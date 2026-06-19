TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』LINEスタンプ・LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』（(C)nonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会）のLINEスタンプ・LINE着せかえを配信を開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ：TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））

LINE STORE：https://line.me/S/sticker/34612116

LINE着せかえ：TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE））

LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=34682043-bdf5-48a9-a937-13c9199a5cca

■TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』とは

人間の魂を喰らう、妖しく美しい悪魔が降臨――。

美食の悪魔・カナンは、若くて甘美な魂を食するため、人間界の高校に降り立った。

最初のいけにえに選ばれたのは、一人の男子生徒・供犠羊司。

「私に食べられるなんて、とても光栄なことよ。感謝しなさい、下等生物」

ところが……

なぜか供犠クンと恋人契約を結ぶことに！？

数千年生きて初恋も未経験の純情なカナンには、毎日がドキドキの連続！

一緒に帰る！？ 手を繋ぐ！？ デート！？ 初××！？！？！？！？

「おのれ下等生物めーーーーーー！！」

チョロくてかわいい悪魔の初恋ラブコメ、始まります♪

【アニメ公式HP】https://www.kanachoro-anime.com/

【作品公式X】https://x.com/Kanan_Choroi

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上