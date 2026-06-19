フルーツ＆スイーツカフェ「フルフルール 近鉄あべのハルカス店」で毎年大人気“桃”スイーツが７月１日(水)からスタート　昨年好評だった桃のアフタヌーンティーがアップデートされ今年も登場！

株式会社近鉄百貨店

“旬のフルーツを一番おいしいタイミングで提供すること”にこだわるフルーツ＆スイーツカフェ「フルフルール」では、毎年抜群の人気を誇る“桃”をたっぷり使用した極上スイーツが、７月１日(水)より近鉄あべのハルカス店限定で登場します。 昨年好評だった「桃のアフタヌーンティーセット」が今年はさらにアップデートして登場するほか、最初から最後まで桃を堪能できる「桃パフェ」にも注目です。今が旬のみずみずしい桃を、心ゆくまでお楽しみください。

(※桃の品種は入荷状況により異なります。)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155220/table/108_1_b56e10ddb5f4ffcbdafc05adee42ce81.jpg?v=202606190651 ]

【近鉄あべのハルカス店限定】

【販売期間】７月１日(水)～８月下旬

桃のアフタヌーンティーセット お一人さま3,980円 フリードリンク付

桃のショートケーキや苺と桃のタルト、桃とライチのムース、まるごと桃のコンポート、ウェルカムドリンクにピーチソーダなど、旬の桃を堪能できるアフターヌーンティーセットです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155220/table/108_2_629e7da4d02f43b0d6f4e00c8b6fe504.jpg?v=202606190651 ]

【予約方法】電話予約限定

【開催時間】11：00～/13：00～/15：00～/17：00～(各回110分制)

※予約は来店日の２日前まで

※１カ月前から予約可能

※１組４名様まで

※グループで予約の場合は、アフタヌーンティーセットをお一人さま１セットずつご注文をお願いします。

【近鉄あべのハルカス店限定】

【販売期間】７月１日(水)～８月下旬

桃パフェ 2,200円/ドリンク付き 2,400円から

※各日数量限定

最後まで桃をお楽しみいただけるよう、たっぷりと桃を使用した大人気パフェ。桃と相性抜群のヨーグルトクリームやピーチソルベ、桃のゼリーやクランブルを組み合わせ、さっぱりとした上品な味わいに仕上げました。

【フルフルールについて】

近鉄百貨店がフランチャイズ形態で運営する、「旬のフルーツを一番おいしいタイミングで提供すること」にこだわったフルーツ＆スイーツカフェです。



※画像はイメージです。

※表示価格には、消費税が含まれています。