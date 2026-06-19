【CLLENN】TVドラマ化決定の『もう１度夫婦になりますか？～カモフラージュ夫婦～』。高島礼子、濱田マリ、島崎遥香ら強力な追加キャスト5名を一挙解禁！

株式会社CLLENN

DMMグループのデジタルコミック出版社の株式会社CLLENN（本社：東京都港区、代表取締役：布川敦司、以下「CLLENN」、読み「シレン」）が発行する人気縦読み漫画『カモフラージュ夫婦』が、森迫永依×前田公輝のW主演でTVドラマ化されることが決定いたしました。タイトルを「もう１度夫婦になりますか？～カモフラージュ夫婦～」とし、2026年7月6日（月）より日本テレビ系月曜プラチナイト枠（ドラマDEEP）にて放送がスタートいたします。今回新たに、物語を彩る5名の追加キャストが発表となりました。

(C)NTV■W主演の森迫永依・前田公輝をとりまく、強力な5名のキャストが解禁！

裏切りから始まる夫婦の物語を、個性豊かな実力派俳優陣が彩ります。笹嶋夫婦の関係をかき乱す愛人役から、ヒロインを支える心強い味方まで、一癖も二癖もあるキャラクターたちの競演にぜひご期待ください。

【追加キャスト陣（役柄）】

安藤彩香 役 ／ 桃月なしこ：誠一（前田公輝）の“愛人”であり、同じ会社の女性社員。

岡田友樹 役 ／ 武田航平：YUKI法律事務所の弁護士。離婚弁護を担当。

重本佐和子 役 ／ 島崎遥香：愛子（森迫永依）の高校からの親友であり、心の支え。

結城楓 役 ／ 濱田マリ：YUKI法律事務所の弁護士であり、頼りになる所長。

笹嶋明子 役 ／ 高島礼子：誠一の母。息子夫婦のことを温かく、時に厳しく気にかけている。

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/deep-moichido/(https://www.ntv.co.jp/deep-moichido/)

■登場人物・コメント紹介

◆安藤彩香（あんどう あやか） 演：桃月なしこ

誠一の“愛人”であり、同じ会社の女性社員。 プライドが高く、結婚より出世がしたい。愛子を見下している。



＜コメント＞

■この作品のオファーを受けた時の気持ちは？

この作品のお話をいただいた時は、率直にとても嬉しかったです。 豪華なキャストの皆さんとご一緒できることへの楽しみがある反面、自分自身まだまだ学ぶことも多いので、緊張や不安もありました。また、不倫相手という役柄を演じるのが初めてだったので、自分に演じられるだろうかという難しさも感じました。だからこそ、現場でたくさん刺激をいただきながら、この作品を通して成長していきたいと思いました。

■役への思い、役の見どころ

彩香はプライドが高く、一見すると強くて自信に満ちた女性に見えますが、その奥には常に不安や寂しさを抱えている人物だと思っています。相手を試すような言動をしてしまったり、自分でも感情をうまくコントロールできなくなってしまうところがとても印象的で、人間らしさを感じました。 不倫、そして再生というテーマの中で、それぞれの正義や感情がぶつかり合うところにも注目していただけたら嬉しいです。



■このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

不倫というテーマを描いた作品ではありますが、登場人物それぞれに譲れない想いや正義があり、ただ“良い”“悪い”では片付けられない人間ドラマになっていると思います。彩香という役を通して、私自身もたくさん考えさせられました。どのように笹嶋夫婦が再生を決意していくのか、そしてその中で彩香がどうなっていくのか、登場人物たちそれぞれの行く末をぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。

◆岡田友樹（おかだ ともき） 演：武田航平

YUKI 法律事務所の弁護士。離婚弁護を担当している。寄り添う優しさを持つ。



＜コメント＞

■この作品のオファーを受けた時の気持ちは？

「もし、もう1度やり直せるなら」--誰しも一度は考えたことがあるテーマだと思い、すごくひかれました。人と人との関係って簡単じゃないけれど、だからこそ愛おしくて、考えさせられる。そんなリアルが詰まった作品だと感じました。きっと誰かの心にそっと寄り添える物語になると思いますし、自分自身も丁寧に向き合いたいと思いました。

■役への思い、役の見どころ

僕が演じる岡田友樹は、離婚弁護士として人に寄り添いながら、相手の想いを受け止める人物です。ただ優しいだけではなく、迷いや痛みを抱える人の隣にそっと座れるような存在でいたいと思いながら演じています。登場人物それぞれの揺れる感情の中で、岡田がどう関わっていくのかも見どころの一つです。

■このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

不倫、夫婦、家族、そして“やり直し”--簡単に答えが出ないテーマだからこそ、きっと誰かの心に引っかかる作品になっていると思います。 切なさだけではなく、優しさや希望も感じてもらえるはずです。観終わったあとに、誰かを少し大事にしたくなる。そんな作品として皆さんに届いたら嬉しいです。ぜひ最後まで見届けてください！

◆重本佐和子（しげもと さわこ） 演：島崎遥香

愛子の親友。高校からの付き合いで愛子を支えていく存在。子供が生まれた後の愛子もサポートしていく。

＜コメント＞

■この作品のオファーを受けた時の気持ちは？

不倫や裏切りというのは、決してドラマの中だけの話ではなく、現実世界で誰かが今まさに直面している生々しい問題であり、言葉にできないほど残酷な現実です。だからこそ、台本をいただいた時は、された側の傷の深さを絶対に軽々しく扱ってはいけないという強い責任感を感じました。そんな理不尽な絶望の中にいる愛子を、佐和子という存在を通して全力で守り抜き、寄り添っていくという強い覚悟が湧いてきました。



■役への思い、役の見どころ

佐和子は普段はカラッと陽気でサバサバしていますが、情が厚く、親友の痛みを自分のことのように受け止めて、共に怒り、戦える女性です。 作中でボロボロになっていく愛子に対して、彼女はただ言葉だけで慰めるのではなく、生活やこれからの人生といった現実的な部分までを丸ごと引っ張り上げようと、手を差し伸べます。ただ寄り添うだけでなく、時に心を鬼にして愛子の尊厳を取り戻そうとする、ブレない強さに注目してほしいです。



■このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

深い傷を負いながらも、自分の人生を取り戻すために一歩を踏み出そうとする愛子に強く共感していただけると思います。 佐和子としては、理不尽な男に都合よく利用された愛子の悔しさを一緒に背負い、視聴者の皆さんの怒りを代弁するような存在でありたいです。

◆結城楓（ゆうき かえで） 演：濱田マリ

YUKI 法律事務所の弁護士。包容力があり頼りになる所長。依頼者のよりどころ。



＜コメント＞

■この作品のオファーを受けた時の気持ちは？

とても嬉しかったです。DRAMA DEEPの入場チケットをもらった！って思いました。

■役への思い、役の見どころ

何があっても、私は愛子さんの味方です。 3人目のお母さんポジションで愛子さんを守ります。



■このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

DRAMA DEEPの真骨頂にして破天荒。このドラマの登場人物は、みんな自分の好きに生きてて素敵です。「でもどうやって再生するの？無理なんじゃないの？」と毎週楽しんで頂けるストーリーでございます。

◆笹嶋明子（ささじま あきこ） 演：高島礼子

誠一の母。夫は海外で単身赴任中。息子夫婦のことを気にしている。

＜コメント＞

■この作品のオファーを受けた時の気持ちは？

タイトルが興味深く面白そうでしたし出演者の皆さんも今活躍されてる俳優さんが揃ってて 是非、やらせていただきたいと思いました。



■役への思い、役の見どころ

母でありながら公正な判断の出来る女性で 義理の娘への思いやりと接し方が見所かと。

■このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

現在と過去が交差して見逃したらもったいないようなドラマです。 ご期待下さい。



■作品概要(C)NTV

【タイトル】ドラマDEEP「もう１度夫婦になりますか？～カモフラージュ夫婦～」

【放送】日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

【放送日時】2026年7月6日（月）スタート 毎週月曜 24時24分～24時54分放送（全12話予定）

（第1話 24時34分～25時04分放送）

【配信】各話放送終了後広告付き無料配信サービス「TVer」「Hulu」などで見逃し配信！

【出演】森迫永依 前田公輝 桃月なしこ 武田航平 / 島崎遥香 濱田マリ 高島礼子

【原作】六葉雅・上原ひびき『カモフラージュ夫婦』（CLLENN 刊）

【脚本】鹿目けい子

【演出】西村了（AX-ON） 森美春 飛田一樹

【音楽】近谷直之

【制作】関根龍太郎

【プロデュース】柿野寛将

【プロデューサー】大庭佑理 西紀州（AX-ON）

【制作協力】 AX-ON

【製作著作】 日本テレビ

【番組公式HP・SNS】

ホームページ： https://www.ntv.co.jp/deep-moichido/

X（旧Twitter）：https://x.com/dramadeep_ntv @dramadeep_ntv

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公式ハッシュタグ：#もう１度

■原作情報

原作：六葉雅

作画：上原ひびき

～あらすじ～

苦労して一流企業に入社した愛子は、職場で誠一と出会って結婚。誠一の希望から寿退社をした愛子の新婚生活は順風満帆だった。愛する人を陰ながらサポートする生活も悪くない…そう思っていたのに――。結婚1年目、愛子は誠一の不倫を知ってしまう。はじめは帰宅が遅いぐらいだったが、徐々に大胆になる誠一の不倫。それを知りながらも、優しい夫である誠一に僅かな希望を持ってしまう愛子。いびつながらも平穏な日々を過ごしていた愛子は、さらに衝撃の事実を知ってしまい…！ ――本作品は小説投稿サイト「エブリスタ」で掲載している「キャンディみたいな……。」のコミカライズです。

レーベル：コイパレ（【オトナが溺れる、本気の恋】をお届けする、女性向けコミックレーベル）

コイパレ編集部公式X：https://x.com/koikiss_comic

【電子書籍配信ページ】

https://1-oshimanga.com/p000030/

各電子書店で配信中

(C)上原ひびき・六葉雅／CLLENN

【コピーライト】

※キャスト写真をご使用の際は【(C)NTV】の表記をお願いいたします。

※書影をご使用の際は【(C)上原ひびき・六葉雅／CLLENN】の表記をお願いいたします。

■CLLENNについて

CLLENNは、2023年9月にDMMグループの株式会社コミックストック、株式会社フューチャーコミックス、株式会社GIGATOON Studioが事業統合したデジタルコミック出版社です。総作品数は6,000を超え、国内トップクラスのコンテンツ数を誇ります。今後も国内外に向けた優良な電子書籍発のコミックを創作していきます。

ホームページ：https://cllenn.com/

編集者採用ページ：https://special.dmm.com/recruit-comic-editor/

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【事業に関するお問い合わせ】

CLLENN 事業担当

E-MAIL：info-cln@cllenn.com