LUIDA′S BAR(ルイーダの酒場)『ドラゴンクエストX　時空の迷い子たち　オンライン』発売記念メニューのご案内

株式会社NSグループ

ドラゴンクエストとパセラリゾーツのコラボレーションにより運営中の「LUIDA’S BAR(ルイーダの酒場)」におきまして、

『ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン』の発売を記念して、2026年6月25日～8月24日(月)までの間、『ドラゴンクエストX オンライン』に登場する5種族をイメージしたドリンクメニューを復刻してご提供いたします。

また、現在「LUIDA’S BAR(ルイーダの酒場)」では、『ドラゴンクエスト』40周年を記念したイベントも8月24日(月)まで開催中です。

さらに、期間中は「パセラリゾーツなんば道頓堀店」に期間限定出店しております。

40周年を彩る特別なメニューとともに、ぜひお楽しみください。

この機会に是非、皆さまお誘い合わせの上ご来店ください。

※本イベント期間中も休まず営業いたします。

『ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン』発売記念メニュー

開催期間中、 「LUIDA’S BAR」(ルイーダの酒場)では、『ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン』の発売を記念し、

「オーガ」「プクリポ」「ウェディ」「エルフ」「ドワーフ」の5種族をモチーフにしたドリンクをお楽しみいただけます。

※1G=1円です。価格はすべて税込価格です。

※掲載画像はイメージとなり、実際の商品とは異なる場合がございます。

『ドラゴンクエスト40周年記念イベント』

開催期間:2026年5月12日(火)～8月24日(月)

『ドラゴンクエスト』40周年をお祝いする鮮やかなメニューと、限定デザインのノベルティをプレゼントいたします。

※店内のご飲食利用された方に限ります。

※掲載画像はイメージとなり、実際の商品とは異なる場合がございます。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。ご了承ください。