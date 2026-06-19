柳家三三　市川中車ほかリーディングキャスト＆公演スケジュール決定！　精神科医と元患者の心理サスペンス『フェイス FACE / FAITH』7月31日(金)開幕

ロングランプランニング株式会社

早稲田大学 招聘公演『フェイス FACE / FAITH』が2026年7月31日（金）～ 2026年8月9日（日）に早稲田小劇場どらま館（東京都新宿区西早稲田1-101）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売予定です。

一般先行（抽選）6/24(水)19:00～7/5(日)23:59

一般販売（先着）7/11(土)12:00～

カンフェティ https://www.confetti-web.com/@/FACE_FAITH2（6/24(水)～有効）

チケットサイト「カンフェティ」 :https://www.confetti-web.com/



公式サイト

https://face-faith.jp/



俳優との距離、わずか数メートル。

異なる領域の表現者たちによる、

息詰まる心理戦が 今、幕を開ける。

言葉と音で伝える【リーディング公演】出演者決定

2026年7月31日（金）より、早稲田小劇場どらま館にて上演される早稲田大学招聘公演『フェイス』（FACE／FAITH）。本公演に加えて、言葉と音で伝える【リーディング公演】の上演が決定した。

【リーディング公演】の出演者には、言葉と音のスペシャリストたちが集った。声と音が空間を支配する、異色の競演が実現する。

落語界のトップを走る実力派真打、柳家三三。西森と組んだ『柳家三三で北村薫。』など、小劇場での一人芝居や異ジャンルとのコラボにも精力的。極限まで洗練された「語りの技」と高い知性で、ペアを変え一樹と小和田両役を演じる。

新歌舞伎や世話物の多彩な役で演技派としての存在感を示す市川中車。映像の世界で培った怪演と、歌舞伎で磨き上げた圧倒的な気迫を併せ持つ。近年西森が演出を手掛けている新作歌舞伎にも出演。人間の剥き出しの業や、内なる「狂気」を体現する凄まじい熱量はまさに圧巻。

若手女形として名を馳せる一方、配信公演「ART歌舞伎」を主催するなど異彩を放つ歌舞伎界気鋭の表現者、中村壱太郎。日本舞踊の吾妻流の家元でもあり、映画「国宝」では所作指導をするなど新しい道を拓いている。濃密な空間で魅せる、しなやかな緊迫感は必見。

独自の音楽的タップスタイルを持つタップダンサーＳＡＲＯ（サーロ）。「タップダンサーはミュージシャンである」という信念のもと、数々の大型音楽フェスへの出演、音源のリリースなど既存の枠組みを超えた活動を展開する。密室に響く彼の音は、観客を緊張と興奮の極みへと誘う。

さらに、早稲田ゆかりの演劇人が集う特別な【リーディング公演】も実施される。異なるキャストと演出家によって全く異なる「フェイス」を描く。

こちらの演出は大高洋夫が担当。早稲田大学在籍中に、鴻上尚史主宰「第三舞台」旗揚げ公演に参加。以降も小劇場界を牽引し、現在は映画・ドラマ・舞台の演出など幅広いジャンルで活躍している。演劇研究会新人として立った「どらま館」に、濃密で緊迫感のある空間を作り上げる。

この公演で一樹を演じるのは大音智海。『ジャージー・ボーイズ』『キンキーブーツ』『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』等グランドミュージカルに多数出演し、抜群の歌唱力と存在感を示す。

【本公演】にも出演する矢柴俊博と共に、学生時代から思い出深い「早稲田」の地で熱く演じる。

また本公演の和央ようかと平野良もリーディング公演に参戦が決定。本公演では同じ一樹役を担う二人だが、この公演では和央が小和田を演じる。異なる配役によって新たな光が当てられ、物語はまた別の「フェイス」を見せる。

各公演後には、作品を解き明かす出演者によるアフタートークも予定。“二人”の結末を、至近距離で見届けてほしい。

公演スケジュール

一樹役×小和田役

7月 31日(金)

15:00 和央ようか × 尾上松緑

19:30 和央ようか × 矢柴俊博

8月 1日(土) オープンキャンパス（一般チケット・高校生チケットのみ販売）

12:00 平野良 × 尾上松緑

15:00 和央ようか × 尾上松緑

18:00 和央ようか × 矢柴俊博

8月 2日(日) オープンキャンパス（一般チケット・高校生チケットのみ販売）

12:00 平野良 × 尾上松緑

15:00 和央ようか × 矢柴俊博

18:00 和央ようか × 矢柴俊博

8月 3日(月)

12:00 川本裕之 × 尾上松緑

15:00 平野良 × 尾上松緑

19:30 【リーディング公演】中村壱太郎 × 柳家三三 / SARO

8月 4日(火)

12:00 和央ようか × 矢柴俊博

15:00 和央ようか × 矢柴俊博

19:30 【リーディング公演】平野良 × 和央ようか

8月 5日(水)

12:00 平野良 × 尾上松緑

15:00 平野良 × 尾上松緑

19:30 【リーディング公演】大音智海 × 矢柴俊博(演出:大高洋夫)

8月 6日(木)

12:00 和央ようか × 尾上松緑

15:00 平野良 × 尾上松緑

8月 7日(金)

12:00 矢柴俊博 × 尾上松緑

15:00 和央ようか × 尾上松緑

19:30 【リーディング公演】柳家三三 × 市川中車 / SARO

8月 8日(土)

12:00 矢柴俊博 × 尾上松緑

15:00 平野良 × 尾上松緑

18:00 和央ようか × 尾上松緑

8月 9日(日)

12:00 矢柴俊博 × 尾上松緑

15:00 平野良 × 尾上松緑

18:00 和央ようか × 尾上松緑

公演概要

『フェイス FACE / FAITH』

公演期間：2026年7月31日（金）～ 2026年8月9日（日）

会場：早稲田小劇場どらま館（東京都新宿区西早稲田1-101）

■出演者

尾上松緑 和央ようか 平野良 川本裕之 矢柴俊博

柳家三三 市川中車 中村壱太郎 SARO 大音智海

※公演日により出演者が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。

■スタッフ

脚本・演出：西森英行

演出：大高洋夫（8/5 19:30 【リーディング公演】大音智海 × 矢柴俊博回のみ）

■チケット料金

一般 9,800 円、25 歳以下 5,800 円（8月1日(土)、2日(日)以外の日程）

・オープンキャンパス期間（8月1日(土)、2日(日) 一般 9,800 円、高校生 2,500 円

・リーディング公演：一般 7,800 円

全席自由席

※入場整理番号付

※未就学児の入場は不可

主催：フェイス実行委員会

協力：早稲田大学文化企画課 早稲田小劇場どらま館

【情報公開&ビジュアル解禁】第一弾プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003726.000013972.html

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