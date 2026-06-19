眉マスカラ売り上げNo.1※ブランド「キスミー ヘビーローテーション」父の日は「贈る」から「一緒に体験する」へ 父と子で挑戦する“はじめての眉メイク”イベントを実施

株式会社伊勢半

株式会社伊勢半（本社 : 東京都千代田区、代表取締役社長 : 澤田晴子）が展開する、眉メイク専門ブランド「キスミー ヘビーローテーション」は、父の日に向けて、父と子が一緒に眉メイクに挑戦する体験型イベントを6月18日（木）に実施しました。

近年、モノを贈るだけでなく「一緒に過ごす時間」に価値を見出す傾向が高まる中、父と子で“はじめての眉メイク”に挑戦する機会を提供し、新しい父の日の過ごし方を提案しました。

※対象商品：ヘビーローテーション カラーリングアイブロウ 出展：インテージSRI＋ アイブロウ（形状：リキッド）市場 ※セルフ、通販商品 /期間2024年3月-2026年2月/ 販売金額、販売個数

■開催背景

近年、父親へ感謝を伝える「父の日」は、ネクタイなどの贈り物を選ぶ文化から、親子で時間や体験を共有する機会へと価値観が広がりつつあります。また、父親の役割も「教える・見守る」だけでなく、子どもの興味や関心に寄り添い、ともに体験しながら関係性を築くスタイルへと変化しています。

さらに、男性の身だしなみやメンズメイクへの関心が高まり、メイクに興味を持つ男性は年々増加しています。一方で、「何から始めればよいか分からない」「興味はあるが挑戦するきっかけがない」といった理由から、最初の一歩を踏み出せない父親世代も少なくありません。

そこで本企画では、「父の日」をきっかけに、美容を通じた親子コミュニケーションの機会を提供。子どもが父親の眉メイクをプロデュースする体験を通じて、普段メイクに触れる機会の少ない父親がメイクに踏み出すきっかけを提供するとともに、親子で一緒に楽しむ新しい父の日の過ごし方を提案しました。

伊勢半は、1825年の創業以来200年にわたり「美しくありたい」と願うすべての人々の気持ちに寄り添い続けてきました。私たちのパーパスである

「The 1st Cosmetics. 伊勢半（いちばんほしいを、いちばんに）」

―あたらしい美しさを、誰よりも先に手にする歓びを提供しよう。世界を一瞬でひっくり返すような、驚きとワクワクを、真っ先に生み出そう。すべての人の“ファースト・チョイスになる”感動のある化粧品を届けよう―

この想いのもと、本イベントを企画いたしました。本取り組みを通じて、ただ見守るだけでなく親子で一緒に“初めてのメイク体験”を楽しんでいただくことで、父親にとっては新しい変化を楽しむきっかけに、子どもにとっては親と過ごす新たな体験の機会となるよう、今後も親子のコミュニケーションを応援してまいります。

＜開催レポート＞

■開催概要

開催日 ：2026年6月18日（木）

参加 ：6組16名

内容 ：メイクアップアーティストによる眉メイクレクチャー、眉マスカラを使ってのメイク、プロのカメラマンによる記念撮影

■参加者の声（保護者への事後アンケートより一部抜粋）

・「眉メイクは左右のバランスを取るのが難しかったが、楽しく体験できました！」

・「これまで眉を意識したことがなかったので勉強になりました。今後は眉メイクを妻とのデートでもやってみたいと思いました。」

・「メイクを一緒に行ってみて、娘や息子が想像以上に興味を持っていたことにびっくりしました！」

・「普段できない体験ができて、楽しかったです！」

・「子どもと一緒にメイクを体験する中で、自然と笑顔になりました。」

■担当者コメント

今回のイベントでは、お父さんとお子さんが一生懸命眉を整えている姿や、少し照れながらも一緒に“はじめての挑戦”を楽しんでいる様子がとても微笑ましく、印象に残っています。このイベントのためにメイクをして参加してくださったお子様もおり、会場全体が温かく、笑顔にあふれていたことがとても嬉しかったです。

メイクは、「きれいになる」こと以上に、自分らしさを表現したり、コミュニケーションのきっかけにもなるものだと感じています。今回のように親子で同じ体験に挑戦することで、自然と会話が生まれ、これまでとは少し違う関係性が見えてくるのではないかと感じました。

父の日という機会をきっかけに、父と子が一緒に「かっこよくなる楽しさ」を体験する。そんな新しい時間の過ごし方として、今回の取り組みが一つのきっかけになれば嬉しく思います。

■使用した商品について

キスミー ヘビーローテーションは、自眉、髪色、トレンドに合わせてアイテムを選べる眉メイク専門ブランドです。塗るだけ簡単！ナチュラルふんわり眉に仕上げる眉マスカラ「キスミー ヘビーローテーション カラーリングアイブロウEX」を全国のバラエティショップ・ドラッグストア・伊勢半オンラインストアにて展開しており、なりたいイメージやメイクに合わせて自分に合う眉メイクを楽しめます。

アイブロウ眉マスカラ市場販売金額・個数第１位※！！

対象商品：ヘビーローテーション カラーリングアイブロウ

出展：インテージSRI＋ アイブロウ（形状：リキッド）市場 ※セルフ、通販商品 /期間2024年3月-2026年2月/ 販売金額、販売個数

キスミー ヘビーローテーション カラーリングアイブロウEX

全11色 \924（税込） メーカー希望小売価格

塗るだけ簡単！ナチュラルふんわり眉に仕上げる眉マスカラ

＜商品特長＞

●ふんわり仕上がる薄膜処方

速乾性成分で瞬時にフィルムが密着！

薄膜処方で眉が固まらず、まるで自眉のようにふんわりと仕上がります。

●さっと塗るだけ！美発色

自然な肌なじみカラーで眉毛１本１本を隠蔽し、ひと塗りで美しい発色。

黒眉を残さずきれいな仕上がりを叶えます。

●地肌につきにくいコンパクトブラシ

ブラシ部分が短く、軸は長いコンパクトブラシを採用。

コントロールしやすく地肌につきにくいため、まゆ毛だけを1本1本塗ることができます。

●汗・水・皮脂・こすれに強い マルチプルーフ処方

フィルムタイプでぬるま湯でスルッと簡単に落とせるのに、汗・水・皮脂・こすれに強く、長時間落ちにくいマルチプルーフ処方。

●美容液成分で眉毛をやさしくケア

パンテノール配合（眉毛保護成分）

＜カラー展開＞

01 イエローブラウン 03 アッシュブラウン 04 ナチュラルブラウン 05 ライトブラウン

08 アッシュグレー 09 ナチュラルアッシュ 12 グレイッシュベージュ

13 マイルドブラウン 14 シフォンベージュ 15 ダスキーローズ 16 アッシュグレージュ