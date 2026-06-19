【キャスト生出演】舞台「うらみちお兄さん」開幕直前特番が、6月24日(水)20:30よりニコニコ生放送にて決定

株式会社ドワンゴ

「第3回 次にくるマンガ大賞」（2017年）Webマンガ部門第1位を受賞し、コミックス累計発行部数180万部を突破（電子含む）、TVアニメ化でも大きな反響を呼んだ久世岳氏による大人気漫画『うらみちお兄さん』（comic POOL/一迅社刊）を原作とする 体感型2.5次元舞台『うらみちお兄さん』～集まれ！飛び出せ！よい子のみんなこんにちは！～ 。



開幕直前の2026年6月24日(水)20:30より、キャスト生出演特番がニコニコ生放送にて決定いたしました。

番組出演は表田裏道役 西海龍人、蛇賀池照役 二階堂心、兎原跳吉役 中田凌多、木角半兵衛役 小椋涼介、猫田又彦・カッペリーニ降漬役 鷲尾修斗の5名。

公演の最新情報や作品の見どころについて、キャストとともに生放送でお届けいたします。

番組情報

【キャスト生出演】舞台「うらみちお兄さん」開幕直前特番

放送日時：2026年6月24日(水) 20:30より放送START

番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350734606

【番組出演】

西海龍人

二階堂心

中田凌多

小椋涼介

鷲尾修斗



※本番組の一部はニコニコプレミアム限定視聴となります。

※全編視聴をご希望のかたはニコニコプレミアムにご登録をお願いいたします。

※タイムシフト期間：30日間

公演情報

体感型2.5次元舞台『うらみちお兄さん』～集まれ！飛び出せ！よい子のみんなこんにちは！～



公式HP：https://uramichi-stage.com/index.html

公式X：@uramichi_st(https://x.com/uramichi_st)



◆すけじゅーる

2026年7月8日(水)～7月12日(日)

シアターサンモール



◆きゃすと

表田裏道：西海龍人

蛇賀池照：二階堂心

兎原跳吉：中田凌多

熊谷みつ夫：大海将一郎

多田野詩乃：澤田真里愛

出木田適人：田口巧輝

枝泥エディ：島田弘蓮



木角半兵衛：小椋涼介

上武裁人・アモン：中島礼貴

猫田又彦・カッペリーニ降漬：鷲尾修斗



◆すたっふ

原作：久世岳（comic POOL/一迅社刊）

脚本：Vivi

演出：三貝 豪(PLANET KIDS ENTERTAINMENT)



(C) 久世岳・一迅社 ／ uramichi_stage

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