【カラオケルームでVTuberと会える！】 まねきねこ限定のリアル連動型イベントが7月11日よりスタート

株式会社PANDORA

株式会社PANDORA（本社東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也/和泉義博）は、『MARINA LYRICA(読み：マリナリリカ)』のカラオケまねきねこ渋谷本店での店舗イベントの開催を発表します。

本イベントでは、最新XR技術によってまるでVTuberが目の前に存在しているかのような体験を提供。普段は画面越しでしか会うことのできないVTuberと、同じ空間で“会える・話せる”未来型エンターテインメントをお届けします。

■イベント動画

6/17～関東近郊のカラオケまねきねこ店内にて先行O.A.中

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=JUYLsAMPDo8 ]

■イベントの見どころ[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_lztEzL-HIw ]

【会える】

最新のXR技術によって、初波ぷうる・涼波ヒトデ・玉波うるまがあなたの目の前に現れます。表情や仕草までもがリアルタイムに息づき、まるで夢が形になったかのような特別な出会いをお届けします。

【話せる】

イベントでは、VTuberとの1対1の特別な時間をご用意。会話はもちろん、一緒にドリンクを楽しむことも可能です。ドリンクをご注文いただくと、専用の”魔法”演出が体験できるかもしれません。

【残せる】

イベントの最後には、ツーショットチェキの撮影も可能。忘れられないひとときを、カタチとして持ち帰ることができます。

（※）XRとは、「Extended Reality/Cross Reality」の略称で、現実世界とデジタルな仮想世界を融合させる技術（AR/VR/MR）の総称。位置情報（ロケーション）を活用することで、その場に新たな体験を創出します。

技術協力:ソニー株式会社

■参加VTuber左から初波ぷうる/玉波うるま/涼波ヒトデ■開催概要

＜日程＞

2026年7月11日（土）、12日（日）

12:00~順次

＊各キャラクター



＜会場＞

「カラオケまねきねこ渋谷本店」

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム4F



＜チケット＞

料金：1枠20分 3,000円

購入方法：事前チケット予約制



▼チケット購入はこちら

https://t-dv.com/marina-lyrica-manekineko

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

https://karaokemanekineko.jp/

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

https://www.koshidakaholdings.co.jp/

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株式会社PANDORAについて

「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ 、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通し、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」社会、そして誰かの居場所を作るために挑戦し続けています。XTuber事業では、AIをはじめとするテクノロジーを生かし、タレント(三次元)とバーチャルタレント(二次元)の概念を融合させ 、XTuberの一般化を目指します。

HP： https://pndr.jp/

採用情報： 事業立ち上げにあわせ採用を強化しております。日本を代表するIPを一緒に作っていく方の応募をお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

PANDORA広報担当：contact@pndr.jp