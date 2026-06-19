Identity V STAGE Episode7出演キャラクター・キャスト情報が解禁！
非対称対戦型マルチプレイゲーム『Identity V』（iOS / Android / PC）を原作とした舞台作品『Identity V STAGE（通称：第五舞台）』。
その最新作、Episode7『Come to the Rescue』が2027年5月に上演予定であることが先日発表されました。
本日はそんなIdentity V STAGE Episode7『Come to the Rescue』に出演するキャラクター・キャスト情報が解禁！
ストーリーのメインとなるお当番キャラクターはサバイバーが傭兵／ナワーブ・サベダー(松藤拓也)、そしてハンターが「フールズ・ゴールド」／ノートン・キャンベル(徳田皓己)です！
「フールズ・ゴールド」は第五舞台初登場。あわせて新サバイバー火災調査員／フロリアン・ブランド(卯野壮馬)の登場も決まりました！
2026年12月25日(金)発売予定のEpisode6 Blu-rayディスクにチケット最速先行のシリアルが封入されます。
チケット販売スケジュールなどは続報をお待ちください。
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Cast
【サバイバー】
傭兵(ナワーブ・サベダー) 松藤拓也
庭師(エマ・ウッズ) 内田彩澄
弁護士(フレディ・ライリー) 眞田祐眞
泥棒(クリーチャー・ピアソン) 山中博志
機械技師(トレイシー・レズニック) 坪井未来
幸運児(推理スタント) 丸山和志
占い師（イライ・クラーク） 千葉瑞己
納棺師(イソップ・カール) 平井雄基
墓守(アンドルー・クレス) 正木航平
画家(エドガー・ワルデン) 宮城紘大
火災調査員(フロリアン・ブランド) 卯野壮馬
「騎士」(リチャード・スターリング) 中島礼貴
【ハンター】
「フールズ・ゴールド」(ノートン・キャンベル) 徳田皓己
リッパー(ジャック) 成松慶彦
芸者(美智子) 中野あいみ
白無常(謝必安) 立花 涼
黒無常(范無咎) 縣 豪紀
写真家(ジョゼフ) 五十嵐啓輔
隠者(アルヴァ・ロレンツ) 菅野勇城
夜の番人(イタカ) 工藤大夢
【スーツアクター】
機械人形 神木彩良
【声のみ出演】
探鉱者(ノートン・キャンベル) 須賀京介(Am Amp)
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Identity V STAGE Episode6 『The Abyss of Art』Blu-ray情報
【発売日】
2026年12月25日(金)
【価格】
\27,500（税込）
【収録内容】
・DISC1：サバイバー編、ハンター編／通常公演
・DISC2：サバイバー編、ハンター編／特別公演
・DISC3：BACKSTAGE
【封入特典】
Identity V STAGE Episode7 シリアル先行抽選申込券
【流通特典】
▼アニメイト特典
ソロビジュアルブロマイドセット（彫刻師、芸者、写真家、ガードNo.26）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3467272/
▼ムービック通販特典
ソロビジュアルブロマイドセット（画家、納棺師、「騎士」）
https://www.movic.jp/shop/g/g4550621656149-ol/
▼Amazon特典
ソロビジュアルブロマイドセット（リッパー、泣き虫、隠者）
https://www.amazon.co.jp/s?k=B0GXVJ89SD%7C+B0GXVLLZQP
▼楽天ブックス特典
ソロビジュアルブロマイドセット（幸運児、祭司、探鉱者）
https://r10.to/h5Vg7P
▼HMV、HMV&BOOKS online特典
ソロビジュアルブロマイドセット（庭師、占い師、曲芸師）
http://www.hmv.co.jp/product/detail/16866873
▼タワーレコード特典
ソロビジュアルブロマイドセット（カウボーイ、心眼、「囚人」）
https://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4550621656149
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