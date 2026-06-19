伊勢丹浦和店にて、期間限定ショップ開催中！

株式会社クラデンジャパン

世界90カ国以上で愛されているスイス発のプレミアムオーラルケアブランド「クラプロックス」を販売する株式会社クラデンジャパン（東京都台東区小島2-18-15 代表取締役：池亀 友）は、2026年6月17日(水)～6月25日(木)までの9日間限定ショップを伊勢丹浦和店 ６Fザ・ステージ＃6で開催いたします。会期中は歯科衛生士が常駐し、アドバイスや使い方のご指導も行います。皆さまのご来場をお待ちしております。

健康な歯は一生の宝物。この機会にぜひお越しください。最終日午後6時30分まで。

期間限定ショップクラプロックスビーユー 歯みがき 60mL

超極細毛の人気の歯ブラシ「CS5460」を中心に、定番のフルーツミックスペーストの歯みがきやトラベルセットはもちろん、POPUP期間のみ展開のアイテムも多数ご用意。

【三越伊勢丹アプリ会員さま限定】

三越伊勢丹アプリクーポンご呈示のうえ、4,400円（税込）以上ご購入のお客さまにオリジナル

ガチャガチャ1回ご参加いただけます。

【エムアイカード新規ご入会の方】

エムアイカード新規ご入会のうえ、4,400円（税込）以上ご購入でオリジナルガチャガチャ１回ご

参加いただけます。

（※三越伊勢丹アプリをダウンロードしていただくと計2回ご参加いただけます）

ぜひこの機会にお立ち寄りくださいませ。

限定商品：「クラプロックス CS12460 ベルベットエディション 2本セット」

スイスクラデン社が開発したポリエステルのCUREN(R)（クーレン）繊維による超極細毛が高密度に植えられたウルトラソフト（超やわらか）な歯ブラシ。



ゴシゴシと歯を「みがく」のではなく、力を入れずにやさしくブラッシングすることで、歯垢（プラーク）の取り除きをサポート。歯みがき後のツルツルの歯を実感してください。

■クラプロックスについて

クラプロックスは、1972年にスイスで生まれ、現在では世界90カ国以上で愛されているプレミアムオーラルケアブランドです。

とびきりカラフルで、高品質のブラシを使った家庭でのセルフケアを大切にしたい人のための

やさしく、たのしく、しっかりみがける歯ブラシです。

「better health for you

笑顔で歯みがき クラプロックス」

クラデンジャパンについて

株式会社クラデンジャパンは、 スイス ルツェルンに本社を置くクラデンAG社の日本法人です。

■クラデンジャパン会社概要

https://www.curaden.co.jp/

■クラプロックスオンラインストア

http://www.curaprox.shop/