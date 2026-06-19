2026年7月4日（土）22:00より放送開始のTVアニメ『BLACK TORCH』、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズにて地上波同時配信が決定！

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株式会社ブシロード

2026年7月4日（土）22:00よりTOKYO MXにて放送！ほか各局でも同日より順次放送するTVアニメ『BLACK TORCH』について、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定、ほか各配信プラットフォームでも順次配信することが決定しました。本件は株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）がプロモーションを担当しております。




ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定！


各配信プラットフォームでの配信スケジュールを公開！



2026年7月4日（土）から放送のTVアニメ『BLACK TORCH』について、各種国内配信情報を解禁！2026年7月4日（土）22:00～のTOKYO MXの放送に合わせ、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定したほか、各配信プラットフォームでの配信スケジュールについても公開いたします。TV放送と合わせ、ぜひお楽しみください！




見放題配信：


2026年7月4日（土）より毎週土曜日22:00～配信開始


ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズ



2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始


DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM 見放題、milplus見放題パックプライム、Prime Video、TELASA、アニメ放題、ディズニープラス スター、バンダイチャンネル



2026年11月5日（木）より全話一挙配信開始


Netflix



都度課金配信：


2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始


FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus



見逃し無料配信：


2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始


ABEMA、ニコニコ生放送



※配信開始日時・配信期間は配信プラットフォームによって異なる場合がございます。


　詳しくは取扱いの配信プラットフォームにてご確認ください。




TVアニメ『BLACK TORCH』 ジグソーパズル500ピース（株式会社エンスカイ）予約受付中！


公式サイト「グッズ」ページOPEN！7月より順次追加予定！



株式会社エンスカイより「TVアニメ『BLACK TORCH』 ジグソーパズル500ピース」が予約受付中！また公式サイトの「グッズ」ページがOPEN！7月より順次情報を追加して参ります！ぜひチェックしてください。




TVアニメ『BLACK TORCH』 ジグソーパズル500ピース


発売日：2026年7月


価格：2,640(税込)


種類：全1種


発売元：株式会社エンスカイ


URL：https://www.enskyshop.com/products/detail/31839



▼公式サイト「GOODS」ページ


https://blacktorch-anime.com/goods/




作品基本情報




放送情報


2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始！



TOKYO MX：7月4日（土）から　毎週土曜22:00-22:30


サンテレビ：7月4日（土）から　毎週土曜22:30-23:00


テレビ愛知：7月4日（土）から　毎週土曜25:55-26:25


RKB毎日放送：7月4日（土）から　毎週土曜26:30-27:00


北海道テレビ放送：7月4日（土）から　毎週土曜26:35-27:05


BS11：7月4日（土）から　毎週土曜22:30-23:00



※放送時間は変更になる場合がございます。



配信情報


2026年7月4日（土）よりABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズにて地上波同時配信！


各配信プラットフォームでも順次配信！



見放題配信：


2026年7月4日（土）より毎週土曜日22:00～配信開始


ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズ



2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始


DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM 見放題、milplus見放題パックプライム、Prime Video、TELASA、アニメ放題、ディズニープラス スター、バンダイチャンネル



2026年11月5日（木）より全話一挙配信開始


Netflix



都度課金配信：


2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始


FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus



見逃し無料配信：


2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始


ABEMA、ニコニコ生放送



※配信開始日時・配信期間は配信プラットフォームによって異なる場合がございます。


　詳しくは取扱いの配信プラットフォームにてご確認ください。



INTRODUCTION


忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。



一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。


その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？



そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。


そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。



羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？



物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！



CAST


我妻弐郎：鈴木崚汰


羅睺：上田燿司


鬼子母神一華：千本木彩花


司場涼介：諏訪部順一


天鬼：森川智之


咬牙：岡本信彦


我妻寿正：辻 親八


久澄陶子：甲斐田裕子


時枝蛮十郎：大塚芳忠



STAFF


原作：タカキツヨシ（集英社刊）


監督：馬引 圭


キャラクターデザイン：鈴木 豪


シリーズ構成・脚本：市川十億衛門


サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子


デザインワークス：菊池隼也


美術監督：高橋佐知、今泉聖子


色彩設計：のぼりはるこ


CG ディレクター：内藤博高


撮影監督：山本 聖


編集：吉武将人


音響監督：高寺たけし


音響効果：山谷尚人


音楽：やまだ豊


アニメーション制作：100studio



オープニングテーマ


SiM 「FREEZE ME UP」



エンディングテーマ


I Don't Like Mondays. 「Groooovy」



公式サイト・公式SNS


【国内向け】


公式サイト：https://blacktorch-anime.com/


公式X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）


公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/


▼推奨ハッシュタグ：#BLACKTORCH



【海外向け】


公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/


公式X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en）


公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/



原作情報


原作コミックス1～５巻好評発売中！



▼原作コミックス試し読み


https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501



▼コミックス情報


https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057



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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


(C)タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH製作委員会