「オトメイトパーティー2026」B′s-LOGプレミアム先行抽選申込開始！イベント告知CM ＆ 来場者特典と特典冊子の表紙公開！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年9月12日（土）・13日（日）に東京国際フォームラム ホールAにて開催する「オトメイトパーティー2026」のイベント告知CMを公開いたしました。

また、B's-LOGプレミアム先行抽選の申込みが本日より開始したことを、併せてお知らせいたします。

▼「オトメイトパーティー2026」公式HP

https://www.otomate.jp/event/party/

“ここは貴方を迎える、特別な場所。心ゆくまで、恋にときめいて。”

「オトメイト」の人気作品や新作が一堂に会し、同じ空間で世界観の異なる様々な作品を堪能できるキャスト登壇イベント「オトメイトパーティー」が今年も国際フォーラム ホールAにて、2026年9月12日（土）［夜公演］2026年9月13日（日）［昼公演］／［夜公演］と、全3公演開催されます。

17回目の開催となる今年のテーマは“ホテル”。

癒しとくつろぎの空間をコンセプトにした［Hotel Otomate Grand Amour］で、

皆様に“特別な日常”をお届けいたします―――。

各作品の魅力を詰め込んだ朗読劇はもちろん、豪華キャスト陣によるバラエティコーナーにも注目です！

今年のオトパでは『ホテル』をモチーフにしたバラエティコーナーを企画中♪当日をどうぞお楽しみに♪

・本日6月19日(金)より、B's-LOGプレミアム先行抽選申込開始！

本日6月19日(金)12時より、B's-LOGプレミアム先行抽選の申込みを開始いたしました。

B's-LOG8月号（6月19日発売）に応募シリアルコードが付属しておりますので、ご購入された方はそちらからお申込みください！

※申込の詳細は紙面をご確認ください。

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▼B's-LOGプレミアム先行抽選

申込期間 2026年6月19日（金）12：00～6月30日（火）23：59

当選通知 2026年7月3日（金）中

入金期間 2026年7月3日（金）当選通知後～7月7日（火）23：59

座席 S席、S席＋特典付

金額 S席：9,800円(税込)＋イベント公式パンフレット：4,000円(税込)

S席＋特典付：12,800円(税込)＋イベント公式パンフレット：4,000円(税込)

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B's-LOGプレミアム先行抽選では【「オトパ2026」公式パンフレット】付のプレミアムチケットをご購入いただけます。

【「オトパ2026」公式パンフレット】では、今年のテーマである“ラグジュアリーホテル”に合わせた、出演キャストの撮り下ろしグラビア＆インタビューをたっぷりと収録しております♪

見どころ盛りだくさんの1冊となっておりますので、こちらもぜひチェックしてください！

▼B's-LOG8月号（6月19日発売）

https://www.bs-log.com/

・「オトメイトパーティー2026」来場者特典の詳細と特典冊子の表紙公開！

「オトメイトパーティー2026」来場者特典

全チケットに付属する来場者特典［[Hotel Otomate Grand Amour 宿泊カード]］の詳細を大公開♪

［Hotel Otomate Grand Amour 宿泊カード］の裏面に掲載されたQRコードを読み込むと、彼らからの特別なメッセージをご覧いただけます(ハート)

（メッセージテーマ：帰り際に彼から…）

※［Hotel Otomate Grand Amour 宿泊カード］にて閲覧可能なキャラクターメッセージは公演の内容に一部触れておりますので、終演後にご覧いただくことを推奨いたします。

「オトメイトパーティー2026」特典冊子

スペシャルシート/特典付チケットに付属する特典冊子［[Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide]］の表紙を大公開♪

［Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide］では、ラインナップ12作品の“彼女をおもてなし”をテーマとしたSSや出演キャラクターへの一問一答企画などを収録予定♪

さらに、［Hotel Otomate Grand Amour］へ宿泊に来る皆様への、特別なご案内情報も収録予定ですので、こちらもお楽しみに―――。

・「オトメイトパーティー2026」イベント告知CM公開！

本日、オトメイトパーティー公式HP、オトメイト公式YouTubeにて本イベントの告知CMを公開いたしました。

ぜひチェックしてみてください♪

▼「オトメイトパーティー2026」イベント告知CM

https://youtu.be/yKinUK12QmY

【イベント概要】

《開催日程》

2026年9月12日（土）

【夜公演】開場 17：30／開演 18：30

2026年9月13日（日）

【昼公演】開場 11：00 開演 12：00

【夜公演】開場 17：30 開演 18：30

《会場》

東京国際フォーラム ホールA

アクセス：https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/

《総合司会者》

鈴村 健一 ／ 鳥海 浩輔 ／ 森久保 祥太郎 ※敬称略

※開場・開演時間は予告なく変更になる場合がございます。

【会場チケット情報】

《チケット価格（税込）》

スペシャルシート：28,000円

S席：9,800円

S席（特典付）：12,800円

A席：8,800円

A席（特典付）：11,800円

B席：7,800円

B席（特典付）：10,800円

※全席来場者特典が付属いたします。

※［スペシャルシート］は数量限定となります。

※本イベントのチケットは、紙チケットでのお受け取りとなります。

※ご好評につき、9/12(土)夜公演、9/13(日)昼公演のスペシャルシートは完売いたしました。

《チケット特典》

●スペシャルシート

・1階前方のお座席

・「オトメイトパーティー2026」 公式パンフレット

・Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子／A4サイズ）

・［スペシャルシート限定］コレクションカードセット（該当公演のセット）

・［スペシャルシート限定］オリジナルチケットケース＆レプリカチケット（該当公演のセット）

●特典付チケット

・Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子／A4サイズ）

【チケットスケジュール】

B's-LOGプレミアム先行抽選

＜抽選申込期間＞

2026年6月19日（金）12：00～6月30日（火）23：59

プレイガイド先行抽選

＜抽選申込期間＞

2026年7月17日（金）12：00～7月29日（水）23：59

一般販売 ※先着順

＜受付期間＞

2026年8月11日（火・祝）10：00～

イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/party/

オトメイトパーティー公式X： https://twitter.com/otomate_party

【主催】アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社

【制作】株式会社アズプロジェクト

【運営】株式会社ハイエストクルー

●公演に関するお問い合わせ

イベントインフォメーション

050-8892-0084

（営業時間 10:00～18:00 土日祝・年末年始除く）

●チケットに関するお問い合わせ

チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY (C)Rejet / IDEA FACTORY

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です