奈良・下市町の「KITO FOREST MARKET SHIMOICHI」にて、心と体と環境に優しいイベント『木人環祭（キトワサイ）』を7月4日(土)・5日(日)に開催！

株式会社パルグループホールディングス

【株式会社パルグループホールディングス】は、街と地方、自然と人をつなぐ拠点「KITO FOREST MARKET SHIMOICHI」（奈良県吉野郡下市町）にて、2026年7月4日（土）、5日（日）の2日間にわたり、開業2周年のイベント『木人環祭（キトワサイ）』を開催。

KITO FOREST MARKET SHIMOICHIは2026年7月5日で開業2周年を迎えます。

本イベントは、

「木（自然・KITO）」

「人（人との出会いや関係）」

「環（循環・つながり・輪）」の文字を掛け合わせた

『木人環（キトワ）』を祭りのコンセプトとしています。

この場所を通して人が集い、多様な関係が築かれ、その輪が広がっていくことを目指します。

今年のテーマは「LIVE BETTER WITH FOREST」。

心に、体に、環境により良く。自然の恵みを「味わう・触れる・香る・装う」ことを通して、私たちの心、身体、そして環境に豊かさをもたらす持続可能なライフスタイルを提案します。

■イベントの見どころ■

【夜の部】特別な夜を彩る野外映画祭とディナー（17:30～21:00）

7月5日（日）：ヴィーガンレストラン SUNPEDAL 特別ディナー

東京・墨田区を拠点とするヴィーガンレストラン「SUNPEDAL」による、一夜限りの特別コースディナー。ロンドンで培った経験をもとに、世界各地の食文化を融合させるフードクリエイター・小池陽子氏が腕を振るいます。今回は下市町をはじめとする奥大和の食材も取り入れ、SUNPEDALならではの感性で表現。

夜の「WOOD FIRE DINING」の森に囲まれた空間で、五感をひらく特別な食の旅をお届けします。（※ご好評につき、予約受付は終了しております）

7月4日（土）：野外映画祭『I Like Movies』と「岡飯（OKA FUN）」特別出店

KITOの夜の校庭にて、カナダの青春コメディ映画『I Like Movies アイ・ライク・ムービーズ』の野外上映会を開催します。

レンタルDVDが全盛だった2003年のカナダを舞台に、人とうまくやれず行く先々でトラブルを起こす映画好きな高校生を描いた青春コメディ『I Like Movies アイ・ライク・ムービーズ』。トロント国際映画祭で激賞され、史上最高のカナダ・コメディの一本に選出された本作は、世界の映画好きを夢中にさせ、「カナダ映画の未来」と評された話題の作品。

同日デビューとなる新作クラフトビール「YAMATOTACHIBANA SUNSET」とともに、開放的な空間で映画と食を味わう夏の夜をお過ごしください

食事は恵比寿の人気店「岡飯（OKA FUN）」が特別出店。奈良出身の店主によるパオや焼売などの本格点心や小皿中華、厳選されたナチュールワインをお楽しみいただけます。

【昼の部】

館内の1F・2Fでは、ヴィーガン、オーガニック、サステナビリティを体現する選りすぐりのブランドがキュレーションされた特別なマルシェを展開します。（※一部出店者は10:00～16:00）

SUNPEDAL（サンペダル）

旅の記憶と各地の生産者との出会いから紡がれる、ヴィーガン・シュガーフリーの無国籍料理。今回は下市町の豊かな恵みを自宅でも堪能できる特別なプロダクトとして、下市町産の芍薬を纏った「エナジーボール」が入ったＢＯＸを限定販売。洗練された味わいの「さんぺだる塩」も取り扱う。

岡飯（OKA FUN）

東京の恵比寿から少し歩くと落ち着いた住宅街にある小さなお店。大きな蒸籠からは湯気が立ち込め、小皿な中華と自然派ワインが楽しめる。

奈良出身の店主が東京の片隅でゆるりとした空間を漂わせるお店です。

7/4の映画の開始前の16:00頃より販売予定ですので、夕食や手土産にもどうぞ。

Marinakarna（マリーナカーナ）

洋服などのために作られた既存の生地を、独自のアイデアで魅力的なアイテムへ再構築。締め付けを抑え、素肌に寄り添う「SOKUSEKI SOX」や「SOKUSEKI tabi」といった日常の小物をはじめ、同じ素材で仕立てたDog & Catウェアもご用意。ペットと共に楽しむ、心地よい日常を提案します。

植物と果実fog（フォグ）

植物と果実の恵みで心とからだを整える、自然由来のセルフケアブランド。奈良・奥大和で育まれた大和当帰、黒文字、レモングラスなどの植物や、季節の果実、厳選したハーブを使用し、ハーバルティーやコーディアルシロップ、ゼリードリンク、入浴料、ジャムなど、暮らしに寄り添うアイテムをお届けします。

HAHAHAUS（ハハハウス）

京都を拠点に、東洋医学の考えに基づいた薬草茶を製造・販売。陰陽五行や気血水の視点から、一人ひとりの体質に寄り添い、日常に薬膳を取り入れるお手伝いをしています。イベント当日は、定番の「養生茶(BASIC・氣・血・水)」4種類を試飲しながらお選びいただけるほか、夏限定の薬膳シロップやプチギフトセットもご用意。

chocobanashi（チョコバナシ）

奈良県五條市で、100年続いた餅屋の建物を活用して生まれたチョコレート専門店。カカオ豆の選別から製造までを手がけ、カカオ豆と砂糖だけで作るチョコレートは、素材本来の味わいと香りを楽しめます。KITO コラボの新フレーバーをはじめ、こだわりのオリジナルチョコレートを販売。チョコレートの魅力を知るペアリング体験も開催予定。

アットアロマ

＠アロマは、100%天然香料を使用したアロマ製品の開発から空間デザインまで手がける香りの専門ブランド。イベントでは、6月にリリースした料理やドリンクに使えるヒノキオイルと、KITO オリジナルコーヒーを掛け合わせた香りを“味わう” 新しい体験をお届けします。「chocobanashi」のチョコとともに、香り・味わい・余韻が重なり合う特別な時間をお楽しみ下さい。

■ 開催概要

名称：木人環祭（キトワサイ）

開催日：2026年7月4日（土）、7月5日（日）

時間：通常営業時間：9:00～17:00

昼の部：9:00～17:00（出店者により10:00～16:00）

夜の部：17:30～21:00

会場：KITO FOREST MARKET SHIMOICHI

住所：奈良県吉野郡下市町善城664-1

入場料：【無料 / 一部体験有料】

公式Instagram：【https://www.instagram.com/kito_shimoichi/】

KITO FOREST MARKET SHIMOICHI(キトフォレストマーケットシモイチ)は、2023年3月に閉校した奈良県吉野郡下市町の下市南小学校を利活用し、2024年7月5日に開業した複合型商業施設。

3COINS、CIAOPANIC TYPY、russet、Kastane、mystic、Chico、Discoat、GALLARDAGALANTEなど50以上のブランドを展開する株式会社パルをはじめ、株式会社ナイスクラップ、株式会社ノーリーズ、ファッション・雑貨の企画製造小売を手がける企業グループ「株式会社パルグループホールディングス」（本社：大阪市中央区道修町3-6-1／代表取締役社長：児島宏文）が運営。

“森と人、地域と未来をつなぐ場所”をコンセプトに、食・文化・アート・地域産業を横断した新たな価値創造を目指しています。

森と木に囲まれ、訪れるたびにどこか懐かしく、やさしい気持ちになれる場所。木と共に、きっと出会えるKITO FOREST MARKET SHIMOICHI

https://kito-shimoichi.jp/