香川県高松市に泊まりに来まい！♪グットリふるさと納税旅行クーポン、受付を開始いたしました！

日本空輸株式会社

日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する『Good Trip Express（グットリ）』では、このたび、ふるさと納税の対象エリアに「香川県高松市」が新しく仲間入りしました。ふるさと納税で高松市を応援し、ぜひ旅行クーポンを賢くご活用ください。

穏やかな瀬戸内の海に囲まれた高松市。

本場の讃岐うどんはもちろん、アートスポットや島めぐり、歴史ある名所など楽しみ方がいっぱい！

のんびり街を歩いたり、おいしいグルメを味わったり。

日常をちょっと離れて、あなただけの高松時間を楽しみに出かけてみませんか？

【グットリの高松市に泊まるふるさと納税クーポンとは】- 高松市の宿泊を対象としたツアーで使えるふるさと納税旅行クーポンです。- 全国各地から高松空港を利用して、高松市内のホテルを利用する『グッドトリップエクスプレス』の商品のツアー費用に充当できる旅行クーポンです。- 利用航空会社は日本航空から選べます。詳細を見る :https://www.good-trip-ex.com/furusato-takamatsu/?mediacd=106

【クーポンご利用までの流れ】

1：寄附金のお支払い完了

2：メールにてクーポンコードを送付します

3：クーポンコードがお手元に届きましたら、グッドトリップエクスプレスのサイトより旅行を予約！

※高松市以外のふるさと納税クーポンも取り扱っております。

詳細を見る :https://www.good-trip-ex.com/furusato/?mediacd=106

高松市おすすめスポット＆グルメ

- 四国村- 特別名勝 栗林公園「お庭の国宝」と称される特別名勝・栗林公園。紫雲山を背景に六つの池と十三の築山を配した大名庭園は、一歩歩くごとに景色が変わる「一歩一景」の美しさ。四季折々の情景と伝統的なお茶の文化を堪能できる名園です。- あなぶきアリーナ香川

2025年秋に開業したばかりの最新鋭の施設。「建築デザインの世界最高峰」とも称されるヴェルサイユ賞・最優秀賞受賞。スポーツイベントだけでなく、コンサート、展示会など、大規模なエンターテインメントに対応できる最新鋭の設備が整っています。

- 香川グルメ

■高松港を拠点にアクセスする島旅

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/69_1_61ea405e196b0ad69427bf6b56b9f027.jpg?v=202606190651 ]

※時期によってダイヤが変わるため、出発前に必ず「高松港フェリーターミナル」の公式サイトをご確認ください。

■「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる

公式アプリ「グットリアプリ」では、旅行がもっとお得で楽しくなる様々なクーポンをご用意しています。

グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

1．アプリ限定クーポン（常時配信） アプリをダウンロードいただいたユーザー様は、いつでもお得な旅行をお申し込みいただけます。

2．バースデークーポン（10％OFF） お誕生月の1日に、特別な割引クーポンをプレゼントします。（※会員情報に生年月日のご登録が必要です）

3．運試しお得くじ1日1回挑戦できるゲーム機能です。くじに当選すると、旅行に使えるお得なクーポン (最大7％OFF)を獲得できます。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：092-431-8866

メールアドレス：htc@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～17：00（月～金）

休日：土曜・日曜・祝日（12/30-1/3）