俳優 鳴海唯の季刊ZINE第3号、“Mysterious”な表紙＆特典絵柄公開！毎号大好評の発売記念パネル展も開催!!

日本出版貿易株式会社photo by 嶌村 吉祥丸

2026年7月10日（金）発売の俳優 鳴海唯の季刊ZINE、

『Magic hour “Mysterious” PM7:00-11:00 NARUMI YUI』 の表紙が公開されました。

”Mysterious”をテーマにした今号は、フォトグラファー・嶌村吉祥丸が撮影を担当。

夜の東京の路地に佇み視線を向ける、普段あまり見せない鳴海唯の妖艶な一面を捉えたカットを表紙にセレクトしました。

あわせて特典絵柄も決定！ 「＠Loppi・HMV初回限定特典」「［FLaMme Mail Order］初回限定特典」として、本誌の中からご本人がセレクトしたカットのハーフサイズブロマイドが、各ストア２種からランダムで１枚ついてきます（※なくなり次第終了）。 また［FLaMme Mail Order］でお買い上げいただいたお客様には、抽選で10名様にご本人直筆サイン入り商品をお届け！各ストアご予約受付中です。

＠Loppi・HMV初回限定特典

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［FLaMme Mail Order］初回限定特典

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＜ご予約サイト＞

HMV＆BOOKS online

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16967519

［FLaMme Mail Order］

https://flamme-mailorder.com/products/na-04

さらに発売を記念して、HMV&BOOKS SHIBUYA・HMV阪急西宮ガーデンズにてパネル展を開催！直筆サイン入りパネルを抽選でプレゼントするキャンペーンも実施します。

＜パネル展情報＞

https://www.jptco.co.jp/news/37

【プロフィール】

鳴海唯 なるみゆい

1998年5月16日生まれ。兵庫県出身。

2019年に連続テレビ小説「なつぞら」にてテレビドラマ初出演を果たす。

主な出演作として、ドラマ「どうする家康」、「あんぱん」、「シナントロープ」、「テミスの不確かな法廷」、映画「アフター・ザ・クエイク」など多数。26年5月よりドラマ「100日後に別れる僕と彼」（MBS・TBSほか）では主役二人を追う映像制作会社のディレクター役で出演。幅広い役柄と演技で注目を集める。

【商品情報】

書名： Magic hour “Mysterious” PM7:00-11:00 NARUMI YUI

ISBN： 978-4-86733-014-2

発売予定日： 2026年7月10日（金）

予価： 1,100円（税込）

判型： A5

頁数： 20P

出版社： 日本出版貿易株式会社

撮影： 嶌村 吉祥丸