「これぞAge-Well！ダンスと音楽で健康に！！シニアのストリートダンス＆ロマンディスコ」をAge-Well HOKKAIDO内で開催

エイベックス・アライアンス＆パートナーズ株式会社

2026年5月23日（土）、北海道で開催された Age-Well HOKKAIDO にて、啓発ステージ「これぞAge-Well！ダンスと音楽で健康に！！シニアのストリートダンス＆ロマンディスコ」を実施しました。

本ステージでは、札幌市を拠点に活動するGOLDダンスチーム「 大人女子リズムダンス By Dance Studio Jamglad」がパフォーマンスを披露。さらに、パフォーマンス後にはSU氏とDJ GEN氏による参加型企画「ロマンディスコ」も開催され、会場全体が音楽と笑顔に包まれました。

また、イベント翌日の24日（日）にはSU氏がDance Studio Jamgladを訪問。生徒のみなさんとダンスで交流しました。

■最高齢88歳！「大人女子リズムダンス By Dance Studio Jamglad」がパフォーマンス

ステージの冒頭では、まさにAge-Wellを体現する札幌市のGOLDダンスチーム「大人女子リズムダンス By Dance Studio Jamglad」がダンスパフォーマンスを披露しました。

今回、ステージに出演したメンバーの中で最高齢となる88歳の“あっちゃん”は、健康で日々を楽しみながら年齢を重ねる秘訣について、次のように語りました。

Q. ポジティブに歳を重ねるコツは？

「水泳、手芸、カラオケ、そして一昨年からは今日ステージを共にしている仲間とのダンスです！」

Q. あっちゃんにとってダンスとは？

「健康維持のために取り組んでいること」

ステージ本番では、軽快な音楽に合わせて笑顔で踊るメンバーたちの姿に、会場から大きな拍手が送られました。年齢を感じさせないエネルギッシュなパフォーマンスは、「好きなことを楽しみながら続けること」が健康につながるという、“Age-Well”のメッセージを体現する時間となりました。

また当日は、厚生労働省 特別健康対策監であり、一般社団法人日本国際ダンス連盟 FIDA JAPAN 名誉会長でもある杉良太郎氏から、以下の応援メッセージも寄せられました。

「杉良太郎です。皆さん、今日は思いっきり弾けて踊ってください！ 日頃から自分の健康を意識し、ジブンゴトとして気をつけているからこそ、輝けるエネルギーをご来場の皆さんに届けてください！」

杉氏からのサプライズメッセージに、会場は大きな盛り上がりを見せました。

■ダンスと音楽が、“健康”を前向きにするきっかけに

パフォーマンス後に行われた、SU氏とDJ GEN氏による参加型企画「ロマンディスコ」では、出演メンバーたちが最前列で一緒に踊ったり、ステージ上で披露された振り付けを真似したりするなど、終始笑顔で音楽を楽しむ様子が見られました。

SU氏の「自分の健康は自分で考え、自分でつくっていく。そういう自覚を持ちましょう！」という呼びかけをきっかけに、ロマンディスコがスタート。リズムに合わせて自然と身体を動かす参加者の姿や、観客から送られる手拍子によって、会場全体が一体感に包まれました。

また、会場にはDance Studio Jamgladに通う障がいのある子どもたちの姿も見られました。大きく手を振りながら大人女子リズムダンスチームのメンバーを応援したり、一緒にロマンディスコで踊ったりと、それぞれが思い思いにステージを楽しんでいました。世代や障がいの有無を超え、誰もが自然に音楽とダンスを楽しめる空間が広がっていました。

■SU氏、Dance Studio Jamgladを訪問 障がいをもつ子どもたちとダンスで交流

また、イベント翌日の24日には、Dance Studio JamgladにSU氏が特別ゲストとして来訪し、ダンスレッスンに参加しました。

当日は、障がいのある子どもたちとともに音楽に合わせて身体を動かし、ダンスを通じた温かな交流の時間を実現。参加した子どもたちは、SU氏とのふれあいを楽しみながら、笑顔あふれる様子でレッスンに取り組みました。

レッスン中には、子どもたち一人ひとりに寄り添いながらコミュニケーションを図り、リズムに合わせて一緒に踊る場面も見られました。会場は終始、笑顔と歓声に包まれ、ダンスが生み出す“つながり”の力を感じられる特別な時間となりました。

「知って、肝炎プロジェクト」は2012年より、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性をわかりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎に対する正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動していくことを目的として活動しています。また「健康一番プロジェクト」は、年齢を重ねても病気にならず、「心身ともに元気に生きる」ための健康づくりを推進するとともに、健康への関心をきっかけに肝炎対策の広報を効果的に行うことを目的とした、「知って、肝炎プロジェクト」の一環として実施されているプロジェクトです。

※GOLDとは

FIDA JAPAN内では65歳以上のシニア世代を「GOLD」と呼んでいます。「GOLD」には、Good OLD（古き良き/良い形で歳を重ねている）という意味が込められています。

■開催概要１.

催事名 ：Age-Well HOKKAIDO 「これぞAge-Well！ダンスと音楽で健康に！！シニアのストリートダンス＆ロマンディスコ」

日時 ：2026年5月23日（土）

開催場所 ：凸場 anaBa（〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西4丁目西1番（北海道ビルヂング跡地））

出席者 ：SU氏

:ダンスチーム 大人女子リズムダンス By Dance Studio Jamglad

主催 ：Age-Well HOKKAIDO実行委員会（Age-Well Japan、サツドラホールディングス、SOUSHINホールディングス）

■開催概要２.

催事名 ：Dance Studio Jamgladスタジオ訪問

日時 ：2026年5月24日（日）

開催場所 ： Dance Studio Jamglad （〒063-0812 北海道札幌市西区琴似2条3丁目1-3 テーオービル2F ）

出席者 ：SU氏

:Dance Studio Jamglad 生徒のみなさま