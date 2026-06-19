職場の“苦手な人”とどう付き合う？無理なく一緒に働くためのヒントをご紹介！7/7（火）無料セミナー「名言と心理学から学ぶ 職場の“苦手な人”との付き合い方」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月7日（火）、職場の人間関係におけるストレスとの向き合い方に関するオンラインセミナー「名言と心理学から学ぶ 職場の“苦手な人”との付き合い方 ～心を守りながら、無理なく働くためのヒント～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175860/?rls)」（無料）を開催します。



「また明日もあの人と働かなきゃいけない…」「どうしてあんな言い方をされるんだろう…」、そんな思いを抱えながら、日々仕事に向き合っている方も多いのではないでしょうか。これまでに開催したセミナーのアンケートでは、「一緒に仕事をしたくない人との関わり方を知りたい」というご相談を多くいただきました。そこで今回、そうした悩みへのヒントを、心理学・哲学・仏教思想、そして偉人たちの名言を手がかりに紐解くセミナーを企画しました。



講師を務めるのは、AKKコンサルティングの代表を務める村田沙織氏です。まずは古今東西の偉人たちの言葉から学ぶ「3つの知恵」をお伝えした後、心を守るための感情マネジメントの技術を学んでいただきます。また、後半では、関係を無理に変えなくても実践できる消耗しない協働のあり方を解説する予定です。「あの人」との仕事が、少しだけラクになるための“視点”と“お守りになる言葉”をお持ち帰りいただける内容です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜セミナーの内容＞

・名言から学ぶ3つの知恵

・心を守るための感情マネジメント

・消耗しないための協働術



＜こんな方におすすめ＞

・職場に苦手な人・できれば関わりたくない人がいる方

・「あの人のせいで消耗している」と感じているが、どうしたらいいかわからない方

・相手を変えるのではなく、自分の心をラクにする方法を探している方

・心理学や哲学の知恵を、日常の人間関係に活かしてみたい方

・職場の人間関係について、同じ悩みを持つ人たちと一緒に考えてみたい方

名言と心理学から学ぶ 職場の“苦手な人”との付き合い方～心を守りながら、無理なく働くためのヒント～

■日時

2026年7月7日（火）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

AKKコンサルティング 代表

中小企業診断士／産業カウンセラー

村田 沙織 (むらた さおり)氏

企業の人材育成や組織づくりをテーマに、研修・コンサルティング・セミナー講師として活動。新卒で香料メーカーに入社し、研究開発部門および開発チームのマネジメントを経験。多様なメンバーの個性や発想を活かすチームづくりを実践してきた。その後、経営やイノベーションに関する講演を各地で聴く中で、神戸大学 吉田満梨准教授の講演をきっかけに「エフェクチュエーション」の考え方に出会う。自分の「手の中の鳥」を活かしながら価値を生み出すこの思想に共鳴し、独立を決意。現在は、中小企業診断士として経営支援を行うとともに、産業カウンセラーとして働く人の心理面にも寄り添いながら、組織と人がともに成長できる環境づくりを支援している。複雑な概念をわかりやすく整理し、聴く人の頭の中にストレスなく「すとん」と理解が落ちる伝え方に定評がある。働く人の幸せと組織の成長を同時に実現するコーディネーターとして、日々前進中。



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175860/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175860/?rls)

※締切：2026年7月7日（火）20：00



＜その他関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「職場の“苦手な人”との付き合い方」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜キャリア・ヒューマンスキル関連セミナー＞

▼プロフェッショナル語学 English Lesson

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/?rls)



▼その他のキャリア・ヒューマンスキル関連セミナーはこちらから

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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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