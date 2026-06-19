TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』LINEスタンプ・LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』（(C)nonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会）のLINEスタンプ・LINE着せかえを配信を開始したことをお知らせいたします。




■配信はこちらにて


LINEスタンプ：TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））
LINE STORE：https://line.me/S/sticker/34612116



LINE着せかえ：TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE））


LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=34682043-bdf5-48a9-a937-13c9199a5cca



■TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』とは


人間の魂を喰らう、妖しく美しい悪魔が降臨――。


美食の悪魔・カナンは、若くて甘美な魂を食するため、人間界の高校に降り立った。


最初のいけにえに選ばれたのは、一人の男子生徒・供犠羊司。


「私に食べられるなんて、とても光栄なことよ。感謝しなさい、下等生物」


ところが……


なぜか供犠クンと恋人契約を結ぶことに！？


数千年生きて初恋も未経験の純情なカナンには、毎日がドキドキの連続！


一緒に帰る！？　手を繋ぐ！？　デート！？　初××！？！？！？！？


「おのれ下等生物めーーーーーー！！」


チョロくてかわいい悪魔の初恋ラブコメ、始まります♪



【アニメ公式HP】https://www.kanachoro-anime.com/


【作品公式X】https://x.com/Kanan_Choroi



※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　 https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　https://creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




以上