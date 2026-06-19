【Dior】「コロール」ランプが体現する卓越したサヴォワールフェール

クリスチャン・ディオール合同会社

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ディオール メゾンとノエ・デュショフール＝ローランスは、クリスチャン・ディオールが考案したアイコニックな「ニュールック」の特徴的なスカートラインを再解釈した、新たな「コロール」ランプを通じてコラボレーションを継続しています。

このフランス人デザイナーは、独創性、伝統、そして職人技を融合させ、これらの卓越した作品を生み出すために、さまざまな伝統的なサヴォワールフェールを際立たせています。

ムラーノのガラス職人の手によって口吹きガラスで制作されたこれらの作品は、その技法を世代から世代へと受け継いでいます。白熱するまで熱せられたガラスは、職人の息吹によって形作られ、非常に繊細なベル状のフォルムを生み出します。ガラスは、プリーツからドレープに至るまで、まるでテキスタイルのような、しなやかで、かつ優美なシルエットを呈しています。

その他のユニークなモデルは、植物繊維を編むという古くからのかご細工の工芸芸術を称えています。これらのうちの一つは、京都の職人たちによって、真竹を素材に完全に手作業で制作されています。真竹はまず切断され、均一に整えられた後、「カナージュ」から着想を得た幾何学的な構造を形作るよう、丹念に編み込まれています。

ディオールのために大切に制作されたこれらのクリエイションは、芸術作品の域に達し、卓越性の限界を押し広げています。

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