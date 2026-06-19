淡路島の土から生まれる家具ブランド「TSUCHI」が誕生

近畿壁材工業株式会社

近畿壁材工業株式会社が運営する土のミュージアムSHIDOは、2026年7月4日（土）より、淡路島の土を用いた家具ブランド「TSUCHI」による展覧会 「LAND/TRACE - 大地のプロダクト展 -」 を開催します。

TSUCHIは、土のミュージアムSHIDOから展開する家具ブランドです。淡路島の土や地層、土地に宿る時間の記憶を、家具・照明・プロダクトとして現代の空間へと移し替えることを目指しています。

本展では、スツール、ローテーブル、ベンチ、照明、お香立てなど、土の粒子や陰影、不均質な表情を活かしたプロダクトを発表します。土という素材には、私たちの暮らしや建築の原点に触れる力があります。TSUCHIは、その根源的な素材と向き合い、現代の生活空間の中に、土地の記憶と自然物の静けさを織り込む新しいものづくりを提案します。

TSUCHI

TSUCHIについて

土のミュージアムSHIDOは、淡路島の地で、土とアートを通じて人と社会に新たな豊かさを届けることを目指す文化発信拠点です。TSUCHIは、その思想を家具・照明・プロダクトへと展開する試みとして生まれました。

土を単なる素材として扱うのではなく、土地の時間や風景の記憶を宿した存在として捉え、現代の空間に置かれるプロダクトとして再構成します。均質な素材や整えられた表面に囲まれた現代の空間において、土の粗さや揺らぎは、失われつつある自然との感覚的な結びつきを呼び戻します。

TSUCHIは、土の深層にある時間、風景、手の痕跡を読み取り、暮らしの中で触れられるものとして形にしていきます。

Layered Ground StoolSoil Incense Holder

淡路島の土を用いる理由

淡路島は、日本神話において国生みの最初の島とされる場所です。TSUCHIは、この土地に宿る象徴性を装飾的な物語として扱うのではなく、大地そのものに向き合うための起点として捉えています。

土、石、地層、ひび割れ、風雨の痕跡。それらは単なる自然の断片ではなく、土地に蓄積された時間の記録でもあります。淡路島の土には、素材としての質感だけでなく、土地の成り立ち、風土、人の営みが重なっています。TSUCHIが目指すのは、その土地に根ざした素材の力を、現代の空間に通じるプロダクトとして立ち上げることです。

土の不均質さを、空間の魅力へ

現代の空間には、均質で扱いやすい素材が多く用いられています。一方で、土は不均質です。表面には凹凸があり、粒子は均一ではなく、光の当たり方によって表情を変えます。その粗さや揺らぎは、工業製品のような均質さとは異なる、自然物ならではの静けさを空間にもたらします。

LAND/TRACE - 大地のプロダクト展 -

会期：2026年7月4日（土）- 8月16日（日）

時間：平日 13:00 - 17:00 / 土日祝 10:00 - 18:00

休館：火・水 ※予約の場合開館

会場：土のミュージアムSHIDO

住所：〒656-1521 兵庫県淡路市多賀2150

入場：500円 ※予約優先制

予約：https://tsuchiawaji.github.io/tsuchi-booking/

Instagram：https://www.instagram.com/tsuchi.japan/

WEB：https://www.tsuchi-japan.com/

お問い合わせ：info@tsuchi-japan.com

デザイン・ブランドディレクション

土のミュージアムSHIDO

所在地：〒656-1521 兵庫県淡路市多賀2150

事業内容：土壁・漆喰壁の製造販売、ミュージアムの運営、土のアート体験の提供、商品の企画開発

WEB：https://shido.kinkikabezai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/soil_museum_shido/

摩擦設計 / tribos studio

所在地：〒538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東3-22-3 F5（2F）

事業内容：建築・内装設計、プロダクトデザイン、ブランディング

WEB：https://tribos-studio.studio.site/

Instagram：https://www.instagram.com/tribos_studio.jp/

FILL ARTS

所在地：〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東2丁目12-21

事業内容：3DCG静止画・映像制作、Web制作

WEB：https://www.fillarts.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/fillarts.jp/