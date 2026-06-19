TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』7月から番組内レギュラーコーナーがリニューアル！

株式会社ＴＢＳラジオ

あなたの毎日に音楽でくつろぎをプラスするミュージックプログラム、TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』。

7月より、番組内のレギュラーコーナーがリニューアルいたします！

毎週木曜27:35頃～27:55頃の20分間は『雨のパレード 福永浩平のCross Culture Club』の放送が決定！

MCは、バンド・雨のパレードのボーカルであり、作詞作曲編曲も手がける福永浩平が担当。

音楽だけでなく、漫画、映画やドラマなどの映像作品、料理、植物、器、など、様々なカルチャーに造詣の深い福永浩平ならではの視点で、日々を豊かに過ごすヒントをお届けいたします。

また、これまで毎週木曜にMCを担当していた優河のコーナーは金曜にお引っ越し！

『優河のmidnight whispering』というタイトルはそのまま、毎月最終金曜に放送する『CITY CHILL CLUB』の2時間が、優河がホストとなり、ゲストをお迎えするコーナーに生まれ変わります。唯一無二の歌声を持つ優河が、毎回気になるゲストを迎え、生演奏でのセッションも実施予定！さらにパワーアップした『優河のmidnight whispering』にご期待ください。

◇7月2日(木)スタート！新コーナー『雨のパレード 福永浩平のCross Culture Club』

映画、ドラマ、漫画、ファッションなど、さまざまなカルチャーと音楽がクロスオーバーする新コーナーがスタート！話題作の見どころや感想を語るほか、福永浩平がおすすめする作品も毎週紹介！

ジャンルを横断しながら“今気になるカルチャー”をピックアップします。新しいカルチャーや音楽との出会いをぜひお楽しみください。

【福永浩平 プロフィール】

2013年結成のバンド「雨のパレード」のフロントマン。

作詞・作曲・編曲をはじめ、ジャケットデザインやスタイリング、グッズデザインなど、バンドのクリエイティブ全般を自ら手がける。生楽器に加え、アナログシンセやサンプラー、ドラムマシーンなどを自在に取り入れ、ジャンルやバンドという形態に捉われない自由なスタンスで独自の音楽性を追求。唯一無二の存在感を放っている。また、漫画・映画・ドラマ・ファッション・料理・器・多肉植物など幅広いカルチャーに造詣が深く、日々さまざまな表現を探求している。

◇7月31日(金)スタート！CITY CHILL CLUB Special Edition 『優河のmidnight whispering』

毎月最終金曜の『CITY CHILL CLUB』を、シンガーソングライターの優河がまるっとジャック！

好評のコーナー『優河のmidnight whispering』が、本編の”Special Edition"として新しいかたちで始動します。

毎回、優河が今注目するアーティストをゲストに招き、「今リスナーに聴かせたい音楽」をテーマごとに選曲。選曲した楽曲にまつわる深い音楽談義を繰り広げます。さらに、ここでしか聴けないゲストとの貴重な生演奏セッションも実施予定。

週末へと向かう深い時間。日常の騒がしさを忘れ、リラックスして音楽にどっぷり浸かれる特別な2時間をお楽しみに。

【優河 プロフィール】

2011年からシンガーソングライターとして活動を開始。

2015年、ファーストフルアルバム『Tabiji』 をリリース。映画『長いお別れ』の主題歌 ”めぐる” やTBS系金曜ドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌 ”灯火” を担当し、世界各地でも反響を呼んだ。

2022年、アルバム『言葉のない夜に』を盟友 魔法バンドのメンバーと共に制作。

2023年、優河 with 魔法バンドとしてNHK総合 ドラマ『月食の夜は』の主題歌、劇伴を担当し、

サウンドトラック『月食の夜は』を配信リリース。

2024年には4枚目となるアルバム『Love Deluxe』をリリースし、全国各地でツアーライブや

フェスに出演。2025年12月10日に、Jeff Parker・Jay Belleroseら、LAのミュージシャンとのセッションで制作したEP『All the words you said』をリリースした。

ほか、TVCMのナレーションや歌唱、サウンドロゴ、ミュージカルなど、幅広い活動を展開している。

藤原さくらと優河でJane Jadeとしても活動中。

◇番組概要

番組名：TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』

放送時間：月～金 深夜27:00～29:00

内容：アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに、毎回テーマに沿ったプレイリストを紹介するミュージックプログラム。放送終了後、Spotify、Apple Musicにてオンエアされたプレイリストを公開している。

◇6月度ミュージックセレクター

月曜

1.2週目 はしもとねね

3.4週目 Rip van cats

5週目 曽根 巧

火曜

1.2週目 Have a Nice Day!

3.4週目 生音バンド

5週目 RAF cheek

水曜

1.2週目 飯沼 愛 × 芹澤雛梨

3.4週目 THE FRANK VOX

木曜

1.2週目 らんまん

3.4週目 ぼんち

金曜

1.2週目 kice

3.4週目 大柴広己

◇コーナー

#KTCHAN の MUNYA MUNYA

MCにArtist/Rapperの#KTCHANをお迎えし、#KTCHAN の夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。#KTCHAN ワールド全開のコーナー『#KTCHAN の MUNYA MUNYA』、お楽しみに！

放送：毎週水曜日深夜27時35分～27時55分頃

雨のパレード 福永浩平のCross Culture Club

“今気になるカルチャー”と、そこにクロスオーバーする音楽をお届けする新コーナー

放送：毎週木曜日深夜27時35分～27時55分頃（2026年7月スタート）

初回放送日：7月2日(木)

優河のmidnight whispering

SSWの優河が気になるゲストをお迎えし、音楽談義とセッションをお届けする、週末に向けたスペシャルな2時間！

放送日：毎月最終金曜日27時～29時（2026年7月スタート）

初回放送日：7月31日(金)

◇番組HP：https://www.tbsradio.jp/chill/

◇公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@CITYCHILLCLUB

◇公式 X：https://twitter.com/CITY_CHILL_CLUB

◇公式 Instagram：https://www.instagram.com/city.chill.club/

◇Spotify：https://open.spotify.com/show/13W3cyck38jsPiGwd0Ntda?si=7c532db4e5a24c58

◇過去のプレイリストなど、その他番組情報：https://lit.link/CityChillClub905954