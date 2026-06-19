JUVENILE、2026年最新曲「Forever & Ever」を6月26日に配信リリース！ボーカルにはベトナムの歌姫「DiDi」を起用！
独自のCity musicを発信するアーティスト・トークボックスプレイヤー・DJ・音楽プロデューサーのJUVENILEの最新楽曲「Forever & Ever」が６月２６日にリリースされる。
毎回多彩なゲストボーカルを迎えてリリースするJUVENILEの最新楽曲は、総SNSフォロワーが９００万人を超えるベトナムのシンガーソングライター“DiDi”をフィーチャリングし、全編英語詞にて世界で普遍的な恋愛の歌をお届けする。
【JUVENILE COMMENT】
2026年最初のリリースはベトナムのアーティストDiDiさんをお迎えしてラブソングを作りました。背伸びしない等身大の価値観で、ぜひドライブ中とかに聴いて欲しいです！
＜JUVENILE Release INFO＞
2026年6月26日(金)
JUVENILE feat.DiDi
「Forever & Ever」
作詞：nonope
作編曲：JUVENILE
発売元：HPI Records
販売形態：ダウンロード / 各種ストリーミング
https://found.ee/juvenilefeaturingdidi_foreverever
＜JUVENILE PROFILE＞
「From Tokyo To The World」を掲げ独自のCity musicを発信し続けるDJ/アーティスト、音楽プロデューサー、トークボックスプレイヤー。
２０２０年、アーティストとして自身初のセッションアルバム「INTERWEAVE」をリリース。第3弾『INTERWEAVE 03』を２０２３年１１月２９日に配信。 ２０２４年１月９日にTVアニメ『望まぬ不死の冒険者』のOPテーマ「IMMORTAL」をリリース。
音楽プロデューサーとしてはRADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲など、手がけた楽曲のYouTube総再生数は一億回を越える。舞台「ヒプノシスマイク」の楽曲をはじめ、アニメ“シュート！Goal to the Future キャラクターソング”「Strada」、TokyoFMの２０２１年ステーションジングルなども担当し、活動の方面は多岐にわたる。
映画「バックトゥザフューチャー」をこよなく愛す。
◆Official Site
https://juvenile-tokyo.com/
◆Official Twitter
https://twitter.com/juveniletalkbox
◆Officilal TikTok
https://www.tiktok.com/@oopartz_juvenile
◆Officilal Instagram
https://www.instagram.com/juveniletalkbox/?hl=ja
◆JUVENILE YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UC0b1SmDZx4erO45vWjdkVzA
＜DiDi PROFILE＞
総SNSフォロワー900万人を超えるベトナムのシンガー、シンガーソングライター。
JUVENILEを始め数多くのアーティストとコラボを行っている。
◆DiDi YouTube Channel
https://www.youtube.com/@DiDiOfficial
◆Officilal TikTok
https://www.tiktok.com/@di.thanhthanh
◆Officilal Instagram
https://www.instagram.com/dithanhthanh/