【宝酒造】米国最大級の酒類コンペティション「SFWSC2026」で“ブラントン”と“ブラントン・ストレート・フロム・ザ・バレル”がダブルゴールドを受賞

宝ホールディングス株式会社

左から、ダブルゴールドを受賞した“ブラントン”、“ブラントン・ストレート・フロム・ザ・バレル”

宝酒造株式会社が輸入・販売しているバーボンウイスキー“ブラントン”と“ブラントン・ストレート・フロム・ザ・バレル”が、米国で開催された国際的な酒類品評会「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC : the San Francisco World Spirits Competition）2026」でダブルゴールドを受賞しました。

また“ブラントンゴールド”は、シルバーを受賞しました。

「SFWSC」は、2000年の創設以来、毎年サンフランシスコで開催される米国最大級かつ国際的な酒類コンペティションです。インターナショナルワインアンドスピリッツコンペティション（IWSC）やインターナショナルスピリッツチャレンジ（ISC）と並んで、世界の酒類業界において、受賞結果には注目が集まっています。

審査では、カテゴリーごとに酒類の専門家による厳正なブラインドテイスティングが行われ、Gold（金賞）、Silver（銀賞）、Bronze（銅賞）が決定されます。さらに、審査員の満場一致で金賞に値する評価を獲得したものは、「Double Gold」（ダブルゴールド）の称号が与えられます。

当社は、今回の受賞を励みに“ブラントン”シリーズのさらなる育成に努めてまいります。

■受賞商品の概要

○ダブルゴールド

商品名：ブラントン

アルコール分：46.5％

容量／容器：750ml／ガラス壜（カートン入り）

参考小売価格：18,000円（消費税抜き）

商品特長：原酒をひと樽ごとに厳格にテイスティングし、その中から熟成のピークを迎えたものだけを厳選。芳醇で濃密な味わいが特長のバーボンウイスキー。

商品名：ブラントン・ストレート・フロム・ザ・バレル

アルコール分：66％

容量／容器：750ml／ガラス壜（カートン入り）

参考小売価格：33,000円（消費税抜き）※販売ルート限定商品

商品特長： カスク・ストレングス・ウイスキー（加水をしない原酒）の愛好家のために造られた「ストレート・フロム・ザ・バレル」は、加水も濾過も一切行わず、樽からそのまま壜詰されている。原酒ならではの豊かな風味と力強さをありのままに味わえる究極のシングルバレルバーボンウイスキー。

○シルバー

商品名：ブラントンゴールド

アルコール分：51.5％

容量／容器：750ml／ガラス壜（カートン入り）

参考小売価格：27,000円（消費税抜き）

商品特長：ひと樽の原酒のみを、ボトリングしたシングルバレルバーボンウイスキー。崇高な香りと深い味わいを重ね持つ、その比類なき品質。

【参考】

・SFWSC公式Webサイト

https://thetastingalliance.com/events/san-francisco-world-spirits-competition

・ブラントンブランドサイト

https://www.takarashuzo.co.jp/products/blanton/blantons/