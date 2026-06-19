【神戸阪急】ポップアートのレジェンド SHAGが来日。「KOBE HANKYU SUMMER FESTIVAL」とコラボします！

株式会社阪急阪神百貨店テーマアート：神戸阪急のための描き下ろし作品（非売品）

神戸阪急では、6月24日（水）～7月21日（火）の期間、“シーサイドリゾート”をテーマに「KOBE HANKYU SUMMER FESTIVAL」を開催します。

今回は、アメリカ・南カリフォルニアを拠点に、レトロフューチャーな色彩と洗練されたミッドセンチュリー感覚で、世界的に熱狂的なファンを持つアーティスト SHAG（シャグ）とコラボ。

期間中は神戸阪急全館にSHAGのアートが登場するほか、アートの展示販売会など気軽に身近にSHAGのアートに触れていただけます。

SHAGのアートを展示販売

SHAGの人気作品をラインアップしたアートを約25点展示販売、さらにSHAG来日記念限定マグカップ（予約販売のみ）やトートバッグなどのアイテムも販売します。飾るだけでなく、アートとともに暮らす。SHAGのアートを通して、アートのあるライフスタイルを提案します。

タイトル： “AFTER FIVE” limited edition works by SHAG

会期：6月24日（水）～7月7日（火） ※最終日は午後４時終了

会場：本館4階アートギャラリー

神戸阪急のための描き下ろし作品（非売品）

SHAG来店

会場でSHAGのアート作品をお買い上げいただいた方に限り、SHAGご本人とのフォトセッションと直筆サインをプレゼント。SHAGと直接お話しできるまたとないチャンスです！

来店日：7月4日（土）・5日（日）

在廊時間：各日午前10時～正午、午後2時～5時

＜注意事項＞

・会場でSHAGのアート作品をご購入いただいたお客様のみ対象です。

・他店で購入された作品・商品の持ち込みはご遠慮ください。

・おひとり様につきサインは1か所、写真撮影は2枚までとなります。

・都合により在廊時間が変更となる場合があります。

SHAGのアートが神戸阪急に登場！

神戸阪急の館内各所にSHAGのアートが出現。SHAGの世界を身近に感じながらお買物をお楽しみください。

＜展示予定場所＞本館1階イベントスペース、本館2階山側西出口横、各階メインディスプレイなど

神戸阪急のための描き下ろし作品（非売品）神戸阪急本館フラワーロード側懸垂幕 ※26年5月撮影

SHAGプロフィール

SHAG（本名：Josh Agle）

アメリカ・南カリフォルニアを拠点に活動する画家・ イラストレーター・デザイナー。

1987年頃から、名前の中から4文字を抜き『SHAG』とサインするようになる。1950～60年代を追想させるようなカクテルやtikiをテーマとした、カラフルでレトロモダンなタッチが特徴で、「ひと目でSHAGの作品とわかる」といわれる独特のスタイルを確立している。

その多彩な才能はアーティストの域にとどまらず、パームスプリングスのライフスタイルアンバサダー／景観プロデューサーを務め、米国ディズニーの公式ゲストアーティストとしても知られている。ミッドセンチュリーモダンに影響を受けたレトロで華やかな世界観は、ポップアートとコマーシャルアートの両軸で高く評価されており、コレクターは世界中に広がっている。