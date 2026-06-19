ラジドラ魔道祖師（MiMi）より新商品が発売！

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株式会社コンテンツシード

ラジドラ魔道祖師（MiMi）より新規商品が発売！


この機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3807


【注文受付期間】


・2026年6月19日(金)18:00～7月6日(月)23:59


【発送予定日】


・2026年7月下旬～8月下旬以降順次発送




【製品情報】



箔押し風ポストカードセット
2024_2025 BD ver.

価格：2,530円（税込）


種類数：全1種


※13枚入り






【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3807


【注文受付期間】


・2026年6月19日(金)18:00～7月6日(月)23:59


【発送予定日】


・2026年7月下旬～8月下旬以降順次発送




【権利表記】


(C)MiMi



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売