊戯 ver.A

価格：各660円（税込）

種類数：全8種

デカアクリルスタンド デフォルメ 鳥獣遊戯 ver.A

価格：各2,200円（税込）

種類数：全8種

レイヤーアクリルキーホルダー鳥獣遊戯 ver.A

価格：各1,650円（税込）

種類数：全8種

掛け軸風マグネット 鳥獣遊戯 ver.A

価格：各1,980円（税込）

種類数：全8種

和紙ステッカー デフォルメ鳥獣遊戯 ver.A

価格：各660円（税込）

種類数：全8種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3807

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月19日(金)18:00～7月6日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年8月下旬～9月下旬以降順次発送



【権利表記】

(C)MiMi



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売