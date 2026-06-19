【オフィシャルグッズラインナップ】『Couture on Ice　羽生結弦×伊藤聡美 写真集』出版記念グッズを販売

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）より2026 年 7 月 24 日（金）発売、世界でひとつだけの衣装を身にまとう、フィギュアスケーター羽生結弦選手の美麗写真集『Couture on Ice 羽生結弦 写真集』。

このたび、発売される出版記念オフィシャルグッズのラインナップを公開いたしました。

記念展オフィシャルグッズ

写真集の刊行を記念して、写真集の世界観をそのまま表現したオフィシャルグッズを販売いたします。

オンラインショップ【OTONARI】では 6 月 24 日（水）10 時 00 分より発売いたします。

※画像はイメージです。変更になる可能性があります。

オフィシャルグッズ一覧 :https://otonaristore.com/products/CoutureonIce_bag

※画像は「Moonlight Sonata」生地リボン&ストーン付きトートバッグ

種類：2 種（Moonlight Sonata(https://otonaristore.com/products/CoutureonIce_bag)/Sakura(https://otonaristore.com/products/CoutureonIce_bag2)）

価格：各 5,800円＋税（税込6,380円）

サイズ：バッグ/縦 35cm × 横 34.5cm × マチ 10cm、刺繍/縦 3.5cm × 横 10cm ほど、生地リボン/幅 7cm × 長さ 120cm

※画像は「Knight of the White Peacock」刺繍レース＆写真セット（オリジナル額装ホルダー入り 2種）

種類：2 種（Knight of the White Peacock(https://otonaristore.com/products/CoutureonIce_laceandphoto) / Fire Bird(https://otonaristore.com/products/CoutureonIce_laceandphoto2)）



価格：各16,000 円＋税（税込 17,600 円）

サイズ：縦 31cm × 横 23.5cm × 幅6mm

※画像は「Knight of the White Peacock」Couture on Ice ポラロイド写真＆ポストカードセット（3種）

種類：3 種（Knight of the White Peacock(https://otonaristore.com/products/CoutureonIce_photoandcard) /Sakura(https://otonaristore.com/products/CoutureonIce_photoandcard2)/ Moonlight Sonata(https://otonaristore.com/products/CoutureonIce_photoandcard3)）

価格：各 2,200 円＋税（税込 2,420 円）

サイズ：ポラロイド写真/8.5cm×7.2cm、ポストカード/18cm × 12cm

Couture on Ice オリジナルファイル(https://otonaristore.com/products/CoutureonIce_file)

種類：1 種

価格：1,600 円＋税（税込 1,760 円）

サイズ：縦 31cm × 横 22cm（A4 見開きタイプ）

＊写真集のセットと同じ商品です。

メイキング集『Making of Couture on Ice』(https://otonaristore.com/products/CoutureonIce_makingbook)

価格：2,200 円＋税（税込2,400 円）

仕様：B5 変形（縦 240mm×横 182mm×幅 6mm）／64 頁オールカラー

＊写真集のセットと同じ商品です。

最新情報は、公式Xでも発信いたします。ぜひ、フォローしてお待ちください。

『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』出版記念 衣装＆写真展公式X：@CoutureOnIce_tv(https://x.com/CoutureOnIce_tv)

書籍情報

『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス） 羽生結弦 写真集』

クレジット：羽生結弦（スケーター）、伊藤聡美（衣装）、矢口亨（撮影）

定価：本体価格 25,000円 ＋ 税（税込 27,500円）

セット内容：

- 写真集『Couture on Ice』- 刺繍レース＆写真セット（オリジナル額装ホルダー入り）- メイキング集『Making of Couture on Ice』- コンセプト＆インタビュー集『Concept & Interview of Couture on Ice』- スペシャル動画（メイキング＆展示案内）- Couture on Ice オリジナルファイル

発売日：2026 年 7 月 24 日（金）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

著者プロフィール

羽生結弦（はにゅうゆづる）

フィギュアスケーター。

GP ファイナル 4 連覇、2014 年ソチ五輪・18 年平昌五輪の金メダリスト。プロ転向後は単独アイスショーを制作総指揮・出演。唯一無二のスケートと存在感で、世界中で絶大な人気を誇る。

伊藤聡美（いとうさとみ）

衣装デザイナー。

羽生結弦選手の衣装を 10 年以上にわたり手がけるほか、浅田真央さんのアイスショーやイリア・マリニン選手など国内外トップスケーターの衣装製作を担当。2026 年には国際スケート連盟主催の最優秀コスチューム賞を受賞。近年はウェディングドレスの製作にも活動の幅を広げ、すべて一点ものにこだわる。鮮やかなグラデーションと精巧なディテールを特徴としたデザインで着る人の世界観を表現している。

写真：矢口 亨（やぐち とおる）

フォトグラファー。

山形県生まれ。上智大学文学部新聞学科卒業後、報知新聞社のフォトグラファーとして2010 年サッカー南アフリカ W 杯、12 年ロンドン五輪、21 年東京五輪、22 年北京五輪などの世界大会を取材。フィギュアスケートは 19～20 年シーズンから担当。23 年 2 月にフリーとして独立し、スポーツとポートレートの両分野で、被写体の人となりや魅力を引き出す写真を手掛け、羽生結弦選手の写真集など多数の作品を発表している。

ヘアメイク：北 一騎（きた いちき）

ヘアメイクアーティスト。

北海道出身。Permanent 所属。2001 年よりヘアメイクアーティストとして活動を開始。広告・CM・映画など幅広いフィールドで経験を積む。山下智久、新田真剣佑、木梨憲武、小林聡美、菅野美穂、紫吹淳をはじめ、多数の俳優・女優のヘアメイクを担当。20 年からは「美・食・住」をテーマに、介護施設・福祉施設・子ども食堂などで「美」を諦めないプロジェクトを始動。訪問美容「小さな美容室」を主宰し、現在も活動を続けている。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/(https://www.twovirgins.jp/?utm_source=PRTIMES)

トゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI(https://otonaristore.com/?utm_source=PRTIMES)」では、書籍や関連グッズを販売中！

トゥーヴァージンズ公式X：@twovirginspb(https://x.com/twovirginspb)

トゥーヴァージンズ公式Instagram：@two_virgins(https://www.instagram.com/two_virgins/)

『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』出版記念 衣装＆写真展公式X：@CoutureOnIce_tv

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/(https://twovirgins-group.com/?utm_source=PRTIMES)