夏の甲子園49代表校ズバリ予想「報知高校野球７月号」6月22日(月)から発売

株式会社報知新聞社

報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は第108回全国高校野球選手権大会の49代表校を徹底予想する「報知高校野球７月号」（税込み定価950円）を6月22日(月)から順次、全国で発売します。全国の書店、ショップ報知（https://shop.hochi.co.jp）、インターネット書店でお買い求めいただけます。書店でのお取り寄せも可能。ＹＣ（読売新販売店）でもご注文を承ります。

巻頭企画は「真夏を斬る！二刀流」

巻頭では、「真夏を斬る！二刀流」を掲載。センバツのけがから復活を遂げた山梨学院の大型戦士・菰田陽生、U18代表合宿で投打にわたり評価を上げた中京（岐阜）・鈴木悠悟、2年生ながら最速153キロをマークし、打撃センスもある大院大高（大阪）・林将輝ら19人を紹介。DH制導入元年、投手、打者の分業制が進む今、輝き放つ「二刀流」にフォーカスにしています。

ほかにもプロ注目選手FILEやセンバツや、春の地区大会でどうDHが機能したかを分析する「検証！DH制度」など特集充実。チームルポでは春の大分を制した大分上野丘、京都ベスト８の洛南、激戦区・兵庫で東洋大姫路など倒し県準優勝を果たした高砂を取材。躍進の背景に迫っています。例年同様、全国の各地方大会展望で、甲子園49代表校の予想もバッチリです。春の各地区大会もグラビア満載、出場メンバーリスト付きでお届け。迫力フォトとデータも豊富で、夏の甲子園に向けて期待が膨らむ164ページです。

<出版概要>

タイトル：「報知高校野球2026年７月号」

発売日：2025年6月22日（月）

定 価：950円（本体 864 円+消費税）

出 版：報知新聞社

体 裁：AB判・164ページ

販 売：《店頭》全国の書店、YC（読売新聞販売店）

《オンライン》ショップ報知 https://shop.hochi.co.jp/ 各種インターネット書店

▶スポーツ報知高校野球情報

https://hochi.news/baseball/hsb/

■「報知高校野球」について

報知新聞社発行の隔月刊（毎偶数月発行）定期刊行誌。高校野球関連の情報を中心に少年野球や大学野球の情報なども充実。購入はYC（読売新聞販売店）や全国の書店、報知新聞社通販サイト「ショップ報知」（https://shop.hochi.co.jp/）にて。

各号毎のメーンテーマは以下の通り。

1月号（12月発売）：センバツ大会出場校予想・秋季大会結果・春の注目選手＆学校

3月号（2月発売）：センバツ大会選手名鑑（顔写真付）・注目選手＆学校

5月号（センバツ大会終了後発売）：センバツ大会速報＆詳報・センバツのヒーロー・夏の注目選手&学校

7月号（6月発売）：選手権大会代表校予想・各地展望・春季大会結果・夏の注目選手

9月号（選手権大会終了後発売）：選手権大会速報＆詳報・大会のヒーロー・今後の注目選手&学校

※センバツ大会＝選抜高等学校野球大会＝春の甲子園

※選手権大会＝全国高等学校野球選手権大会＝夏の甲子園

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp