名古屋選抜モデルが決まる！関西コレクションプロデュース日本最大規模の女子学生参加型イベントGAKUSEI RUNWAY 2026 WINTER in NAGOYA開催決定＆第一弾ゲスト出演者発表！

株式会社GAKUSEI RUNWAY

関西コレクションがプロデュースする、日本最大規模の女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY(学生ランウェイ)」が、 12月13日(日)、COMTEC PORTBASEにて名古屋で2回目の開催を迎えます。

学生ランウェイは、モデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できるイベントです。「ランウェイを歩いてみたい」という想いを大切に、オーディションやウォーキングレッスン、宣材写真撮影など、プロのサポートを受けながら本格的なステージに挑戦することができます。

6月13日(土)に同会場で行われた名古屋初開催では、約600名の女子学生がランウェイに挑戦し、総勢80名を超える人気アーティストやインフルエンサーが出演するなど、大盛況のうちに幕を閉じました。この熱気を受け、さらにパワーアップした第2回を開催いたします。

●日本中の女子学生から「名古屋選抜モデル」が決定！

「GAKUSEI RUNWAY(学生ランウェイ)」は、関西コレクションがプロデュースする、日本中の女子学生が主役となる参加型ランウェイイベント。オーディションを通過した女子学生は、「GAKUSEI RUNWAY 2026 WINTER in NAGOYA」にてランウェイデビュー。イベント当日は来場者によるリアルタイム投票を実施し、その結果をもとに「名古屋選抜モデル」を決定します。さらに、グランプリ・準グランプリなど計21名は、日本を代表する女子学生モデルとして「KANSAI COLLECTION 2027 SPRING&SUMMER」のステージに出演します。本イベントを通じて、女子学生たちの「挑戦したい」という想いと、新たな才能が輝く瞬間を発信していきます。

イベント当日は、Z世代に大人気のブランドファッションショーステージ、学生ランウェイでしか見れない制服ステージ、豪華ゲストと至近距離で会える記念撮影会ブース、そして会場を一気に盛り上げる注目アーティストによるライブパフォーマンスなど、見どころ満載のコンテンツが揃います。

★ 女子学生の挑戦を後押しする、豪華ゲストが出演決定！★

●今話題のモデル・インフルエンサーが学生ランウェイに登場！

ABEMAの大人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』チュンチョン編への出演をきっかけに注目され、高身長という武器を活かし、現在はモデル・俳優としてさらなる飛躍を遂げている倉上昊志が学生ランウェイに初出演決定。同じく『今日好き』出演をきっかけに、爽やかなキャラクターで人気を獲得。芸能活動と学業を両立している文武両道なキャラクターで多くのファンから支持されている村澤瑠依。モデル・タレントとして活躍の幅を広げる、名古屋出身の林京介の登場も決定しました。

感度の高いファッションとライフスタイルは絶大な影響力を持ち、雑誌『Popteen』専属モデルとして活躍している樋口こなつ。SNSでの発信が常に話題となり、透明感あふれる次世代アイコン秋山みづき。モデル・インフルエンサー・YouTuberとしてマルチに活躍中の中川そらの出演も決定しました。

他にも、ティーン向けYouTubeチャンネル「めるぷち」の元メンバーとして知られ、現在は「地雷系」のメイクや自撮り、可愛らしい世界観のSNS投稿で中心に同世代の女性から高い支持を集めている愛知県出身のモデル・インフルエンサー廣住このは。CMやドラマなど幅広く活躍する、愛知県出身のモデル・インフルエンサーKirari。 SNS動画のトレンドを生み出し続ける、愛知県名古屋市出身のHinataらティーン世代から支持を集めるゲストも出演決定。

そのほかにも、名古屋開催を盛り上げる人気ゲストを公式サイトにて公開中。ゲスト出演者は女子学生と同じステージに立ち、それぞれの個性や表現力でランウェイを華やかに彩りながら、学生たちの挑戦を後押しします。今後も豪華ゲストを順次発表していく予定です。

【 全出演者情報 】2026年6月19日現在

※50音順

〈SPECIAL GUEST〉

Kirari、Hinata and more

〈GUEST〉

秋山みづき、倉上昊志、中川そら、林京介、樋口こなつ、廣住このは、村澤瑠依 and more

〈MC〉

MC AMI、大倉士門

【 開催概要 】

開催名称 GAKUSEI RUNWAY 2026 WINTER in NAGOYA

開催日程 2026年12月13日(日)

開場 15:30 開演 16:00 終演 20:30

開催場所 COMTEC PORTBASE

主 催 学生ランウェイ事務局

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ等

企画/制作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

著 作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

エリアパートナー ららぽーと名古屋みなとアクルス

メディアパートナー LIVE TIMES

チケット情報

9月26日(土) 10:00より発売開始！

2F指定席+優先入場チケット \9,000

2F指定席チケット \7,000

1Fスタンディング+優先入場チケット \5,000

1Fスタンディングチケット \3,000

＜チケットに関するお問い合わせ＞

学生ランウェイ事務局

info@gakusei-runway.com / TEL (06) 6536-7787

最新の情報はホームページへ！ :https://gakusei-runway.com/