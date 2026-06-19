KAMITSUBAKI STUDIOが米国チャリティーイベント「VTuber Summer Slam 2026」に参加決定！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIOは、米国の非営利団体Gamers Outreach（ゲーマーズ・アウトリーチ）が主催する国際チャリティーイベント「VTuber Summer Slam 2026（VSS）」への参加を決定いたしました。

VSSは、世界中のVTuberが一堂に集い、入院中の子どもたちを支援するための募金を呼びかける10日間の大型チャリティーマラソン配信イベントです。本年は2026年6月19日(金)から6月28日(日)にかけて開催され、世界中のクリエイターが期間中にチャリティー配信を実施します。

KAMITSUBAKI STUDIOからは、英語カバー曲を発表するなど英語圏に向けた発信も積極的に行なっているほか、ゲーム実況配信を行うなどゲームカルチャーにも親しんでいる理芽・幸祜・佳鏡院・氷夏至の4名のアーティストが出演し、6月25日(木)23:00より約2時間にわたる特別チャリティー配信「Games for Every Kid: Charity Stream for Hospitalized Children」をYouTube Liveにて生配信いたします。配信は英語をメインにしつつ、日本のファンの皆さまに向けて日本語訳も交えながら進行します。

なお、本配信を通じて集められた寄付金は、Gamers Outreachを通じて世界中の小児病院に「GO Kart（ゲーム機を搭載した可動式キオスク）」を届ける活動に活用されます。

KAMITSUBAKI STUDIOは、人々に希望を与えられるエンターテインメントの力を信じています。この取り組みを通し、入院中の子どもたちが少しでも明るく前向きな時間を過ごすための一助となることを願っています。

■配信概要

イベント・配信日程

主催：Gamers Outreach Foundation（米国）

開催期間：2026年6月19日(金)～6月28日(日)

公式サイト：https://www.gamersoutreach.org/

KAMITSUBAKI STUDIO配信概要

配信タイトル：Games for Every Kid: Charity Stream for Hospitalized Children

配信日時：2026年6月25日(木) 23:00～翌1:00（日本時間）

配信場所：KAMITSUBAKI STUDIO公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/channel/UCAOhUv73jM5iCpOhuJOQzxA）

出演：理芽・幸祜・佳鏡院・氷夏至

進行：英語メイン／日本語訳併用

内容：Gamers Outreach紹介／チャリティーゲームチャレンジ（Overcooked! 2）

【イベント詳細・ライブ配信の視聴はこちら】

キャンペーン特設サイト：https://tilt.fyi/ni1iHRQoq2

※こちらのページから、当日の配信視聴や寄付の総額メーターの一覧をご覧いただけます。

■Gamers Outreach について

2007年に設立された米国の非営利団体。入院中の子どもたちにビデオゲームを通じて遊びの時間を届け、闘病生活の中での孤独感や不安を和らげる活動を行っています。代表プロジェクトの「GO Kart」は、ゲーム機・モニター・コントローラーを搭載した可動式のキオスク端末で、子どもたちのベッドサイドまで運べる設計が特長です。現在、世界15カ国・500以上の医療施設に展開し、日本国内の病院にも導入されています。年間770万回以上のゲーム体験を子どもたちに提供しています。

公式サイト：https://www.gamersoutreach.org/

■出演アーティスト

●理芽（RIM）

日本語の歌、英語の歌、韓国語の歌が好きな謎めいた目をした女の子。 透明感と艶やかさが同居する不思議な歌声を持つ、ジャンルと国境を横断する可能性を秘めた次世代バーチャルシンガー。

X(旧Twitter)：https://x.com/rim_virtual

YouTube：https://www.youtube.com/@RIM_virtual

●幸祜（KOKO）

稲妻のようなロングトーンを轟かせるバーチャルロックシンガー。

心を震わせる歌声は、次元の垣根を飛び越え聴く者の胸を撃ち抜く。

X(旧Twitter)：https://x.com/koko__virtual

YouTube：https://www.youtube.com/@KOKO__virtual

●佳鏡院（KAKYOIN）

リアルとバーチャルという二層の狭間から声を届ける、3人組のXtuberユニット「心世紀 from 少女革命計画」のメンバー。

日本語、英語、中国語を話すトリリンガルな女の子。

X(旧Twitter)：https://x.com/kakyoin_gr

YouTube：https://www.youtube.com/@kakyoin_grp

●氷夏至（HINAGESHI）

遥か遠くバーチャルの深淵から声を届ける、3人組のバーチャルシンガーユニット「罪十罰 from 少女革命計画」のメンバー。

ひりつくようなエッジボイスが特徴な女の子。

X(旧Twitter)：https://x.com/hinageshi_gr

YouTube：https://www.youtube.com/@hinageshi_grp

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）