手のひらサイズのレトロ体験。発売直後から好評！レトロな写真や動画が楽しめる「クラシックカメラ風デジタルトイカメラ」限定クーポン配信中！【磁気研究所/HIDISC】

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、ブランド：HIDISC）から、レトロな雰囲気の写真や動画撮影を気軽に楽しめる「クラシックカメラ風デジタルトイカメラ」を全国の量販店・ECサイト・各種販売店にて大好評発売中です。

近年、スマートフォンでは表現できない独特の質感や、フィルムカメラのような味わいのある写真が若い世代を中心に人気を集めています。本製品は、そんなレトロカメラの魅力を、手のひらサイズのコンパクトボディに凝縮したデジタルトイカメラです。

また、新商品の好評発売に対する感謝を込め、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間限定で、楽天市場にて使用可能な「8%OFFクーポン」の配信を開始いたしました。

▼ご購入はこちらから（全４色）

楽天公式ショップ

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レトロなのにデジタル。毎日持ち歩きたくなるトイカメラ

本製品はクラシックカメラをモチーフにしたかわいらしいデザインを採用。約43×31.5×18mm、重さ約19gの超小型サイズで、付属のチェーンストラップを使用すればアクセサリー感覚で持ち歩くことができます。

写真だけでなく動画や音声の記録にも対応しており、日常の何気ない瞬間を気軽に残すことが可能です。撮影データはmicroSDカードに保存できるため、パソコンへの取り込みやSNSへの投稿も簡単です。

製品の特長

１. クラシックカメラ風のかわいいデザイン

まるで昔のフィルムカメラのようなレトロデザインを採用。持っているだけで気分が上がる、おしゃれなデジタルトイカメラです。

２. レトロな雰囲気を楽しめる5種類のフィルター

味わいのある写真表現が楽しめる5種類のフィルターを搭載。スマートフォンとはひと味違う世界観を演出します。

３. 超小型・軽量設計

本体重量約19gの軽量ボディ。ポケットやバッグに入れても邪魔にならず、いつでもどこでも撮影を楽しめます。

４. 写真・動画・音声記録に対応

静止画、動画、音声の3種類の記録が可能。旅行やイベント、日常の思い出を気軽に残せます。

５. USB Type-C充電対応

USB Type-C充電（ケーブル別売）に対応し、現代のデジタル機器との親和性も確保。バッテリー内蔵で手軽に持ち運べます。

カラーバリエーション

・スモーキーグレー（HD-TOYCAMGY）

・ライトパープル（HD-TOYCAMLP）

・オフホワイト（HD-TOYCAMOW）

・モカブラウン（HD-TOYCAMMCH）

の4色展開。インテリアやファッションに合わせてお選びいただけます。

お問合せフォームへ :https://forms.gle/yu6thFnR37ZWDB7X6

◆製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/96_1_74549215ee2288a7c7c87a2217dad53b.jpg?v=202606200251 ]

【株式会社磁気研究所とは】

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。

フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数：120名

事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョンサービス

▼公式サイト

https://www.mag-labo.com/

▼公式ショッピングサイト FLASH STORE

https://flashstore.jp/

▼公式Amazon FLASH STORE

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▼公式楽天ショップ FLASH STORE

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秋葉原駅前の直営店舗「MAG-LAB」でも各商品を販売中！

秋葉原駅 昭和通り口より徒歩30秒

直営店舗「MAG-LAB」

東京都千代田区神田佐久間町1-17

営業時間 9:00～20:00

定休日なし