2026年7月4日（土）22:00より放送開始のTVアニメ『BLACK TORCH』、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズにて地上波同時配信が決定！
2026年7月4日（土）22:00よりTOKYO MXにて放送！ほか各局でも同日より順次放送するTVアニメ『BLACK TORCH』について、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定、ほか各配信プラットフォームでも順次配信することが決定しました。本件は株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）がプロモーションを担当しております。
ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定！
各配信プラットフォームでの配信スケジュールを公開！
2026年7月4日（土）から放送のTVアニメ『BLACK TORCH』について、各種国内配信情報を解禁！2026年7月4日（土）22:00～のTOKYO MXの放送に合わせ、ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズでの地上波同時配信が決定したほか、各配信プラットフォームでの配信スケジュールについても公開いたします。TV放送と合わせ、ぜひお楽しみください！
見放題配信：
2026年7月4日（土）より毎週土曜日22:00～配信開始
ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズ
2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始
DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM 見放題、milplus見放題パックプライム、Prime Video、TELASA、アニメ放題、ディズニープラス スター、バンダイチャンネル
2026年11月5日（木）より全話一挙配信開始
Netflix
都度課金配信：
2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始
FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus
見逃し無料配信：
2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始
ABEMA、ニコニコ生放送
※配信開始日時・配信期間は配信プラットフォームによって異なる場合がございます。
詳しくは取扱いの配信プラットフォームにてご確認ください。
TVアニメ『BLACK TORCH』 ジグソーパズル500ピース（株式会社エンスカイ）予約受付中！
公式サイト「グッズ」ページOPEN！7月より順次追加予定！
株式会社エンスカイより「TVアニメ『BLACK TORCH』 ジグソーパズル500ピース」が予約受付中！また公式サイトの「グッズ」ページがOPEN！7月より順次情報を追加して参ります！ぜひチェックしてください。
TVアニメ『BLACK TORCH』 ジグソーパズル500ピース
発売日：2026年7月
価格：2,640(税込)
種類：全1種
発売元：株式会社エンスカイ
URL：https://www.enskyshop.com/products/detail/31839
▼公式サイト「GOODS」ページ
https://blacktorch-anime.com/goods/
作品基本情報
放送情報
2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始！
TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜22:00-22:30
サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜22:30-23:00
テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜25:55-26:25
RKB毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜26:30-27:00
北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜26:35-27:05
BS11：7月4日（土）から 毎週土曜22:30-23:00
※放送時間は変更になる場合がございます。
配信情報
2026年7月4日（土）よりABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズにて地上波同時配信！
各配信プラットフォームでも順次配信！
見放題配信：
2026年7月4日（土）より毎週土曜日22:00～配信開始
ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメタイムズ
2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始
DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM 見放題、milplus見放題パックプライム、Prime Video、TELASA、アニメ放題、ディズニープラス スター、バンダイチャンネル
2026年11月5日（木）より全話一挙配信開始
Netflix
都度課金配信：
2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始
FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus
見逃し無料配信：
2026年7月9日（木）より毎週木曜日22:00～順次配信開始
ABEMA、ニコニコ生放送
※配信開始日時・配信期間は配信プラットフォームによって異なる場合がございます。
詳しくは取扱いの配信プラットフォームにてご確認ください。
INTRODUCTION
忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。
一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。
その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？
そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。
そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。
羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？
物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！
CAST
我妻弐郎：鈴木崚汰
羅睺：上田燿司
鬼子母神一華：千本木彩花
司場涼介：諏訪部順一
天鬼：森川智之
咬牙：岡本信彦
我妻寿正：辻 親八
久澄陶子：甲斐田裕子
時枝蛮十郎：大塚芳忠
STAFF
原作：タカキツヨシ（集英社刊）
監督：馬引 圭
キャラクターデザイン：鈴木 豪
シリーズ構成・脚本：市川十億衛門
サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子
デザインワークス：菊池隼也
美術監督：高橋佐知、今泉聖子
色彩設計：のぼりはるこ
CG ディレクター：内藤博高
撮影監督：山本 聖
編集：吉武将人
音響監督：高寺たけし
音響効果：山谷尚人
音楽：やまだ豊
アニメーション制作：100studio
オープニングテーマ
SiM 「FREEZE ME UP」
エンディングテーマ
I Don't Like Mondays. 「Groooovy」
公式サイト・公式SNS
【国内向け】
公式サイト：https://blacktorch-anime.com/
公式X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）
公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/
▼推奨ハッシュタグ：#BLACKTORCH
【海外向け】
公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/
公式X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en）
公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/
原作情報
原作コミックス1～５巻好評発売中！
▼原作コミックス試し読み
https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501
▼コミックス情報
https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057
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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH製作委員会