ラジドラ魔道祖師（MiMi）より新商品が発売！
株式会社コンテンツシード
箔押し風ポストカードセット
2024_2025 BD ver.
ラジドラ魔道祖師（MiMi）より新規商品が発売！
この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3807
【注文受付期間】
・2026年6月19日(金)18:00～7月6日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年7月下旬～8月下旬以降順次発送
【製品情報】
箔押し風ポストカードセット
2024_2025 BD ver.
価格：2,530円（税込）
種類数：全1種
※13枚入り
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3807
【注文受付期間】
・2026年6月19日(金)18:00～7月6日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年7月下旬～8月下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)MiMi
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売