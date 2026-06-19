豪華出演者が集結！東京キャンピングカーショー2026のステージタイムテーブルを大公開！さらに来場者特典として「かにスコーン」を無料配布！

株式会社ネオプロジェクト

東京キャンピングカーショー実行委員会(事務局：一般社団法人 日本RV協会、株式会社ブシロードムーブ、株式会社ネオプロジェクト)は、2026年7月11日（土）～12日（日）に開催する「東京キャンピングカーショー2026」の出演者情報をご報告いたします。報道関係者の皆様におかれましては、ぜひご掲載・お問い合わせのほど、宜しくお願い申し上げます。

■パンサーの菅良太郎、ジャングルポケットの太田博久がステージ登壇決定！その他豪華なゲストが登場！

本イベントでは、すでに登壇が発表されている中村獅童さんに加え、人気お笑い芸人パンサーから菅良太郎さん、ジャングルポケットから太田博久さんの登壇が決定いたしました。さらに流れ星☆からちゅうえいさんも出演いたします。

菅良太郎さんとちゅうえいさんはBSよしもとで放送された「田村淳の夢を叶えるキャンピングカー」でキャンピングカーの旅を体験しています。当日はキャンピングカーにまつわるエピソードを交えながら、会場を盛り上げます。

また新日本プロレスで活躍するKUSHIDA選手とマスター・ワト選手によるトークショーを実施。それぞれの個性が光るトークショーを通じて会場を盛り上げます。そのほか、お子様に大人気昆虫ヒーローズ（ミヤマ仮面＆クワガタ忍者）による昆虫ショーも開催予定です。

さらにペット防災、地域防災コーディネーター、防災士の成田司氏、内閣府参事官(被災者生活再建担当)益本宇一郎氏も登壇決定。近年注目が高まる防災や災害時におけるキャンピングカーの活用などについて語っていただきます。

12日11:00からのステージ枠については後日発表。今後の情報解禁をお待ちください！

幅広いジャンルのゲストによる多彩なステージを通じて、キャンピングカーの魅力や可能性をお届けします。ぜひ会場でお楽しみください。

■来場者特典！三立製菓の大人気商品「かにスコーン」を各日先着3,000名様に無料プレゼント！

かにぱんでお馴染み、三立製菓からとってもかわいいかにの形のスコーンが登場！

かにぱんの良さである素朴で香ばしい味は残しながら、しっとりとした食感に焼き上げた商品です。

ご来場いただいた方に三立製菓の「かにスコーン」を無料で配布いたします。

（各日先着3,000名様限定）

※なくなり次第配布終了となります。

■東京キャンピングカーショーとは

東京キャンピングカーショーは全国から最新・人気モデルのキャンピングカー約220台が展示される都内最大級のキャンピングカーイベントです。

昨年は2日間で合計18,000人以上が来場し、大盛況を博しました。

今年は100社の企業が出展予定で、キャンピングカーだけでなく、アウトドア用品やペットグッズも展示・販売されます。また、人気お笑い芸人やタレントが登場するステージイベントも予定されており、ご家族みんなで一日中楽しめるコンテンツが満載です。

手軽に始められる軽キャンピングカーから、普段使いも可能なバンコン、キャンピングカーの定番であるキャブコン、さらにはフルコン・バスコンといった豪華モデルまで幅広く展示されます。

多彩なキャンピングカーが一堂に会する本イベントでは、車両ごとの特徴や違いを実際に見て・触れて比較できるほか、新たな旅のスタイルや暮らしの可能性に出会える機会となっています。会場でぜひご体感ください。

■お得な前売り券も販売中！

「東京キャンピングカーショー2026」の前売り券が販売中！当日券よりお得にご入場いただけるチャンスです。

チケット販売ページ：https://jrva-event.tstar.jp/cart/performances/362959

＜チケット価格＞

【前売券】

[大人]電子チケット：800円

[小人]電子チケット：500円

【当日券】

[大人]電子チケット：1,000円・紙チケット：1,200円

[小人]電子チケット：600円・紙チケット：800円

【ペットケア費】

1頭500円、2頭以上1,000円

＜チケットの対象年齢＞

・大人：高校生以上対象

・小人：小学生～中学生対象

＜入場料に関して＞

・未就学児無料

・障がい者手帳持参で本人と付添１名無料

東京キャンピングカーショー2026 イベント概要

タイトル：東京キャンピングカーショー2026

日程：7月11日(土)10:00～17:00

7月12日(日)10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東7・8ホール（東京都江東区有明3丁目１１-１）

公式HP：https://jrva-event.com/ex/tccs/