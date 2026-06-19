本日6月19日(金)より、TVアニメ『キルアオ』新規描き下ろしイラストのDMMスクラッチが販売開始！

合同会社DMM.com(C)藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、TVアニメ『キルアオ』の新規描き下ろしイラストを使用したオンラインくじを、ハズレなしのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」にて本日6月19日(金)より販売を開始したことをお知らせいたします。

■新規描き下ろしテーマは、スタイリッシュな「スパイ映画」風！

▼購入サイト

https://scratch.dmm.com/kuji/killblue2/(https://scratch.dmm.com/kuji/killblue2/)

販売期間：2026年6月19日(金)18：00～2026年7月19日(日)23：59

価格：1回770円（税込）

商品お届け目安：2026年10月中旬～10月下旬

※累計20枚ご購入ごとに、配送手数料660円（税込）がかかります。

■商品一覧

特別な賞品が抽せんで当たるWチャンス賞も実施！

Ｗチャンス賞は、各キャラクターのブロマイドとなります。ブロマイドは、期間ごとに異なる限定デザインとなりますので、お早めにトライしてみてください！

＜Wチャンス賞とは＞

スクラッチ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽せんが行われ、当せんした方には特別な賞品をプレゼント致します。購入者全員が参加できるラッキーチャンスです！

当せんされた賞品は、通常のスクラッチの当せん賞品と同梱し、お届けいたします。

キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第終了となります。

※抽せんは購入した枚数分行いますが、演出の関係上Wチャンスカードの表示はすべての抽せん結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。

＜DMMスクラッチとは＞

1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。お好きなスクラッチを購入していただくと当たったアイテムが画面上で分かり、後日ご指定先の住所までお届けします。また、アイテムは全てDMMスクラッチでしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。

▼DMMスクラッチ公式サイト

https://scratch.dmm.com/

▼DMMスクラッチ公式X

https://x.com/dmm_scratch

■TVアニメ『キルアオ』あらすじ

大狼十三（おおがみジュウゾウ）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた!

驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだった――元の姿に戻ることができるのか!? 十三のもとに刺客が迫る!

毎週土曜日23時より、テレ東系列で好評放送中！

※画像はイメージになります。実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

発売元：合同会社DMM.com

DMM pictures 公式X： https://x.com/dmm_pictures

【作品情報】 TVアニメ『キルアオ』

公式サイト：https://kill-blue.jp/

公式X：https://x.com/KILLBLUE_PR

【放送情報】

テレビ東京 4/11(土)～ 毎週土曜日23時

テレビ大阪 4/11(土)～ 毎週土曜日23時

テレビ愛知 4/11(土)～ 毎週土曜日23時

テレビせとうち 4/11(土)～ 毎週土曜日23時

テレビ北海道 4/11(土)～ 毎週土曜日23時

TVQ九州放送 4/11(土)～ 毎週土曜日23時

AT-X 4/17(金)～ 毎週土曜日23時

※リピート放送：毎週火曜11時／毎週木曜17時

【配信情報】

各配信プラットフォームにて大好評配信中

▼詳しくはこちら

https://kill-blue.jp/onair/index.html

(C)藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

■本件に関するお問い合わせ

DMM pictures お客様サポート

個人向け＞https://form.dmm.com/pictures/pictures_music-contact

法人向け＞https://form.dmm.com/pictures/pictures_music-company_contact