人気作品『ちいかわ』初の映画公開を記念して「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコラボカフェを期間限定で開催決定！渋谷7/10（金）、心斎橋7/24（金）よりスタート！名古屋は9月上旬スタート予定。

株式会社パルコ

株式会社パルコは、人気作品『ちいかわ』初となる映画公開（2026年7月24日全国公開予定）を記念し、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコラボレーションカフェを、渋谷、心斎橋、名古屋PARCOの「THE GUEST CAFE BY PARCO」各店にて期間限定で開催いたします。

本カフェは映画原作（島編）のストーリーを元にメニューを展開。作中に登場する食事をイメージしたフードや、名シーンを再現したデザート・ドリンクなど、世界観に深く浸ることができるメニューを【フード3品、デザート4品、ドリンク6品（内テイクアウト対応3品）、サイド2品、テイクアウト１品】の計16品とフルラインナップでご用意いたしました。

カフェは事前予約優先となりますが、テイクアウトはご予約不要です。

また併設のグッズショップではメニューに使用しているグッズを中心にカフェオリジナル商品の他、映画一般商品も一部お取り扱いいたします。

グッズショップはカフェご利用の有無に関わらず、どなた様もご利用いただけます。

映画の鑑賞前には気分を高めるプレスポットとして、また鑑賞後には作品の余韻に浸りながら語り合える場としてお楽しみいただけます。

映画ちいかわ 人魚の島のひみつ Collaboration CAFE 渋谷・心斎橋 開催概要

＜ 渋谷PARCO店（6F）＞

■会期：2026年7月10日（金）～9月14日（月）

■営業時間：10:00～21:00 （FOOD L.O.20:00、DRINK L.O.20:30）

■Xアカウント：@THEGUEST_sby(https://x.com/THEGUEST_sby)

＜ 心斎橋PARCO店（6F）＞

■会期：2026年7月24日（金）～9月28日（月）

■営業時間：10:00～20:00 （FOOD L.O.19:00、DRINK L.O.19:30）

■Xアカウント：@THEGUEST_ssbs(https://x.com/THEGUEST_ssbs)

※営業時間は館に準じて変更になる場合がございます。

※カフェは事前予約優先です。ご予約の詳細はHPに記載しております。

※名古屋PARCO店の開催概要およびホームページの詳細につきましては、追って告知予定です。

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」 2026年7月24日公開

カフェ公式HP :https://cafe.parco.jp/event/chiikawamovie_cafe

ある日、特別な島への招待状を拾ったちいかわたち。「島でのカンタンな討伐で100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、みーんな実質無料」の言葉に釣られ、島合宿へ行くことに。島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは…!?

公式サイト：https://chiikawa.toho-movie.jp/ 公式Xアカウント：@chiikawa_movie(https://x.com/chiikawa_movie)

FOOD MENU

DESSERTメニュー

DRINKメニュー

SIDEメニュー

シーサーの限定島ラーメン \1,870税込島二郎のカツカレーと貝汁 \1,870税込セイレーンのたいへんよく漬けましたプレート \2,200税込ちいかわのピーチかき氷 \1,870税込ハチワレの南国ムース \1,980税込うさぎのびんよよパンケーキ \1,980税込ラッコの並んでも食べたい島フルーツパフェ \1,870税込南国風トロピカルドリンク 各\1,320税込起きて～！古本屋のピーチスムージー モモンガキーホルダー付き \1,760税込くりまんじゅうのベンッベンッ \1,100税込島民のタンサン！？ドリンク \1,210税込

サイドメニューはフードもしくは、デザートメニューと一緒にご注文お願いいたします。

（ドリンク+サイドメニューでのご注文は不可となります。）

TAKE OUT

いっしょに食べよう！人魚の煮つけ \880税込とどめの一撃ミニカレー \880税込

※TAKEOUTメニューはカフェ予約不要です。混雑時は提供までにお時間いただく場合がございます。

人魚まんじゅう3個セット \1,500税込南国風トロピカルドリンク 各\1,296税込

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。

※アレルギーは後日HPに追記予定です。

＜ご来店特典＞まちがいさがしランチョンマット

カフェご利用でオリジナルデザインの

ペーパーランチョンマット（A3サイズ） プレゼント！

※お一人様につき1枚のお渡しとなります。

＜ドリンクご注文特典＞オリジナルデザインコースター全14種

ドリンクご注文でオリジナルコースターをランダムにてプレゼント！

※1ドリンクご注文でコースター1枚のお渡しとなります。

※TAKE OUTドリンクも配布対象です。

オリジナルグッズ

映画ちいかわ 人魚の島のひみつコラボレーションカフェのオリジナルグッズはより多くのお客様にお買い求めいただけるよう

購入個数の制限を設けさせていただきます。1アイテムにつきお一人様2点までとなります。

島ラーメンどんぶり \3,080税込島二郎の貝汁お椀 \1,100税込グラス（リズム感のある者たち） \1,760税込Tシャツ リズム感のある者たちホワイト M/L/XL \3,850税込

A5封筒型ファイル \440税込ネームステッカー 1回\400税込ラウンドトレイ （びんよようさぎ）\3,300税込 ※7/24発売

※この他、映画関連グッズも一部お取り扱い予定です。

カフェ併設のグッズショップにて4,400円（税込）以上お買い上げのお客様にカフェオリジナルショッパーをプレゼント！

※お一人様1点のお渡しとなります。お会計を分けることはできません。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※「ちいかわマーケット」では、『オリジナルショッパー』のお買上特典はございません。

カフェ事前予約について

ちいかわレストランは事前予約優先となります。

お食事券付きカフェ入店整理券【電子チケット】をローソンチケット特設サイトにて事前販売いたします。

お食事券付き予約整理券 1,000円税込

※ご来店時にカフェのお会計にて、1000円税込をお食事券としてご利用いただけます。

ローソンチケットでは、下記の順番で事前予約の受付を行います。

１.抽選先行販売（プレリクエスト先行）⇒２.一般発売（先着順・各日2日前まで購入可能）

なお、事前予約に残席がある場合は、ご予約なしでご利用可能な当日席もご用意いたします。

詳しくはHP(https://cafe.parco.jp/event/chiikawamovie_cafe)をご確認ください。渋谷会場は本日6/19（金）19:00より抽選受付開始となります。

権利表記：(C)nagano ️(C)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会