アニメ『東京ミュウミュウ』オンラインくじが、6月26日（金）より「くじとも」にて発売決定！

株式会社ブリッジ

株式会社ブリッジ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじとも」より、『東京ミュウミュウ』オンラインくじを、2026 年 6 月 26 日（金）17時より販売します。

あの頃のいちごたちの懐かしいイラストと、新規描き起こし「ロリータ衣装」のミニいちごたちをグッズ化！「くじとも」でしか手に入らないオリジナルグッズ全18種をラインナップした、はずれなしのオンラインくじです。

『東京ミュウミュウ』 オンラインくじ 概要

販売期間：2026 年 6 月 26 日（金）17:00 ～ 2026 年 8 月 3 日（月）23:59

販売価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujitomo.com/lotteries/tokyomewmewkuji

(C)講談社・テレビ愛知／東京ミュウミュウ製作委員会

商品ラインナップ

【A賞】エコバッグ（全1種）【B賞】スライドアクリルカードケース（全5種）【C賞】コルクコースター（全5種）【D賞】くるみメモ帳（全2種）【E賞】マルチカットステッカー2枚セット（全5種）※2枚で1セットの商品です。【特典】紙カード（全5種）

10回同時購入で紙カード1枚（ランダム）プレゼント！

【作品紹介】『東京ミュウミュウ』

桃宮（ももみや）いちご、12歳。大好きな青山（あおやま）君とデート中に起きたある異変のせいで、なんと正義の味方・ミュウミュウになっちゃったのー！

絶滅しかけた動物たちの力をかりて、さあ地球の未来に、ご奉仕するにゃん♪

(C)講談社・テレビ愛知／東京ミュウミュウ製作委員会

「くじとも」とは？

好きをお迎え！をコンセプトに、キャラクターグッズを楽しくお迎えできる、ハズレなしのオンラインくじです。

関連サイト

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お問い合わせ先

くじとも お問い合わせ窓口：https://kujitomo.com/contacts/new