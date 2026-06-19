『トリッカル』を遊びつくす生放送第2弾　6/21、ニコ生で独占生配信！

株式会社ドワンゴ



株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、6月21日（日）21時より、スマートフォン向けアプリゲーム『トリッカル・もちもちほっぺ大作戦』（以下、トリッカル）を遊びつくす特別番組「『トリッカル・もちもちほっぺ大作戦』ぷにぷに！探検隊#2」を無料独占生配信します。

『トリッカル』は、2025年10月より日本でサービスを開始したスマホゲームで、MAD動画や「ｽﾋﾟｷ」などのネットミームの流行とともに、多くのネットユーザーに親しまれています。本作をさらに楽しむために今年3月に実施した特別番組「『トリッカル・もちもちほっぺ大作戦』ぷにぷに！探検隊」第1弾では、総来場者数約22,000人、コメント投稿数約20,000件以上を記録し、多くの反響を集めました。

本番組では、前回に続き「スピッキー」の日本語版声優・小坂井祐莉絵とニコニコ代表・くりたしげたかが出演。ゲーム実況プレイや『トリッカル』愛あふれるトークを繰り広げるほか、韓国版「スピッキー」役パク・シユンのインタビュー、ニコニコ超会議や同人イベントに参加した『トリッカル』開発チームの様子を映像でご紹介します。さらに『トリッカル』運営が、コミュニティの盛り上げに貢献したユーザーを表彰するコーナーも実施予定です。

ニコニコプレミアム限定コーナーでは、番組出演者らが新キャラクター“リニュア”のガチャや、高難度クエストに挑戦する模様をお届けします。また、番組視聴者に向けてゲーム内アイテムがもらえるプレゼントキャンペーンも実施します。

┃放送概要

・番組タイトル：『トリッカル・もちもちほっぺ大作戦』ぷにぷに！探検隊#2

・日時：2026年6月21日（日）21時～

・出演者：小坂井祐莉絵（声優・日本版スピッキー役）、くりたしげたか（ニコニコ代表）

・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350721201

【視聴者プレゼントキャンペーン（ニコニコプレミアム限定含む）】

・プレゼント内容：視聴者全員特典「よくできました！×25、教団証×25」

ニコニコプレミアム特典「★3超特別募集チケット×1、ゴールド×1,000,000、キャンディ×100」

・応募方法：視聴者全員特典（番組中にアイテムコードを発表）

ニコニコプレミアム特典（ニコニコプレミアム登録中の視聴者が番組内で特定キーワードをコメント）

※本企画は、一部ニコニコプレミアムのユーザーが対象となります。

未登録の方は、番組ページ内の「ニコニコプレミアム登録はコチラ」より会員登録を行うと応募可能です。

┃関連URL

・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/

・『トリッカル・もちもちほっぺ大作戦』公式サイト：https://trickcal.biligames.com/jp/