LUIDA′S BAR(ルイーダの酒場)『ドラゴンクエストX　時空の迷い子たち　オンライン』発売記念メニューのご案内

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株式会社NSグループ


ドラゴンクエストとパセラリゾーツのコラボレーションにより運営中の「LUIDA’S BAR(ルイーダの酒場)」におきまして、


『ドラゴンクエストX　時空の迷い子たち　オンライン』の発売を記念して、2026年6月25日～8月24日(月)までの間、『ドラゴンクエストX　オンライン』に登場する5種族をイメージしたドリンクメニューを復刻してご提供いたします。


また、現在「LUIDA’S BAR(ルイーダの酒場)」では、『ドラゴンクエスト』40周年を記念したイベントも8月24日(月)まで開催中です。


さらに、期間中は「パセラリゾーツなんば道頓堀店」に期間限定出店しております。


40周年を彩る特別なメニューとともに、ぜひお楽しみください。



この機会に是非、皆さまお誘い合わせの上ご来店ください。


※本イベント期間中も休まず営業いたします。



『ドラゴンクエストX　時空の迷い子たち　オンライン』発売記念メニュー


開催期間中、 「LUIDA’S BAR」(ルイーダの酒場)では、『ドラゴンクエストX　時空の迷い子たち　オンライン』の発売を記念し、


「オーガ」「プクリポ」「ウェディ」「エルフ」「ドワーフ」の5種族をモチーフにしたドリンクをお楽しみいただけます。




※1G=1円です。価格はすべて税込価格です。


※掲載画像はイメージとなり、実際の商品とは異なる場合がございます。



『ドラゴンクエスト40周年記念イベント』


開催期間:2026年5月12日(火)～8月24日(月)



『ドラゴンクエスト』40周年をお祝いする鮮やかなメニューと、限定デザインのノベルティをプレゼントいたします。






※店内のご飲食利用された方に限ります。


※掲載画像はイメージとなり、実際の商品とは異なる場合がございます。


※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。ご了承ください。