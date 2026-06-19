『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』本日6/19(金)よりウェディングイベントを開催！純白のドレスを着た悪魔たちが登場！

株式会社ケイブ

株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』(『ごまおつ』)におきまして、6月19日(金)よりウェディングイベント『誓いの鐘は雨に鳴る～純白の悪魔たち～』を開始いたしました。

◆ウェディングイベント「誓いの鐘は雨に鳴る～純白の悪魔たち～」開催！

2026年6月19日(金)より、ウェディングイベント「誓いの鐘は雨に鳴る～純白の悪魔たち～」を開始いたしました。

雨の日の庭園を舞台に、花嫁が忽然と姿を消す「神隠し」の調査に乗り出す5悪魔たちのストーリーを楽しむことができます。

<プロローグ>

紫陽花と薔薇が咲き誇る美しい庭園で、花嫁が消えた……。

そんな話を聞き、調査のためにとある教会にやって来た真少年と悪魔姉妹。

調査にかこつけて、ウェディングドレスに

着替えた悪魔達は、いつもと違う雰囲気をまといながら、真少年を翻弄する。



そんな中、真少年とリリーは、雨降る庭園で

『ある景色』が映った、不思議な水溜まりを見つけるが……？

消えた花嫁達、庭園に響く不穏な声。

すべての謎が一本の線で繋がった時、

真少年と悪魔姉妹は、教会の真実を知ることになる──。

■純白のウェディングドレス姿の使い魔や悪魔のサイン入り使い魔が登場！

イベントステージを遊ぶと獲得できるイベントアイテム「誓いのキャンドル」を集めると、純白のウェディングドレス姿の【愛雨】シリーズの使い魔と交換することができます。

さらに、悪魔のサイン入り使い魔なども手に入れることができます。

また、ランキング報酬であるカスタムイラスト選定券は、【愛雨】シリーズのイラストに対象の花嫁姿のイラストを選んで組み合わせられる特別な使い魔を後日手に入れることができます。

▲【愛雨】シリーズの使い魔画像（すべて進化後）▲カスタムイラスト選定券で手に入る特別使い魔のサンプル画像■イベントを遊んで5悪魔の集合使い魔を手に入れよう！

イベントの特設ページにて、イベントアイテム「誓いのキャンドル」を集めることで手に入る「愛のブーケ」を使うと、シルエットになっている悪魔たちが解放され、全員のシルエットを解放すると、完成したイラストの集合使い魔「【白愛雨】5悪魔」が入手できます。

▲【白愛雨】5悪魔

イベント開催期間：

2026年6月19日(金)メンテナンス後～2026年6月29日(月)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911406

◆純白ウェディング悪魔ステップアップガチャが登場！

ウェディングイベントの開催にあわせ「純白ウェディング悪魔ステップアップガチャ」の販売を開始いたしました。

純白のウェディングドレスを着た悪魔たちが描かれた【愛儀】シリーズの使い魔がそれぞれ登場します。

▲【愛儀】シリーズの使い魔画像

ガチャ販売期間：

2026年6月19日(金)メンテナンス後～2026年6月30日(火)メンテナンスまで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911409

※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式X(https://X.com/mahouotome_info)やアプリ内のお知らせをご覧ください。

■基本情報

タイトル：『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』

対応機種：iOS／Android／Amazon

ジャンル：シューティングRPG

配信時期：2015年4月1日～配信中

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

ダウンロードURL

[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1

公式サイト：https://gomaotsu.jp/

公式X：https://X.com/mahouotome_info

公式PV：https://youtu.be/IHmBrNTHmCw

権利表記

(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

■株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。