2026年7月4日（土）22:00より放送開始のTVアニメ『BLACK TORCH』、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズにて地上波同時配信が決定！

株式会社ブシロード

2026年7月4日（土）22:00よりTOKYO MXにて放送！ほか各局でも同日より順次放送するTVアニメ『BLACK TORCH』について、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定、ほか各配信プラットフォームでも順次配信することが決定しました。本件は株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）がプロモーションを担当しております。

ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定！

各配信プラットフォームでの配信スケジュールを公開！

2026年7月4日（土）から放送のTVアニメ『BLACK TORCH』について、各種国内配信情報を解禁！2026年7月4日（土）22:00～のTOKYO MXの放送に合わせ、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定したほか、各配信プラットフォームでの配信スケジュールについても公開いたします。TV放送と合わせ、ぜひお楽しみください！

見放題配信：

2026年7月4日（土）より毎週土曜日22:00～配信開始

ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズ

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM 見放題、milplus見放題パックプライム、Prime Video、TELASA、アニメ放題、ディズニープラス スター、バンダイチャンネル

2026年11月5日（木）より全話一挙配信開始

Netflix

都度課金配信：

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus

見逃し無料配信：

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

ABEMA、ニコニコ生放送

※配信開始日時・配信期間は配信プラットフォームによって異なる場合がございます。

詳しくは取扱いの配信プラットフォームにてご確認ください。

TVアニメ『BLACK TORCH』 ジグソーパズル500ピース（株式会社エンスカイ）予約受付中！

公式サイト「グッズ」ページOPEN！7月より順次追加予定！

株式会社エンスカイより「TVアニメ『BLACK TORCH』 ジグソーパズル500ピース」が予約受付中！また公式サイトの「グッズ」ページがOPEN！7月より順次情報を追加して参ります！ぜひチェックしてください。

TVアニメ『BLACK TORCH』 ジグソーパズル500ピース

発売日：2026年7月

価格：2,640(税込)

種類：全1種

発売元：株式会社エンスカイ

URL：https://www.enskyshop.com/products/detail/31839

▼公式サイト「GOODS」ページ

https://blacktorch-anime.com/goods/

作品基本情報

放送情報

2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始！

TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜22:00-22:30

サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜22:30-23:00

テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜25:55-26:25

RKB毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜26:30-27:00

北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜26:35-27:05

BS11：7月4日（土）から 毎週土曜22:30-23:00

※放送時間は変更になる場合がございます。

配信情報

2026年7月4日（土）よりABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズにて地上波同時配信！

各配信プラットフォームでも順次配信！

見放題配信：

2026年7月4日（土）より毎週土曜日22:00～配信開始

ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズ

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM 見放題、milplus見放題パックプライム、Prime Video、TELASA、アニメ放題、ディズニープラス スター、バンダイチャンネル

2026年11月5日（木）より全話一挙配信開始

Netflix

都度課金配信：

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus

見逃し無料配信：

2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始

ABEMA、ニコニコ生放送

※配信開始日時・配信期間は配信プラットフォームによって異なる場合がございます。

詳しくは取扱いの配信プラットフォームにてご確認ください。

INTRODUCTION

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。

一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？

そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。

羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？

物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！

CAST

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

司場涼介：諏訪部順一

天鬼：森川智之

咬牙：岡本信彦

我妻寿正：辻 親八

久澄陶子：甲斐田裕子

時枝蛮十郎：大塚芳忠

STAFF

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子

デザインワークス：菊池隼也

美術監督：高橋佐知、今泉聖子

色彩設計：のぼりはるこ

CG ディレクター：内藤博高

撮影監督：山本 聖

編集：吉武将人

音響監督：高寺たけし

音響効果：山谷尚人

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：100studio

オープニングテーマ

SiM 「FREEZE ME UP」

エンディングテーマ

I Don't Like Mondays. 「Groooovy」

公式サイト・公式SNS

【国内向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/

公式X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）

公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/

▼推奨ハッシュタグ：#BLACKTORCH

【海外向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/

公式X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en）

公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/

原作情報

原作コミックス1～５巻好評発売中！

▼原作コミックス試し読み

https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501

▼コミックス情報

https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057

────────────────────────────────────────

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH製作委員会