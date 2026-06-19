【7/15(水)17:00】ツエーゲン金沢クラブ創設20周年記念パーティー開催のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、株式会社石川ツエーゲン(J3・ツエーゲン金沢)は、「クラブ創設20周年記念パーティー」を、7月15日(水)17:00より金沢東急ホテルにて開催いたします。

本パーティーは、クラブ創設20周年に対しての感謝とともに、次の10年に向けたキックオフの場として開催いたします。

クラブ創設20周年記念パーティー 概要

■開催日時

2026年7月15日(水)



■来場者

・ツエーゲン金沢パートナー企業様

・後援会企業様

・クラブ創設20周年特別協賛企業様

・アニバーサリー会員様(イーグルイレブン・ゴールド会員)

・後援会個人会員様

・自治体関係者様

※アニバーサリー会員様・後援会個人会員様は第二部からのご参加を予定しております。

■場所

金沢 東急ホテル

(〒920-0961 石川県金沢市香林坊 2-1-1)

■会費

大人：10,000円(税込)

小中高校生：4,000円(税込)

未就学児：無料

第一部：講演会

■スケジュール

16:30 開場

17:00 開始

18:00 終了予定



■内容「サステナビリティ講演会」

Jリーグと共に注力して取り組んでおります「気候アクション」をはじめ、クラブとして次の未来に向けて推進していくサステナビリティの取り組みについてご紹介いたします。



■登壇者

・石川 直宏 様（元サッカー日本代表/NAO's FARM 農場長）

・辻井 隆行 様（J リーグ執行役員・サステナビリティ担当）

・廣井 友信 （ツエーゲン金沢 クラブキャプテン）

（進行）福島 彩乃 様（フリーアナウンサー）



■その他

※アニバーサリー会員様・後援会個人会員様は第二部からのご参加を予定しております。

第二部：記念パーティー

■スケジュール

18:30 開場

19:00 開始

20:30 終了予定



■内容

立食形式のパーティー



■MC

・大平 まさひこ 様

・辰巳 未来春 様



■参加者

・ツエーゲン金沢全選手・監督・トップチームスタッフ

※ファンサービスの時間をご用意する予定です。

※選手・スタッフに欠席者がでることがございます。

お申込みについて

■アニバーサリー会員(イーグルイレブン・ゴールド会員)・後援会個人会員様

購入先：peatix(https://zweigen-20thparty.peatix.com)よりご購入可能です。

販売期間：6月19日(金)～7月5日(日)23:59

定員：アニバーサリー会員・後援会個人会員にて130名

※ファンクラブマイページ(https://www.zweigen-kanazawa.jp/fanclub/mypage/)にも、チケット購入のURLを掲載しております。

■パートナー企業・20周年特別協賛企業・自治体関係者様

ご案内用紙を送付しております。

用紙内にございます、お申込みフォームからお申込みをお願いいたします。

取材申請

本パーティ(一部・二部とも）はメディア取材を受け付けいたします。



■取材事前申請のお願い

Jリーグメディアチャンネルより必要事項をご記入の上、取材申請をお願いいたします。

https://mediach.j-league.or.jp/

※アカウントがない方は、クラブ公式ホームページのお問い合わせ(https://f.msgs.jp/webapp/form/20165_pvdb_685/index.do)よりご連絡ください。



■取材申請締切

2026年7月15日(水)17:00

その他

・2026/27シーズン明治安田J3リーグについて、例年シーズン前に開催している「ツエーゲン金沢出陣式」並びに「必勝祈願」は行いません。

・「新体制発表会見」は、メディアの皆様にのみ後日ご案内予定です。