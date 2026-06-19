ついに福岡へ上陸！関西コレクションプロデュース日本最大規模の女子学生参加型イベントGAKUSEI RUNWAY 2026 WINTER in FUKUOKA初開催決定＆第一弾ゲスト出演者発表！

株式会社GAKUSEI RUNWAY

関西コレクションがプロデュースする、日本最大規模の女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY(学生ランウェイ)」が、大阪・名古屋での熱狂を受け、2027年1月16日(土)、Zepp Fukuokaにて福岡で初開催されることが決定しました。

学生ランウェイは、モデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できるイベントです。「ランウェイを歩いてみたい」という想いを大切に、オーディションやウォーキングレッスン、宣材写真撮影など、プロのサポートを受けながら本格的なステージに挑戦することができます。

●「学生ランウェイ」とは？

「GAKUSEI RUNWAY(学生ランウェイ)」は、関西コレクションがプロデュースする、日本中の女子学生が主役となる参加型ランウェイイベントです。全国から選ばれた女子学生が、豪華ゲストと同じランウェイを歩き、本気のランウェイデビューを果たしてきました。イベント当日は、Z世代に大人気のブランドファッションショーステージ、豪華ゲストと至近距離で会える記念撮影会ブース、そして会場を一気に盛り上げる注目アーティストによるライブパフォーマンスなど、見どころ満載のコンテンツが揃います。

●日本中の女子学生から初代・「福岡選抜モデル」が決まる！未来のスターが、このステージから生まれる。

この冬、学生ランウェイは福岡で初開催となります。オーディションを通過した女子学生は、2027年1月16日(土)開催「GAKUSEI RUNWAY 2026 WINTER in FUKUOKA」にてランウェイデビュー。イベント当日は来場者によるリアルタイム投票を実施し、その結果をもとに初代・「福岡選抜モデル」を決定。さらに、グランプリ・準グランプリなど計21名は、日本を代表する女子学生モデルとして「KANSAI COLLECTION 2027 SPRING&SUMMER」のステージに出演します。

これまでの開催地では、数千名を超える女子学生が夢のランウェイに挑戦し、人気アーティストやトップインフルエンサーたちと共に会場を熱狂の渦に巻き込んできました。福岡の地で初めて開催される今回、未来のトレンドを担う新たなスターがこのステージから誕生します。

★ 会場をさらに盛り上げる！スペシャルライブ決定 ★

●注目のアイドルグループ「AVAM」アーティスト出演が決定！

ユニークな世界観と圧倒的なビジュアルで注目を集める今最も勢いのあるアイドルグループAVAMの出演決定。過去学生ランウェイの大阪開催ではライブパフォーマンスを披露して会場を大いに盛り上げたAVAMは、今回福岡のステージでも会場を最高潮の熱気で包み込みます。

さらに、メンバーである月深乃絢、東雲青空が、モデルとしてもランウェイに登場し、イベントを一層華やかに盛り上げます。

★ 女子学生の挑戦を後押しする、豪華ゲストが出演決定！★

●今話題のモデル・インフルエンサーが学生ランウェイに登場！

過去学生ランウェイ大阪の出演で大きな反響を呼び、会場を魅了した人気ファミリーYouTuberみおなぎはんは、地元である福岡への出演が決定。

ABEMAの大人気恋愛リアリティショー 『今日、好きになりました。』で高い注目を集め、現在も多くのファンから支持されている河村叶翔。モデル・タレントとして活躍の幅を広げ、ファッションやステージシーンを中心に高い支持を集める林京介。同じく『今日、好きになりました。』でカップル成立し、今話題の日向祢音。そして明るく天真爛漫なキャラクターとおしゃれなファッションセンスで人気を集めるインフルエンサー中島結音も出演します。

他にも、「めるぷち」メンバーとして人気を集め、『今日好き』への出演を経て注目度を高めた田中陽菜。「Popteen」のレギュラーモデルを務め、「めるぷち」のメンバーとして活躍している岩間夕陽。女優・モデルとして活動の幅を広げている相塲星音。インフルエンサーとして多様なスタイルを発信し、Z世代を中心に支持を集めるまいきち、Hinata、もえらティーン世代から支持を集めるゲストも出演決定。

そのほかにも、初福岡開催を盛り上げる人気ゲストを公式サイトにて公開中。ゲスト出演者は女子学生と同じステージに立ち、それぞれの個性や表現力でランウェイを華やかに彩りながら、学生たちの挑戦を後押しします。今後も豪華ゲストを順次発表していく予定です。

【 全出演者情報 】2026年6月19日現在

※50音順

〈ARTIST〉

AVAM and more

〈SPECIAL GUEST〉

相塲星音、東雲青空(AVAM) 、田中陽菜、月深乃絢(AVAM) 、中島結音、Hinata、まいきち、みおなぎはん and more

〈GUEST〉

秋山みづき、岩間夕陽、河村叶翔、林京介、日向祢音、もえ and more

〈MC〉

MC AMI、大倉士門

【 開催概要 】

開催名称 GAKUSEI RUNWAY 2026 WINTER in FUKUOKA

開催日程 2027年1月16日(土)

開場 15:30 開演 16:15 終演 20:30

開催場所 Zepp Fukuoka

主 催 学生ランウェイ事務局

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ等

企画/制作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

著 作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

メディアパートナー LIVE TIMES

チケット情報

10月10日(土) 10:00より発売開始！

2F指定席+優先入場チケット \12,000

2F指定席チケット \10,000

1Fスタンディング+優先入場チケット \5,000

1Fスタンディングチケット \3,000

＜チケットに関するお問い合わせ＞

学生ランウェイ事務局

info@gakusei-runway.com / TEL (06) 6536-7787

最新の情報はホームページへ！ :https://gakusei-runway.com/