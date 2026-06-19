札幌国際芸術祭2027 第３弾参加アーティスト、新会場、公募・参加型プロジェクトの詳細を発表！

札幌市

札幌国際芸術祭実行委員会は、2027年1月～2月に開催する札幌国際芸術祭（SIAF）2027（以下、SIAF2027）に向けた準備を進めております。

このたび、SIAF2027の第3弾となる新たな参加アーティスト9組、新会場、そしてアーティストやクリエイターに限らず広く芸術祭への参画を呼びかける公募・参加型プロジェクトの詳細を発表しました。

また、今後の機運醸成に向けたプレイベントの開催についても決定し、市民と共創する芸術祭の実装が始まります。

【発表概要】

１．新たな参加アーティスト（第3弾・計9組）

国内外から新たに9組のアーティストの参加が決定しました（これまでに発表したアーティストと合わせて計24組が確定）。

２．全11会場の詳細（新会場の追加）

すでに発表済みの会場に加え、新たな会場として、札幌のまちなか、狸小路にある都市型水族館「AOAO SAPPORO」の参画が決定し、全11会場の詳細をアップデートしました。

３．公募・参加型プロジェクトの始動

アーティストやグラフィックデザイナー、アニメーションクリエイターを対象とした公募プロジェクトが本格始動します。さらに、冬のアートイベントを巡るプログラム「みんなでウパシテ!!」や、市民が会場案内や作品ガイドを行う「ふむふむプロジェクト」など、市民や地元団体と連携する参加型プロジェクトの募集も開始します。

４．プレイベントシリーズ「SIAF2027オープントーク」の開催

SIAF2027の魅力を掘り下げる内容のトークイベントを順次開催します。

〇SIAF2027 オープントーク

Vol.2 あなたも、あなたも、全員集合！

日時：2026年6月21日（日） 15:00～17:00（開場：14:30）

会場：EZOHUB BOOK LOUNGE

（札幌市東区北8条東4丁目1-20サツドラホールディングス株式会社本社２階）

イベント詳細・申込 :https://siaf.jp/event/26438/

※このほか、8月、10月にもプレイベントを予定しています。

アーティストや会場、公募・参加型プロジェクトの詳細につきましては、公式ウェブサイトをご覧ください。

プレスリリース詳細（公式ホームページ） :https://siaf.jp/press/27754/

上記の取り組みの周知および取材のご協力をお願いいたします。また、SIAF2027の詳細については、今後も随時追加発表する予定です。取材も受け付けておりますので、ぜひお問合せください。

＜お問い合わせ＞

札幌国際芸術祭実行委員会事務局 広報担当 杉本・西

〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目札幌時計台ビル10階

TEL:011-211-2314 | FAX:011-218-5157 | E-MAIL:press@siaf.jp

WEB: https://siaf.jp/