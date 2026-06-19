【ザ・リッツ・カールトン東京】世界最高峰のパティシエ ニナ・メタイエ氏によるパティスリー「ニナ ザ・リッツ・カールトン東京」ペストリーのテイクアウトを本格的に開始

マリオット・インターナショナル

ザ・リッツ・カールトン東京（所在地：港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン、総支配人：カルロ

ス・タレロ）は、2026年4月1日（水）にオープンしたフランス・パリを中心に世界で活躍するトップパティシエ、ニナ・メタイエ（Nina Metayer）氏によるパティスリー「ニナ ザ・リッツ・カールトン東京」が7月1日（水）より夏の新メニューを発売いたします。6月中旬よりペストリーのテイクアウトも開始し、「ニナ ザ・リッツ・カールトン東京」オリジナルのエレガントなテイクアウトボックスが登場。ニナ・メタイエ氏の豊かな感性を表現したシグニチャーペストリーやホールサイズのペストリーなどを、ご自身へのご褒美や大切な方への想いを伝えるギフトとしてお楽しみいただけます。

ニナ・メタイエ氏は1988年フランス・ラ・ロシェルに生まれ、パリの有名ホテルやレストランで研鑽を積み、2024年に「世界のベストレストラン50 (The World’s 50 Best Restaurants)」より、「世界最優秀パティシエ (World’s Pastry Chef 2024)」に選出されました。 現在、自身のブランド「Delicatisserie（デリカティスリー）」を展開し、その独創的なテクニックと美学は世界中の美食家から注目を集めています。彼女が創り出すスイーツは、「自然や季節の移ろい」から得たインスピレーションを、圧倒的なデザイン性へと昇華させていることが最大の特徴です。

本ラインナップでは、爽やかな香りが楽しめる「エレガンス ショコラ」や「桃とミントのパブロバ」といったペストリーや、みずみずしい果実を美しく彩った華やかなパフェ「無花果と桃のパルフェ」など夏らしいメニューが登場。また旬の無花果をふんだんにあしらったホールサイズのペストリー「無花果とアーモンドのフィギエ」など、ニナ・メタイエ氏が描くエレガントな世界をお届けします。

この夏、ニナ・メタイエ氏の芸術的なスイーツが織りなす優美なひとときを、店舗でもご自宅でも心ゆくまでご堪能いただけます。

■メニュー紹介 ※一部ご紹介

シグネチャーペストリー

エレガンスショコラ

大豆由来のクリームを使用したなめらかなチョコレートムースに、プラリネと柚子香るクレムーショコラを重ねました。チョコレート、ヘーゼルナッツ、キビを合わせた生地が豊かな食感を添え、奥行きのある味わいを演出します。カカオの芳醇な香りと柑橘の爽やかな余韻が溶け合う、洗練されたヴィーガン仕立ての一品です。

1,600 円（イートイン、税サ込）

2,200 円（テイクアウト、税込、化粧箱入り）

シャインマスカットタルト

米粉と小麦粉を使用した香ばしいタルト生地に、アーモンドクリームと赤白2種類のぶどうを合わせたコンフィを重ねました。シナモンがほのかに香るクリームを添え、シャインマスカットと甘口白ワインのジュレ、エディブルフラワーで華やかに仕上げています。みずみずしい果実味と上品な香りが織りなす、優雅な味わいをお楽しみいただけます。

1,500 円（イートイン、税サ込）

2,000 円（テイクアウト、税込、化粧箱入り）

桃とミントのパブロバ

軽やかなメレンゲに、ミントが爽やかに香るクリームを重ねました。中心には桃とトンカ豆のコンフィを合わせ、みずみずしい桃とエディブルフラワーで華やかに仕上げています。桃のやさしい甘みとトンカ豆の奥行きある香りが溶け合う、繊細で優美な味わいをお楽しみいただけます。

1,500 円（イートイン、税サ込）

2,000 円（テイクアウト、税込、化粧箱入り）

パリブレスト

ヘーゼルナッツのクッキー生地を重ねて香ばしく焼き上げたシュー生地に、刻んだヘーゼルナッツと濃厚なプラリネを閉じ込めました。なめらかなクリームが織りなす奥行きのあるコクと、芳醇なナッツの香りが調和し、クラシックなパリブレストを洗練された味わいへと昇華しています。

1,400 円（イートイン、税サ込）

1,900 円（テイクアウト、税込、化粧箱入り）

ブラックベリーとラベンダーのフラワーケーキ

香ばしいオートミールと南瓜の種のグラノーラを土台に、カシスを乗せて焼き上げた生地を重ねました。中心にはラベンダー、ブラックベリー、カシスのコンフィを配し、ラベンダー香るババロアで包み込んでいます。花を思わせる優雅なアロマと果実の酸味が響き合い、繊細で華やかな余韻をお楽しみいただけます。

1,500 円（イートイン、税サ込）

2,000 円（テイクアウト、税込、化粧箱入り）

アシェットデセール

無花果と桃のパルフェ

無花果のコンフィと北海道産アロニアジュースに、桃と無花果のコンポートとジュレを重ねました。Nina's Tea Selection〈プロヴァンサル〉が香るクリームと、ヴェルヴェンヌとルビーグレープフルーツの2種類のソルベを合わせ、旬の果実を美しくあしらっています。アシェットデセールのように素材を丁寧に組み立てた、華やかで洗練されたパルフェです。

2,900 円（イートイン、税サ込）

ホールサイズ

無花果とアーモンドのフィギエ

フランスの伝統菓子「フレジエ」に着想を得て、旬の無花果を

主役に仕立てました。しっとりとしたスポンジ生地に、クレー

ムディプロマットに、贅沢にあしらったフレッシュ無花果と無

花果のコンフィを重ね、軽やかなアーモンド風味のクリームで

包み込んでいます。無花果の豊かな果実味とアーモンドの香ば

しさが調和する、季節の集いを彩る一品です。

12 cm 8,400 円（税込、化粧箱入り）

15 cm 10,200 円（税込、化粧箱入り）

ほうじ茶と木苺のロールケーキ

ニナ ザ・リッツ・カールトン東京のために生まれた、特別なペストリーのひとつ。ふんわりとしたジェノワーズに軽やかなシャンティクリームを巻き込み、香ばしく深みのあるほうじ茶の風味に、ラズベリーのきりっとした酸味がアクセントを添える、上品で印象的な味わいに仕上げました。

4,700 円（税込、化粧箱入り）

サントノレ

芳醇なバター香るパイ生地に、キャラメリゼしたシューとバニラ香るクレーム、軽やかなシャンティが織りなす、フランスの伝統菓子。

12 cm 5,200 円（税込、化粧箱入り）

15 cm 7,100 円（税込、化粧箱入り）

パティシエ Nina Metayer (ニナ・メタイエ) 氏プロフィール

フランス ラ・ロシェル市出身。メキシコへの交換留学の際に、ブーランジェリーとビエノワズリーを学ぶことを決心。その後、オーストラリアで経験を積み、フランスに戻り名門料理学校「フェランディ」で本格的に学ぶ。卒業後は「ル・ムーリス」(パラスホテル)、「ル・ラファエル」(5つ星ホテル)といった名だたるホテルレストランにてパティシエを務めました。その後、ジャン＝フランソワ・ピエージュのもとに加わり、新たに開業した「ル・グラン・レストラン」のデザートメニューの開発を託されました。同店は、開業からわずか6か月でミシュラン2つ星を獲得しました。2016年(ル・シェフ)、2017年(ゴ・エ・ミヨ)、2018年(GQ)と、名だたる書籍で3年連続最優秀パティシエに選ばれ一躍脚光を浴びる。2017年にはフランスおよび国際部門の「カフェ・プーシキン」のスイーツクリエイション部門の責任者に就任。2020年 オンラインサイト注文のみのオンライン・ブティック「Delicatisserie（デリカティスリー）」を開業。2021年 パリの百貨店プランタン・オスマン本店にコーナーを出店。その後もフランス国内で存在感を広げ、出身地ラ・ロシェルやレ島をはじめ、パリにも複数の店舗を展開してきました。

※パラスホテル：フランスの最高級ホテルの称号であり、5つ星を超える称号

「ニナ ザ・リッツ・カールトン東京」概要

・店舗名：「ニナ ザ・リッツ・カールトン東京」/

英語表記「Nina at The Ritz-Carlton, Tokyo」

・場所：1階

・開業日：2026年4月1日（水）

・営業時間：午前11時～午後8時（午後7時 L.O.）

・内容：生菓子、焼き菓子、ギフトセットの販売、

パティスリー内での飲食提供

・席数：店内32席、屋外テラス26席

- ウェブサイト：https://nina.ritzcarltontokyo.com/ja- Instagram：@nina.ritzcarltontokyo(https://www.instagram.com/nina.ritzcarltontokyo/)- Facebook：@nina.ritzcarltontokyo(https://www.facebook.com/nina.ritzcarltontokyo/)

ザ・リッツ・カールトン東京について

ザ・リッツ・カールトン東京は日本の首都、東京のエンターテインメントとビジネスの拠点である六本木に位置します。都内最高峰の高さを誇るミッドタウン・タワーの最上層9フロアを占めるレストラン、スパ、クラブラウンジ、そしてゲストルームからは360度の絶景が広がります。総客室数245のゲストルームのうち40室はスイートであり、ザ・リッツ・カールトン スパ 東京では最高の寛ぎをご提供します。レストランは会席、寿司、天麩羅、鉄板焼を提供する日本料理 「ひのきざか」、フレンチガストロノミー「Heritage by Kei Kobayashi (エリタージュ バイ ケイ コバヤシ)」、ビストロノミー「タワーズ」、チョコレート＆ペストリー「ラ・ブティック」、パティスリー「ニナ ザ・リッツ・カールトン東京」、ロビーラウンジやバーの7店舗と、ミーティングやイベント宴会施設、そして婚礼チャペルを完備しております。

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