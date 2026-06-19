TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』LINEスタンプ・LINE着せかえ 配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』（(C)nonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会）のLINEスタンプ・LINE着せかえを配信を開始したことをお知らせいたします。
■配信はこちらにて
LINEスタンプ：TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））
LINE STORE：https://line.me/S/sticker/34612116
LINE着せかえ：TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE））
LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=34682043-bdf5-48a9-a937-13c9199a5cca
■TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』とは
人間の魂を喰らう、妖しく美しい悪魔が降臨――。
美食の悪魔・カナンは、若くて甘美な魂を食するため、人間界の高校に降り立った。
最初のいけにえに選ばれたのは、一人の男子生徒・供犠羊司。
「私に食べられるなんて、とても光栄なことよ。感謝しなさい、下等生物」
ところが……
なぜか供犠クンと恋人契約を結ぶことに！？
数千年生きて初恋も未経験の純情なカナンには、毎日がドキドキの連続！
一緒に帰る！？ 手を繋ぐ！？ デート！？ 初××！？！？！？！？
「おのれ下等生物めーーーーーー！！」
チョロくてかわいい悪魔の初恋ラブコメ、始まります♪
【アニメ公式HP】https://www.kanachoro-anime.com/
【作品公式X】https://x.com/Kanan_Choroi
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業
URL https://creativeplus.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Creative Plus
お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp
以上